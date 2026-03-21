Molnár Attila második lett a vb-döntős futamában, mégsem kaphatott érmet

A fedett pályán tavaly Európa-bajnok és világbajnoki negyedik Molnár Attila ősszel Hollandiába költözött, azóta pedig a svájci Laurent Meuwly irányítása alatt 45,01 másodperces Európa-csúcsot is futott 400 méteres síkfutásban. A toruni fedett pályás atlétikai vb-n az FTC 24 éves sportolója a pénteki előfutamból 45,93, az elődöntőből pedig 45,81 másodperces időeredménnyel jutott tovább, így bejutott a nyolcfős fináléba. A szombati döntőt aztán két négyfős futam formájában rendezték meg (ez volt az első világverseny, amelyen a 400 méteres távon a két belső pálya üresen maradt azok hátrányos helyzete miatt), és az idők alapján alakult ki a végső sorrend.

Molnár Attila sorozatban harmadszor, Torunban is döntőt futhatott a fedett pályás atlétikai vb-n, 400 méteres síkfutásban, ezúttal hatodik lett. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Hogyan alakult a 400 m-es vb-döntő Molnár Attila részvételével?

Molnár Attila a kenyai Brian Onyari Tinega, a brazil Matheus Lima és az amerikai Chris Robinson társaságában az első futamban kapott helyet, az idei eredmények alapján pedig négyük közül ő számított favoritnak. A külső pályán futó magyarnál Robinson jobban rajtolt, és mögé sorolt be az első kör végén, aztán a második kétszáz méteren sem tudott kibújni mellette, vagyis Molnár 45,71 mp-es ideje a futam második helyére volt elég.

A második futam ugyanakkor erősebbnek számított. Abban Molnár 18 éves klubtársa, a cseh Tomás Horák mellett három olyan rivális futott, akiknek jobb az egyéni csúcsa, mint a magyar futónak: a trinidadi Jereem Richards, az amerikai Khaleb McRae és a kanadai Christopher Morales Williams.

A futam végén Morales Williams lehajrázta McRae-t (44,76), rajtuk kívül pedig Richardsnak is jobb ideje volt, mint Robinsonnak és Molnárnak – a magyar sportoló Horák mögött egy századdal zárva világbajnoki hatodik lett.

Molnár Attila a döntőt követő nyilatkozatában megköszönte a szurkolást, egyben kifejezte nemtetszését a lebonyolítás kapcsán, ugyanis rossz érzéssel töltötte el, hogy külső szemlélőként kellett végignéznie a végül vb-dobogósként záró riválisai futását. Robinson védekezését kissé sportszerűtlennek vélte, de tudja: az ő időeredménye nem volt elég jó, sok maradt még benne, és a szabadtéri szezonban még többre vágyik.