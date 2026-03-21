Molnár Attila második lett a vb-döntős futamában, mégsem kaphatott érmet

A 22. fedett pályás atlétikai világbajnokság szombat esti programjának első döntőjét a férfiak 400 méteres síkfutásában rendezték. A versenyszámban két döntős időfutamra került sor, az idők alapján alakult ki a végeredmény. A toruni vb-n Molnár Attila közel járt ahhoz, hogy megszerezze az első magyar érmet, végül összesítésben a hatodik helyet szerezte meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 18:45
Molnár Attila szombaton világbajnoki éremért futhatott Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
A fedett pályán tavaly Európa-bajnok és világbajnoki negyedik Molnár Attila ősszel Hollandiába költözött, azóta pedig a svájci Laurent Meuwly irányítása alatt 45,01 másodperces Európa-csúcsot is futott 400 méteres síkfutásban. A toruni fedett pályás atlétikai vb-n az FTC 24 éves sportolója a pénteki előfutamból 45,93, az elődöntőből pedig 45,81 másodperces időeredménnyel jutott tovább, így bejutott a nyolcfős fináléba. A szombati döntőt aztán két négyfős futam formájában rendezték meg (ez volt az első világverseny, amelyen a 400 méteres távon a két belső pálya üresen maradt azok hátrányos helyzete miatt), és az idők alapján alakult ki a végső sorrend.

Molnár Attila sorozatban harmadszor, Torunban is döntőt futhatott a fedett pályás atlétikai vb-n, 400 méteres síkfutásban, ezúttal hatodik lett. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Molnár Attila a kenyai Brian Onyari Tinega, a brazil Matheus Lima és az amerikai Chris Robinson társaságában az első futamban kapott helyet, az idei eredmények alapján pedig négyük közül ő számított favoritnak. A külső pályán futó magyarnál Robinson jobban rajtolt, és mögé sorolt be az első kör végén, aztán a második kétszáz méteren sem tudott kibújni mellette, vagyis Molnár 45,71 mp-es ideje a futam második helyére volt elég.

A második futam ugyanakkor erősebbnek számított. Abban Molnár 18 éves klubtársa, a cseh Tomás Horák mellett három olyan rivális futott, akiknek jobb az egyéni csúcsa, mint a magyar futónak: a trinidadi Jereem Richards, az amerikai Khaleb McRae és a kanadai Christopher Morales Williams. 

A futam végén Morales Williams lehajrázta McRae-t (44,76), rajtuk kívül pedig Richardsnak is jobb ideje volt, mint Robinsonnak és Molnárnak – a magyar sportoló Horák mögött egy századdal zárva világbajnoki hatodik lett.

Molnár Attila a döntőt követő nyilatkozatában megköszönte a szurkolást, egyben kifejezte nemtetszését a lebonyolítás kapcsán, ugyanis rossz érzéssel töltötte el, hogy külső szemlélőként kellett végignéznie a végül vb-dobogósként záró riválisai futását. Robinson védekezését kissé sportszerűtlennek vélte, de tudja: az ő időeredménye nem volt elég jó, sok maradt még benne, és a szabadtéri szezonban még többre vágyik.

Szombaton Molnár Attilán kívül még Eszes Dániel volt érdekelt a magyarok közül, ő délelőtt a 60 méteres gátfutás előfutamából nem jutott tovább, összesítésben 37. lett. A vasárnapi zárónapon a szintén gátfutó Kozák Luca, az ötpróbázó Szűcs Szabina és a férfi 4x400 méteres váltó versenyez Torunban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
