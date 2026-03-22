Döbbenetes vereséget szenvedett az NB II egyik élcsapata

A labdarúgó NB II 23. fordulójában vasárnap délután újabb mérkőzéseket rendeztek. A legnagyobb meglepetés Csákváron született, ahol az eddig viszonylag jól szereplő Kecskemét nagyon súlyos vereséget szenvedett.
NB II: kiütötték a Kecskemétet
A Csákvár szintén nem szerepelt rosszul eddig a bajnokságban, de azt senki sem gondolta, hogy hat gólt rúgnak a Kecskemétnek. Az első félidőben a hazaiak gyorsan két gólt szereztek, a szünetben azonban még teljesen nyíltnak tűnt az összecsapás, mivel a vendégek szépíteni tudtak. A kecskemétiek sorsa aztán a 47. percben pecsételődött meg, amikor emberhátrányba kerültek, a hazaiak pedig a folytatásban négy góllal használták ki létszmáfölényüket. A csákváriak pontszámban beérték és meg is előzték a Kecskemétet és a negyedikek. A végeredmény 6-1 lett, a Kecskemét ezzel maradt a tabella negyedik helyén.
Idegenben nyert az NB I-be pályázó Honvéd és szintén idegenben nyert a Mezőkövesd.
Labdarúgó NB II, 23. forduló:
Csákvár–Kecskemét 6-1
BVSC–Mezőkövesd 0-1
Budafok–Tiszakécske 1-1
Karcag–Honvéd 0-1
Szentlőrinc–Szeged 0-2
Ajka–Békéscsaba 1-0
Videoton–Kozármisleny 1-1
