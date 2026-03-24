Ő lenne az NBA új királya? Jobbnak tartja magát Jokicsnál és Doncicnál is

A San Antonio sztárja kedd hajnalban részletesen beszélt arról, miért tartja magát esélyesnek a legjobb játékosnak kijáró MVP-címre, miután csapata 136–111-re legyőzte a Miami Heat et az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján. Victor Wembanyama huszonhat pontja és tizenöt lepattanója mellé öt (!) dobásblokkolást produkált, csapata pedig mindössze kétszer vesztett az utolsó huszonöt meccséből.
Az NBA francia csodagyereke történelmi játékosok nyomában
Wembanyama idei átlagai 24,3 pont, 11,2 lepattanó, 3 gólpassz és 3 blokk meccsenként. A liga történetében mindössze hat játékos zárta a szezont ehhez hasonló számokkal: a hatszoros NBA-bajnok Kareem Abdul-Jabbar ötször, a kétszeres NBA-bajnok Hakeem Olajuwon kétszer, az NBA történetének legdominsabb centere, a négyszeres bajnok Shaquille O'Neal, a New York Knicks legendája, Patrick Ewing és a Spurs korábbi klasszis magasembere, David Robinson egyszer-egyszer. A hatodik játékos? Maga Wembanyama, aki ezt már a tavalyi szezonban is elérte – igaz, akkor csak 46 mérkőzésen. Így nem csoda, hogy a francia csodagyerek egyre többször gondol arra, hogy ő kapja meg a liga legjobbjának járó MVP-díjat.
Gondoltam már rá, hogy megnyerem. Mostanság elég nagy vita zajlik róla és kell is, hogy legyen. Még akkor is, ha szerintem nekem kellene vezetnem az MVP-trófeáért folyó versenyt. Arra törekszem, hogy a szezon végére már ne legyen vita erről
– mondta Wembanyama.
A címvédő MVP, a kanadai Shai Gilgeous-Alexander az Oklahoma City Thunder csapatából toronymagas favorit arra, hogy a tavalyi szezon után ismét ő legyen a legjobb. Utána következik a Los Angeles Lakers sztárja, Luka Doncic, aki jelenleg a liga pontkirálya. Wembanyama jelenleg a harmadik legesélyesebb jelölt a díjra, közvetlenül a Denver Nuggets szerb klasszisa, Nikola Jokics előtt. A többiek már jóval kisebb eséllyel pályáznak a díjra, bár a 65 meccses szabály még befolyásolhatja a versenyt.
A liga szabályzata szerint egy egyéni díjra jogosult játékosnak legalább 65 meccsen kell pályára lépnie, hogy megkaphasson egy elismerést. Például Jokics már csak egy meccset hagyhat ki, míg Wembanyama legfeljebb hármat. A Spursnek egyébként még 10 alapszakasz-meccse van hátra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!