Ő lenne az NBA új királya? Jobbnak tartja magát Jokicsnál és Doncicnál is

A San Antonio Spurs 136-111-re legyőzte a Miami Heat csapatát az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján. A texasi alakulat francia csodagyereke, Victor Wembanyama ismét remekelt, a Spurs pedig a legutóbbi huszonnégy meccséből huszonkettőt megnyert. A 224 cm magas kosárlabdázó szerint idén neki kellene kapnia a legjobb játékosnak járó (MVP) díjat, és három fő érvet is felsorolt, hogy miért pont ő érdemelné meg az egyik legnagyobb elismerést, amit egy NBA-játékos kaphat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 9:25
A Spurs francia csodagyereke Victor Wembanyama szerint ő érdemli meg az MVP-díjat Fotó: RONALD CORTES Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A San Antonio sztárja kedd hajnalban részletesen beszélt arról, miért tartja magát esélyesnek a legjobb játékosnak kijáró MVP-címre, miután csapata 136–111-re legyőzte a Miami Heat et az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján. Victor Wembanyama huszonhat pontja és tizenöt lepattanója mellé öt (!) dobásblokkolást produkált, csapata pedig mindössze kétszer vesztett az utolsó huszonöt meccséből.

A Spurs francia csodagyereke, Victor Wembanyama szerint ő a legjobb játékos a ligában (Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az NBA francia csodagyereke történelmi játékosok nyomában

Wembanyama idei átlagai 24,3 pont, 11,2 lepattanó, 3 gólpassz és 3 blokk meccsenként. A liga történetében mindössze hat játékos zárta a szezont ehhez hasonló számokkal: a hatszoros NBA-bajnok Kareem Abdul-Jabbar ötször, a kétszeres NBA-bajnok Hakeem Olajuwon kétszer, az NBA történetének legdominsabb centere, a négyszeres bajnok Shaquille O'Neal, a New York Knicks legendája, Patrick Ewing és a Spurs korábbi klasszis magasembere, David Robinson egyszer-egyszer. A hatodik játékos? Maga Wembanyama, aki ezt már a tavalyi szezonban is elérte – igaz, akkor csak 46 mérkőzésen. Így nem csoda, hogy a francia csodagyerek egyre többször gondol arra, hogy ő kapja meg a liga legjobbjának járó MVP-díjat.

Gondoltam már rá, hogy megnyerem. Mostanság elég nagy vita zajlik róla és kell is, hogy legyen. Még akkor is, ha szerintem nekem kellene vezetnem az MVP-trófeáért folyó versenyt. Arra törekszem, hogy a szezon végére már ne legyen vita erről

–  mondta Wembanyama. 

A címvédő MVP, a kanadai Shai Gilgeous-Alexander az Oklahoma City Thunder csapatából toronymagas favorit arra, hogy a tavalyi szezon után ismét ő legyen a legjobb. Utána következik a Los Angeles Lakers sztárja, Luka Doncic, aki jelenleg a liga pontkirálya. Wembanyama jelenleg a harmadik legesélyesebb jelölt a díjra, közvetlenül a Denver Nuggets szerb klasszisa, Nikola Jokics előtt. A többiek már jóval kisebb eséllyel pályáznak a díjra, bár a 65 meccses szabály még befolyásolhatja a versenyt. 

A liga szabályzata szerint egy egyéni díjra jogosult játékosnak legalább 65 meccsen kell pályára lépnie, hogy megkaphasson egy elismerést. Például Jokics már csak egy meccset hagyhat ki, míg Wembanyama legfeljebb hármat. A Spursnek egyébként még 10 alapszakasz-meccse van hátra.

Victor Wembanyama a San Antonio Spurs legnagyobb erőssége idén (Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Wembanyama, aki két éve az év újonca lett, és tavaly szinte biztos befutónak számított az év védője címre, mielőtt mélyvénás trombózis miatt ki kellett hagynia a szezon nagy részét, három fő érvet sorolt fel az elsősége mellett.

Az első az, hogy a védekezés a játék ötven százalékát adja, és ez egy nagyon alulértékelt szempont az MVP-versenyben. Szerintem én vagyok a liga legnagyobb hatású védőjátékosa. A második, hogy majdnem lesöpörtük a bajnoki címvédő Oklahomát a szezonban, öt meccsből négyet nyertünk meg ellenük és háromszor domináltunk is, hiába játszottak a legjobb csapatukkal. A harmadik pedig, hogy a támadójáték hatása nem csak a pontokban mérhető 

– nyilatkozta Wembanyama, akit az edője, Mitch Johnson is dicsért. A Spursnél nem is kérdés, hogy Wembanyama több mint egyszerű MVP-esélyes.

Többféle módon van hatással a játékra. Védő vagy támadóoldalon, labdával és labda nélkül, az ellenfél taktikájára, alkalmazkodására – hangsúlyozta a Spurs trénere, Mitch Johnson, akinek csapata 54 győzelemmel és 18 vereséggel áll jelenleg a Nyugati Főcsoport második helyén. A texasi csapatnak így hazai pályaelőnye lesz a rájátszás első körében, és ha továbbjutnak, a második körben is, sőt nagy eséllyel a döntőben is, ami sokat nyomhat a latba az NBA-bajnoki címért folyó versenyfutásban. 

 

