Ő lenne az NBA új királya? Jobbnak tartja magát Jokicsnál és Doncicnál is

A San Antonio sztárja kedd hajnalban részletesen beszélt arról, miért tartja magát esélyesnek a legjobb játékosnak kijáró MVP-címre, miután csapata 136–111-re legyőzte a Miami Heat et az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján. Victor Wembanyama huszonhat pontja és tizenöt lepattanója mellé öt (!) dobásblokkolást produkált, csapata pedig mindössze kétszer vesztett az utolsó huszonöt meccséből.

A Spurs francia csodagyereke, Victor Wembanyama szerint ő a legjobb játékos a ligában (Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az NBA francia csodagyereke történelmi játékosok nyomában

Wembanyama idei átlagai 24,3 pont, 11,2 lepattanó, 3 gólpassz és 3 blokk meccsenként. A liga történetében mindössze hat játékos zárta a szezont ehhez hasonló számokkal: a hatszoros NBA-bajnok Kareem Abdul-Jabbar ötször, a kétszeres NBA-bajnok Hakeem Olajuwon kétszer, az NBA történetének legdominsabb centere, a négyszeres bajnok Shaquille O'Neal, a New York Knicks legendája, Patrick Ewing és a Spurs korábbi klasszis magasembere, David Robinson egyszer-egyszer. A hatodik játékos? Maga Wembanyama, aki ezt már a tavalyi szezonban is elérte – igaz, akkor csak 46 mérkőzésen. Így nem csoda, hogy a francia csodagyerek egyre többször gondol arra, hogy ő kapja meg a liga legjobbjának járó MVP-díjat.

Gondoltam már rá, hogy megnyerem. Mostanság elég nagy vita zajlik róla és kell is, hogy legyen. Még akkor is, ha szerintem nekem kellene vezetnem az MVP-trófeáért folyó versenyt. Arra törekszem, hogy a szezon végére már ne legyen vita erről

– mondta Wembanyama.

A címvédő MVP, a kanadai Shai Gilgeous-Alexander az Oklahoma City Thunder csapatából toronymagas favorit arra, hogy a tavalyi szezon után ismét ő legyen a legjobb. Utána következik a Los Angeles Lakers sztárja, Luka Doncic, aki jelenleg a liga pontkirálya. Wembanyama jelenleg a harmadik legesélyesebb jelölt a díjra, közvetlenül a Denver Nuggets szerb klasszisa, Nikola Jokics előtt. A többiek már jóval kisebb eséllyel pályáznak a díjra, bár a 65 meccses szabály még befolyásolhatja a versenyt.

A liga szabályzata szerint egy egyéni díjra jogosult játékosnak legalább 65 meccsen kell pályára lépnie, hogy megkaphasson egy elismerést. Például Jokics már csak egy meccset hagyhat ki, míg Wembanyama legfeljebb hármat. A Spursnek egyébként még 10 alapszakasz-meccse van hátra.