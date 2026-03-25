pavlova mariasviatchenko alekseiRegőczy Krisztinajégtáncműkorcsolyamilánó

Pavlova és Szvjatcsenko magyar színekben olyanra készül, amire hetven éve nem volt példa

Prágában mától vasárnapig zajlik a műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság, amelyen a férfiaknál, a nőknél és a párosok között sem lesz ott a februári, milánói–cortinai téli olimpia aranyérmese. Ugyanakkor magyar színekben jégre lép az ötkarikás játékokon negyedikként zárt Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej duó, amely így jó eséllyel pályázik az éremre.

2026. 03. 25. 4:50
A Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej páros a rövid programjában a műkorcsolyázók versenyében a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában Fotó: MTI/Illyés Tibor
Bő egy hónapja a téli olimpián a műkorcsolyázóknál a párosok versenyében a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó győzött 231,24 ponttal, mögöttük pedig így nézett ki a sorrend: Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75 pont, Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09 pont, Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej (Magyarország) 215,26 pont, Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína) 208,64 pont. Pavlováék a kűrben a harmadik legmagasabb pontszámot kapták, az olimpián két hibátlan programot mutattak be, és nem csak mi látjuk úgy, hogy sokkal jobban megérdemelték volna a bronzérmet, mint a kűrben hibázó németek.

A téli olimpián Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej nagyon szép kűrt mutatott be magyar színekben Fotó: Illyés Tibor / MTI

Pavlova és Szvjatcsenko történelmet írhat Prágában

Most a vb-n a Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej duó már csak azért is jó eséllyel pályázik az éremre, mert az olimpiai bajnok Miura Riku, Kihara Rjuicsi páros nem indul. Miként a 2024-es világbajnok kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó sem, amely Milánóban csak a 11. helyen végzett. A 2022-es olimpiai bajnok Szuj Ven-csing, Han Cung kettős pedig be is fejezte a pályafutását.

Pavlováék legjobb vb-eredménye a két évvel ezelőtti negyedik hely, tavaly nyolcadikok lettek. Éremszerzésük már csak azért is nagy bravúr lenne, mert a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros 1980-as világbajnoki címe óta magyar versenyző nem állt dobogón, párosban pedig legutóbb 1955-ben Nagy Marianna és Nagy László nyert bronzérmet. Azaz több mint hetven éve.

A prágai világbajnokságon még a jégtáncosok között lesz magyar érdekeltség. Milánóban hajszálon múlt, hogy nem lett. Az ukrán származású, de évek óta Magyarországon élő, magyarul anyanyelvi szinten beszélő Szemko Danijil és Oroszországban született társa, Ignatyeva Marija második számú tartalékok voltak, és az az első tartalék révbe is ért. Jégtáncosainkban most kétszeres lehet a bizonyításai vágy. Prágában a jégtáncosok versenye azért is különleges lesz, mert csak itt indul a regnáló olimpiai bajnok, az ellentmondásos megítélésű francia Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron kettős.

A Szemko Danijil, Ignateva Mariia kettés hajszállal maradt le a téli olimpiáról
A Szemko Danijil, Ignatyeva Marija kettős hajszállal maradt le a téli olimpiáról Fotó: NurPhoto / YUAN TIAN

Az ötkarikás játékokon a férfiaknál nagy meglepetésre győztes kazah Mihail Sajdorov, valamint a nőknél megkoronázott amerikai Alysa Liu kihagyja a vb-t. A férfiaknál viszont indul az amerikai Ilia Malinin, aki Milánóban a topfavorit volt, de csak nyolcadik lett. A 21 éves Malinin az előző két szezonban egyetlen viadalon sem kapott ki, kétszeres világbajnokként, sorozatban tizennégy megnyert versennyel a háta mögött érkezett az ötkarikás játékokra, s a rövid program után az első helyen állt. A kűrben aztán váratlanul hibát hibára halmozott, kétszer is elesett és a hét tervezett négyfordulatos ugrása közül mindössze hármat mutatott be. Később azt mondta, megroppant az elvárások súlya alatt, nem bírta el az esélyesség terhét. Előtte azért a csapatversenyben olimpiai bajnok lett, nem ment haza üres kézzel. Alysa Liu pedig két aranyat is nyert az olimpián.

A világbajnokság programja:

  • szerda:
    női rövid program 11.30, páros rövid program (Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej) 18.45
  • csütörtök:
    férfi rövid program 11.30, páros kűr (Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej) 18.15
  • péntek:
    jégtánc ritmustánc (Ignatyeva Marija, Szemko Danijil) 11.30, női kűr 18.00
  • szombat:
    férfi kűr 12.30, jégtánc kűr (Ignatyeva Marija, Szemko Danijil) 18.30
  • vasárnap:
    gála 14.30

A Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej duó kűrje a téli olimpián:

 

