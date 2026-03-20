Szoboszlai Dominik új mezben, Kerkez Milos és Schäfer András is csatlakozott hozzá

A magyar labdarúgó-válogatott jövő szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában. A nemzeti csapat új idegenbeli dresszét a magyar válogatott három topligás játékosa: Szoboszlai Dominik , Kerkez Milos és Schäfer András mutatta be pénteken.

Szoboszlai Dominik itt még a magyar válogatott régi fehér mezében Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Szoboszlai és társai új mezben

Azt egyelőre nem tudni, hogy melyik találkozón melyik mezben lép majd pályára Marco Rossi együttese, azonban sokat sejtető, hogy az MLSZ Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos közreműködésével leleplezte a nemzeti csapat új idegenbeli szerelését.