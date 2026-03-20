Szoboszlai Dominik új mezben, Kerkez Milos és Schäfer András is csatlakozott hozzá

A magyar labdarúgó-válogatott jövő szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában barátságos mérkőzésen. Ezek valamelyikén fog debütálni a válogatott új idegenbeli meze, melyet Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos közreműködésével leplezett le a Magyar Labdarúgó-szövetség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 11:55
Szoboszlai Dominik és a társai már nagyon várják a barátságos meccseket Fotó: MIGUEL LEMOS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar labdarúgó-válogatott jövő szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában. A nemzeti csapat új idegenbeli dresszét a magyar válogatott három topligás játékosa: Szoboszlai Dominik , Kerkez Milos és Schäfer András mutatta be pénteken.

Szoboszlai Dominik itt még a magyar válogatott régi fehér mezében Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Azt egyelőre nem tudni, hogy melyik találkozón melyik mezben lép majd pályára Marco Rossi együttese, azonban sokat sejtető, hogy az MLSZ Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos közreműködésével leleplezte a nemzeti csapat új idegenbeli szerelését.

A magyar válogatott új meze megkapta az Adidas Originals logót, így igazi klasszikusként hat a magyar csapat fehér szerelése.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese novemberben drámai végjáték után kikapott a vendég ír válogatottól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában, így csak csoportja harmadik helyén végzett és lemaradt a márciusi pótselejtezőről. Ezért márciusban és majd júniusban is csak barátságos találkozókon lép pályára. Tétmeccsen legközelebb szeptemberben, a Nemzetek Ligája B divíziójában lesz érdekelt.

Görögország jelenleg öt hellyel a 41. magyar csapat mögött áll a világranglistán, de egy éve még az első negyvenben szerepelt. Szlovénia most az 57. a rangsorban, ősszel viszont döntetlent ért el a vb-re kijutott Svájc ellen, idén pedig a Nemzetek Ligájában szintén a B divízióban játszik majd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
