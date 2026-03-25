Tekauer Gréta érzi, hogy a kezében van a lehetőség

A magyar dartsjátékos, Tekauer Gréta februárban a PDC női sorozatának (PDC Women’s Series) hildesheimi állomásán szerepelt, akkor kétszer is nyolcaddöntőt játszott. Azóta többek között a WDF Slovak Classic ranglistaversenyen is ott volt az érdi dartsos, a somorjai tornán egy bronzérmet is gyűjtött. Tekauer legutóbb a PDC Women’s Series wigani fordulóján vett részt, azon végül mindkét szombati tornán az első körben búcsúzott. Vasárnap aztán előbb Rebecca Barrow-t, majd Lauren Burgesst búcsúztatta, mielőtt a finn Anu Rasmustól kapott ki. A negyedik, szintén vasárnapi viadalon ismét az első kör jelentette a végállomást neki.

Tekauer Gréta a PDC Women’s Series wigani állomása után a női dartsvilágranglista 29. helyén áll. Forrás: Facebook.com/greta.tekauer

– A legjobban az bánt, hogy vasárnap délelőtt nem tudtam többet kihozni magamból. Rasmust legyőzhettem volna, erős, de nem verhetetlen ellenfél, és olyan sorsolást kaptam, hogyha kihozom magamból a legjobbat, akkor a nyolc közé jutás sem feltétlenül lett volna elérhetetlen. De az első leg után, amikor alig volt tripla nélküli köröm és dobtam száznyolcvanat is, úgy éreztem, mintha megvakultam volna, rengeteg szektorhibám volt, szétestek a dobásaim – idézte a 23 éves magyar játékost menedzsmentje sajtóközleménye.

Az érdiek dartsjátékosa, Tekauer Gréta még többet vár magától

A wigani állomás után a női világranglista első harminc helyezettje között 21 brit versenyző van, itt rajtuk kívül még két ír, két holland, egy finn, egy belga származású svéd, egy olasz, egy német, valamint a 29. helyen álló Tekauer Gréta szerepel.

– Sajnálom, hogy így alakult, jobb eredményt reméltem, főleg azután, amit Hildesheimben elértem, hiszen év végén szeretnék ott lenni a legjobb 16 között a világranglistán, ami így távolabb került. Sokszor türelmetlen vagyok magammal szemben, és elfelejtem, hogy olyan utakat járok, amelyek a magyar női dartsban egészen újak. Gyakorlatilag az ismeretlenbe ugrottam fejest, amikor először döntöttem úgy, elindulok a profi szervezet női sorozatában és öt versenyhétvége után is kevés a tapasztalat.

Egy-egy kiugró eredmény megmutatja, ott van a kezemben a lehetőség.

De a sportági hagyományokkal a nemzetközi mércéhez képest alig rendelkező magyar közegből indulva, mindössze három és fél év dartsozással a hátam mögött, lehet, túlzó azt várnom magamtól, a semmiből képes legyek stabilan magas szintet hozni. Olyat, amilyet a sok éve játszó brit, holland vagy észak-európai játékosok sokszor egészen könnyedén teljesítenek. Dolgoznom kell tovább, keresni a módszereket, hogyan érhetem el ugyanezt, hiszen a nők között csak a WDF versenyei kapcsán van érdemi ismeretünk itthon, ami szintén magas színvonal, de a PDC keményebb – nyilatkozta Tekauer, akinek a következő versenye Spanyolországban lesz szombaton. Áprilisban Budapesten készül, és a hazai WDF-ranglistaversenyen játszik majd, a PDC Women’s Seriesben legközelebb május közepén méreti meg magát.