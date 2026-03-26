Egy boldog munkanélküli, aki ott lehet a labdarúgó-világbajnokságon

Magyar idő szerint pénteken hajnali 4 órakor Mexikóban kezdődik az a labdarúgó világbajnoki pótselejtező, amelyen egy kis ország nagy dobásra készül. Az óceániai Új-Kaledónia két lépésre van attól, hogy története során először ott legyen a labdarúgó-világbajnokságon. Az első lépés ehhez az lenne, hogy legyőzik a sokkal esélyesebb Jamaicát. Ha ez sikerülne, akkor még mindig vár rájuk egy meccs Kongó ellen.

Titouan Richard, (jobbra), Új-Kaledónia egyik legjobb játékosa Fotó: GRANT DOWN / AFP

Új-Kaledónia meséje sokaknak tetszik

Tudjuk, hogy a világ egy részének nem nyerte el a tetszését a FIFA döntése, amely 32-ről 48-ra növelte a vb-n résztvevő együttesek létszámát. Ha marad a 32-es létszám, Új-Kaledóniának esélye sem lenne arra, hogy negyedévvel a torna kezdete előtt még a kijutásért küzdjön a vb-pótselejtezőn.

Akik azonban szeretik a modern sportból egyre jobban eltűnő meséket, most egy kicsit szorítanak Új-Kaledóniának.

(Tudom, magánügy, de ennek a cikknek az írója is így tesz.)

Az óceániai szigetország, Új-Kaledónia soha nem volt tényező a világ sportjában. Olyannyira nem, hogy önállóan például nem is indulhat a nyári olimpiai játékokon. (Hasonló helyzetben van, mint Európában Feröer.) Új-Kaledónia legjobb sportolói francia színekben lehetnek ott az ötkarikás játékokon. Mondanunk sem kell, labdarúgó-világbajnokságon sem jártak még soha.

Egy amatőr a francia hetedik ligából

Új-Kaledónia labdarúgó-válogatottja gyakorlatilag teljesen amatőr csapat. Az egyik játékosról mi is írtunk már, ő az, aki 26 éves koráig soha nem hagyta el szülőföldjét. De van egy másik futballista is, aki megérdemli a figyelmet. Titouan Richard, aki a francia hetedosztályú, azaz teljesen amatőr alapokon nyugvó bajnokságban játszik.

Hősünk a közelmúltig egy nagy francia élelmiszeráruház-lánc egyik boltjában dolgozott, közben egyetemre járt és szabadidejében focizott.

Ott volt azokon a vb-selejtezőkön, amelyeken hazája válogatottja az óceániai zónában eljutott az Új-Zéland elleni döntő mérkőzésig. Azt az összecsapást Új-Zéland nyerte meg, így utazhattak a vb-re. Új-Kaledónia pedig arra kapott esélyt, hogy az interkontinentális vb-selejtezőn mutassa meg magát.