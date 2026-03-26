Egy boldog munkanélküli, aki ott lehet a labdarúgó-világbajnokságon

Ha még nem hallott erről a névről, ne csodálkozzon. Titouan Richard a francia hetedik ligában futballozó amatőr és munkanélküli most élete legnagyobb dobására készül. Ott akar lenni a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Nem nézőként, játékosként. Titouan Richard története azoknak is remek olvasmány, akik nem hisznek a tündérmesékben.

Lantos Gábor
2026. 03. 26. 18:26
Titouan Richard, aki munkanélküli és aki ott akar lenni a labdarúgó-világbajnokságon
Titouan Richard (a képen jobbra), aki munkanélküli és aki ott akar lenni a labdarúgó-világbajnokságon Fotó: GRANT DOWN Forrás: AFP
Magyar idő szerint pénteken hajnali 4 órakor Mexikóban kezdődik az a labdarúgó világbajnoki pótselejtező, amelyen egy kis ország nagy dobásra készül. Az óceániai Új-Kaledónia két lépésre van attól, hogy története során először ott legyen a labdarúgó-világbajnokságon. Az első lépés ehhez az lenne, hogy legyőzik a sokkal esélyesebb Jamaicát. Ha ez sikerülne, akkor még mindig vár rájuk egy meccs Kongó ellen.

Titouan Richard, (jobbra), Új-Kaledónia egyik legjobb játékosa  Fotó: GRANT DOWN / AFP

Új-Kaledónia meséje sokaknak tetszik

Tudjuk, hogy a világ egy részének nem nyerte el a tetszését a FIFA döntése, amely 32-ről 48-ra növelte a vb-n résztvevő együttesek létszámát. Ha marad a 32-es létszám, Új-Kaledóniának esélye sem lenne arra, hogy negyedévvel a torna kezdete előtt még a kijutásért küzdjön a vb-pótselejtezőn. 

Akik azonban szeretik a modern sportból egyre jobban eltűnő meséket, most egy kicsit szorítanak Új-Kaledóniának. 

(Tudom, magánügy, de ennek a cikknek az írója is így tesz.)

Az óceániai szigetország, Új-Kaledónia soha nem volt tényező a világ sportjában. Olyannyira nem, hogy önállóan például nem is indulhat a nyári olimpiai játékokon. (Hasonló helyzetben van, mint Európában Feröer.) Új-Kaledónia legjobb sportolói francia színekben lehetnek ott az ötkarikás játékokon. Mondanunk sem kell, labdarúgó-világbajnokságon sem jártak még soha.

Egy amatőr a francia hetedik ligából

Új-Kaledónia labdarúgó-válogatottja gyakorlatilag teljesen amatőr csapat. Az egyik játékosról mi is írtunk már, ő az, aki 26 éves koráig soha nem hagyta el szülőföldjét. De van egy másik futballista is, aki megérdemli a figyelmet. Titouan Richard, aki a francia hetedosztályú, azaz teljesen amatőr alapokon nyugvó bajnokságban játszik. 

Hősünk a közelmúltig egy nagy francia élelmiszeráruház-lánc egyik boltjában dolgozott, közben egyetemre járt és szabadidejében focizott. 

Ott volt azokon a vb-selejtezőkön, amelyeken hazája válogatottja az óceániai zónában eljutott az Új-Zéland elleni döntő mérkőzésig. Azt az összecsapást Új-Zéland nyerte meg, így utazhattak a vb-re. Új-Kaledónia pedig arra kapott esélyt, hogy az interkontinentális vb-selejtezőn mutassa meg magát.

Új-Kaledónia labdarúgó-válogatottja - Fotó: DAVID ROWLAND / AFP

„Óriási szerencsém van, mert jelenleg munkanélküli vagyok” – kezdett bele nem mindennapi történetébe Titouan Richard. „Eddig ugyanis vagy szabadságot, olykor fizetés nélküli szabadságot kellett kivennem ahhoz, hogy hazautazzak a válogatott meccsekre. Most, amikor Jamaica ellen az ország történetének legfontosabb mérkőzésére készülünk, legalább az nem nyomaszt, hogy mit szól a főnök, ha megint focizni akarok menni. Szinte el sem hiszem, hogy velem mindez megtörténik. 

Most, hogy közeledik a nagy nap, a meccs órája, elképesztően izgatottak vagyunk. Még soha nem fordult elő, hogy a francia hetedik ligából valaki vb-re menjen.

S persze ott van az országom, Új-Kaledónia, amely szintén sosem járt még vb-n. Azt mondogatjuk magunknak, hogy itt már bármi megtörténhet. Ugyanakkor tudjuk, hogy egy kis szerencse sem ártana ahhoz, hogy álmaink megvalósuljanak.”

Új Kaledónia és Jamaica vb-pótselejtezője péntek hajnalban, magyar idő szerint 4 órakor kezdődik Mexikóban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

