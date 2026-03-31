Világcég állna be a másodosztályban ragadt Videoton mögé

Januárban Székesfehérvár önkormányzata eredménytelennek minősítette a jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő, az NB II-es Videoton FC Fehérvárt működtető Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot. Később Cser-Palkovics András polgármester a Fehérvár Televízióban is beszélt az egyeztetésekről, a városvezető akkor négy érdeklődőt említett, de név nélkül kitért arra a cégcsoportra is, amely a Nemzeti Sport értesülései szerint jó eséllyel befutó lehet a Videoton anyagi támogatásának biztosítására.

Ázsiai cég szállna be a Videoton támogatásába

A szóban forgó cégcsoport az elektronikai iparban érdekelt Foxconn-csoport, amely a fehérvári MÁV Előre röplabdacsapat névadó szponzora is és a cégcsoport magyarországi alelnöke, Tálos Péter a klub elnöke is egyben.

Utóbbi vezetésével folynak előrehaladott egyeztetések a fehérvári önkormányzattal arról, hogy a Foxconn a labdarúgásban is szerepet vállalna.

Először mint az NB II-es Videoton FC Fehérvár főtámogatója, később akár tulajdonosként is. Tálos Péter nem kívánt nyilatkozni, de annyi hozzátett, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretné az ázsiai cég szerepvállalását.

A Videotont FC sem tudott tájékoztatást adni, viszont Cser-Palkovics András polgármester reagált a Nemzeti Sport megkeresésére.

„Ismert, hogy az önkormányzat nyáron átvenni kényszerült a Fehérvár FC Kft.-t. Ezzel sikerült megmenteni a magyar labdarúgás egyik legnagyobb múltú klubját, amelynek működése jogilag, szakmailag és pénzügyileg is stabil. A csapat pedig újra a Videoton nevet viseli. Az önkormányzat célja megtalálni a szakmailag és pénzügyileg is legbiztosabb hátteret és jövőképet garantálni tudó befektetőt. Jelenleg öt potenciális befektetővel tárgyalunk. Ebben nemzetközi és hazai cégek is szerepelnek. Bízunk benne, hogy hamarosan eredményesen lezárulnak a tárgyalások” – adott írásban tájékoztatást a tárgyalásokról a városvezető.