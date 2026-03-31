Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

labdarúgásVideoton FCCser-­Palkovics András polgármesterTálos PéterNB II

Világcég állna be a másodosztályban ragadt Videoton mögé

Ázsiából kaphat tőkeinjekciót az egyik legismertebb magyar futballklub. Egyes források szerint a tajvani székhelyű Foxconn-csoport érdeklődik a jelenleg a másodosztályban szereplő Videoton labdarúgócsapata iránt. A távol-keleti cég először főtámogatóként, később tulajdonosként is szerepet vállalhat az NB II-es csapat működtetésében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 13:20
A Videoton új szponzort kaphat Forrás: Facebook/Fehérvár FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januárban Székesfehérvár önkormányzata eredménytelennek minősítette a jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő, az NB II-es Videoton FC Fehérvárt működtető Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot. Később Cser-Palkovics András polgármester a Fehérvár Televízióban is beszélt az egyeztetésekről, a városvezető akkor négy érdeklődőt említett, de név nélkül kitért arra a cégcsoportra is, amely a Nemzeti Sport értesülései szerint jó eséllyel befutó lehet a Videoton anyagi támogatásának biztosítására.

A Videoton szurkolói lelkesen buzdítják csapatukat minden mérkőzésen. Forrás: Facebook/Fehérvár FC

Ázsiai cég szállna be a Videoton támogatásába

A szóban forgó cégcsoport az elektronikai iparban érdekelt Foxconn-csoport, amely a fehérvári MÁV Előre röplabdacsapat névadó szponzora is és a cégcsoport magyarországi alelnöke, Tálos Péter a klub elnöke is egyben. 

Utóbbi vezetésével folynak előrehaladott egyeztetések a fehérvári önkormányzattal arról, hogy a Foxconn a labdarúgásban is szerepet vállalna. 

Először mint az NB II-es Videoton FC Fehérvár főtámogatója, később akár tulajdonosként is. Tálos Péter nem kívánt nyilatkozni, de annyi hozzátett, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretné az ázsiai cég szerepvállalását. 

A Videotont FC sem tudott tájékoztatást adni, viszont Cser-Palkovics András polgármester reagált a Nemzeti Sport megkeresésére.

„Ismert, hogy az önkormányzat nyáron átvenni kényszerült a Fehérvár FC Kft.-t. Ezzel sikerült megmenteni a magyar labdarúgás egyik legnagyobb múltú klubját, amelynek működése jogilag, szakmailag és pénzügyileg is stabil. A csapat pedig újra a Videoton nevet viseli. Az önkormányzat célja megtalálni a szakmailag és pénzügyileg is legbiztosabb hátteret és jövőképet garantálni tudó befektetőt. Jelenleg öt potenciális befektetővel tárgyalunk. Ebben nemzetközi és hazai cégek is szerepelnek. Bízunk benne, hogy hamarosan eredményesen lezárulnak a tárgyalások” – adott írásban tájékoztatást a tárgyalásokról a városvezető.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelektisza párt

Rákosista pancser projekt

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péterék a kiszivárgott, brutális megszorító intézkedésekkel a kommunisták túlszárnyalására készülnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.