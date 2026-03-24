Újabb lépés a tizedik olimpiai aranyérem felé, Telki mintájára épül fel a sikersportág központja

Régi hiányosságát pótolja vízilabdában a kilenc aranyéremmel az olimpiákon legeredményesebb nemzetnek számító Magyarország. Az újabb elsőségre 2008 óta váró sportág a legutóbbi világ- és Európa-bajnokságon mindkét nemben két-két ezüstérmet szerzett, ám a hátországban akad tennivaló. A Magyar Vízilabda-szövetség és a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt működő Sportállamtitkárság közös sajtótájékoztatóján az akadémiai képzés kérdésköre és a nemzeti edzőközpont kialakítása is terítékre került.

Kiváló utánpótlás-nevelő műhelyek működnek évtizedek óta a magyar vízilabdasportban, ezért eltérve a többi csapatsporttól, nem akarnak egy-egy egyesületet kiemelni. Központilag sem kívánnak egy újat létrehozni, hogy egy elit, akadémiai képzés megvalósuljon.

– Közösen gondolkodva arra jutottunk, ami hiátust okoz több évtizede, hogy nincs egy bázisa az utánpótlás-válogatottaknak, valamint a felnőtt női és férfiválogatottnak egyaránt. Arra a döntésre jutottunk, hogy az akadémia program a vízilabdában úgy valósul meg, hogy létrehozunk egy olyan központot, amely csak és kizárólag a sportágat fogja kiszolgálni – kezdte bejelentését Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, aki elárulta, hol lesz a vízilabda-válogatottak új otthona. – Szolnokon fog megvalósulni, a Vízilabda Aréna mellett fog épülni még egy edzőmedence, illetve egy olyan központi épület, amely szállást, kondicionáló termet, sportegészségügyi ellátást és rendezvénytermet is magába foglal. Ezt a sportfejlesztési programot 2025 nyarán benyújtotta a Magyar Vízilabda-szövetség, támogatást kapott rá, el is kezdődött a tervezés.

Schmidt Ádám tudatta: a teljes beruházás 16,7 milliárd forint, amit Magyarország kormánya biztosít. Ha minden a tervek szerint zajlik majd, az uszoda már az idei esztendő végére elkészül, a teljes, száz fő elszállásolására alkalmas, jól felszerelt komplexum 2028 elejére valósulhat meg.

Mint ismert, a magyar válogatottak általában a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, illetve a Duna Arénában készültek, ám egyiket sem kizárólagosan a vízilabdázók használják, illetve a speciális eszközöket állandóan szállítani kellett, a diagnosztikai méréseket csak máshol tudták elvégezni, s szállás sem állt rendelkezésre.