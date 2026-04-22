futball-vb-sztori

Már megint orrba vágták a futball tanítómestereit

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. Az 50. részben arról lesz szó, amikor a magukat a futball tanítómestereinek gondoló angolok a szovjetek ellen hasaltak el a pótvizsgán. Anglia 1958-ban pontosan ugyanúgy járt, mint Magyarország.

Lantos Gábor
2026. 04. 22. 5:50
Le Jasin az angolok ellen az 1958-as svédországi labdarúgó-világbajnokságon Fotó: - Forrás: TT NEWS AGENCY
Sorozatunk 26. részében írtuk meg a magyarok számára szomorú véget érő 1958-as megismételt vb-mérkőzést, amelyen Wales csapata 2:1-re legyőzte a Baróti Lajos együttesét, kiejtve Magyarországot a világbajnokságról. Ugyanezen a vb-n azonban mással is megesett ez. Nem akárkivel. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy Anglia pontosan úgy köszönt el Svédországtól, ahogyan arra kevesen gondoltak.

Anglia
Anglia szemét is kivédte Lev Jasin Fotó: STF / TASS

Anglia? A futball tanítómestere? 

Brazília, Anglia, Ausztria és Szovjetunió. Ez volt a csoportbeosztás az 1958-as világbajnokságon az. Az angolok persze most is a szokásos óriási arccal érkeztek meg Svédországba, hogy aztán az orrukra koppintsanak. Mert Anglia, a futball tanítómestere egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni ezen a világbajnokságon. Három döntetlennel kezdett. A szovjetek és a nem túl erős osztrák csapat ellen 2:2 lett a végeredmény, Brazília ellen meg 0:0. Ez összesen három pont és 4:4-es gólarány. A szovjetek 2:0-ra kikaptak a braziloktól és 2:0-ra verték Ausztriát. Az angolok elleni 2:2-ról meg már szóltunk. Ez összesen három pont és 4:4-es gólarány.

A szabályok szerint megismételt meccset kellett játszani Angliának és a szovjeteknek, hogy eldöntsék: Brazília mögött melyik csapat legyen a második továbbjutó. 

A két csapat egymástól teljesen elszigetelve készült a sorsdöntő találkozóra, s mindezt a legnagyobb titokban tették. Az angolok amúgy összetehették a két kezüket, hogy egyáltalán még Svédországban voltak, mert a szovjetek elleni csoportmeccsen az ellenfél már 2:0-ra vezetett. Ha Finney nem egyenlít ki a 85. percben, már erre a megismételt meccsre sem kerül sor. Amúgy egy hónapon belül ez volt a harmadik szovjet–angol csata, mert a világbajnokságot megelőzően 1958. május 18-án a moszkvai Lenin Stadionban 102 ezer néző előtt 1:1-et játszott egymással a két csapat barátságos meccsen. Nem lehetett tehát azt mondani, hogy nem ismerték volna egymást.

A meccs:

VI. labdarúgó-világbajnokság, megismételt mérkőzés a legjobb nyolc közé jutásért: Szovjetunió–Anglia 1:0 (1:0)
Göteborg, 35 ezer néző. Vezette: Dusch (nyugatnémet)

Szovjetunió: Jasin – Keszarjev, Krizsevszkij, Kuznyecov – Vojnov, Carjov – Apuhtyin, Ivanov, Szimonyan, Falin, Iljin.
Anglia: McDonald – Howe, Wright, Banks – Clayton, Slater – Bradbook, Broadbent, Kevan, Haynes, A’Court.

Gól: Iljin (69.)

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az angol csapatnak szerencséje sem volt ezen a mérkőzésen. Az 52. percben ugyanis Broadbent ajtó-ablak helyzetben a kapufát találta el. A szovjet csapat nem csuklott össze, és a 69. percben Vojnov mesteri passzt adott az egyedül álló Iljinnek, s a szovjet játékos nem is hibázott. Ezzel a góllal nyertek a szovjetek és ejtették ki az angolokat, akinek sorozatban a harmadik világbajnokságon is csak a gyomorkeserű felhajtása maradt.

A meccs legjobbja a játékvezető volt

A Népsport helyszínen lévő tudósítója,

Csanádi Árpád nem volt elájulva a látottaktól, talán ezért is írta le, hogy ennek a mérkőzésnek a legjobbja Dusch nyugatnémet bíró volt. 

Az angol sajtó ismét megdöbbent, de olyan már nem fordult elő, mint 1950-ben, amikor a szigetországban élő emberek azt hitték, sajtóhiba miatt jelent meg, hogy az Egyesült Államok amatőrjei 1:0-ra legyőzték az angolokat. Ez már nem sajtóhiba volt, hanem Anglia számára a megrendítő és szomorú valóság. 

Amúgy ez volt az a világbajnokság, amelyre Anglia mellett Wales, Skócia és Észak-Írország is kijutott. Az mondjuk kevésbé vigasztalta Angliát, hogy miközben az óriások csomagoltak, a kis Wales bement a legjobb nyolc közé, nem is szólva az északírekről. Aztán a mese számukra ott véget ért, de ez már egy másik sztori. Ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy 

a Manchester United együttesét ért szörnyű müncheni légi katasztrófában Duncan Edwards, Tommy Taylor és Roger Byrne is meghalt.

Ők nagyon hiányoztak ebből a csapatból. Bobby Charlton pedig 1958 júniusára sem került olyan állapotba, hogy képes legyen az angol válogatottban játszani.

 Walter Winterbottom, az angolok szövetségi kapitánya Fotó: Wikipedia

A kiesés után az angol válogatott szövetségi kapitánya, Walter Winterbottom sírva fakadt. Szerinte a reális eredmény 4:1 lett volna Anglia javára. Maradjunk annyiban, hogy a szovjetek kapusa, Lev Jasin elképesztő formában védett, az angolok meg a kapufával kötöttek örök barátságot. Walter Winterbottomnak amúgy ez volt a harmadik világbajnoksága. 

A kiesés után nem rúgták ki, ő vezette az angol csapatot az 1962-es chilei világbajnokságon is.

Ahol Magyarország 1:0-ra legyőzte az angolokat. Ott legalább a csoportból továbbjutottak (Magyarország mögött), de a világbajnok braziloktól negyeddöntőben kikaptak. 

Érdemes belelapozni Nyikita Szimonyjan naplójába. A meccs után a következőket írta: „Az öltözőben kimerülten rogytunk össze a kispadon. Az edzők és a cserejátékosok örültek a győzelemnek. Fél óráig fel sem tudtunk kelni, fel sem fogtuk, mi történik körülöttünk.”

Örömtánc a moszkvai sporthivatalban

Moszkvában és a Szovjetunióban egyszerűen megőrültek az emberek. A Szovjet Testnevelési Bizottság tagjai örömtáncot lejtettek. Táviratok százai mentek Svédországba. Érdemes abból is idézni, amit a sporthivatal a szovjet nagykövetségnek küldött Stockholmba. 

Kedves elvtársak! Kedves labdarúgók! Az angol csapat felett aratott csodálatos győzelmüket milliók fogadta nagy örömmel a Szovjetunióban. Ezen a nehéz sportversenyen elért győzelem kiváló eredmény volt. Reméljük, minden fiunk szilárdan áll a lábán és jól vannak a játékosok. Csodálatos csapatunk önfeláldozóan fog tovább szerepelni és menetelni ezen a világbajnokságon.

Nos, a menetelés nem tartott sokáig. A negyeddöntőben ugyanis a házigazda svédek 2:0-ra legyőzték a szovjeteket, így a skandinávok jutottak be a négy közé. Az angolokat verő szovjetek pedig kiestek.

Angliában is nehezen heverték ki a sokkot, amely – ahogyan azt említettük – már nem volt akkora, mint az 1950-es korai búcsú. Viszont újra megrendültek azok, akik azt hitték, hogy Anglia tanította meg a világot focizni. Az angol futballt sokan túl merevnek, fizikálisnak, taktikai értelemben elmaradottnak tartották a kontinenshez képest. A szovjetek, svédek, brazilok modernebb, technikásabb futballt játszottak.

 

