Már megint orrba vágták a futball tanítómestereit

Sorozatunk 26. részében írtuk meg a magyarok számára szomorú véget érő 1958-as megismételt vb-mérkőzést, amelyen Wales csapata 2:1-re legyőzte a Baróti Lajos együttesét, kiejtve Magyarországot a világbajnokságról. Ugyanezen a vb-n azonban mással is megesett ez. Nem akárkivel. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy Anglia pontosan úgy köszönt el Svédországtól, ahogyan arra kevesen gondoltak.

Anglia szemét is kivédte Lev Jasin Fotó: STF / TASS

Anglia? A futball tanítómestere?

Brazília, Anglia, Ausztria és Szovjetunió. Ez volt a csoportbeosztás az 1958-as világbajnokságon az. Az angolok persze most is a szokásos óriási arccal érkeztek meg Svédországba, hogy aztán az orrukra koppintsanak. Mert Anglia, a futball tanítómestere egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni ezen a világbajnokságon. Három döntetlennel kezdett. A szovjetek és a nem túl erős osztrák csapat ellen 2:2 lett a végeredmény, Brazília ellen meg 0:0. Ez összesen három pont és 4:4-es gólarány. A szovjetek 2:0-ra kikaptak a braziloktól és 2:0-ra verték Ausztriát. Az angolok elleni 2:2-ról meg már szóltunk. Ez összesen három pont és 4:4-es gólarány.

A szabályok szerint megismételt meccset kellett játszani Angliának és a szovjeteknek, hogy eldöntsék: Brazília mögött melyik csapat legyen a második továbbjutó.

A két csapat egymástól teljesen elszigetelve készült a sorsdöntő találkozóra, s mindezt a legnagyobb titokban tették. Az angolok amúgy összetehették a két kezüket, hogy egyáltalán még Svédországban voltak, mert a szovjetek elleni csoportmeccsen az ellenfél már 2:0-ra vezetett. Ha Finney nem egyenlít ki a 85. percben, már erre a megismételt meccsre sem kerül sor. Amúgy egy hónapon belül ez volt a harmadik szovjet–angol csata, mert a világbajnokságot megelőzően 1958. május 18-án a moszkvai Lenin Stadionban 102 ezer néző előtt 1:1-et játszott egymással a két csapat barátságos meccsen. Nem lehetett tehát azt mondani, hogy nem ismerték volna egymást.

A meccs: VI. labdarúgó-világbajnokság, megismételt mérkőzés a legjobb nyolc közé jutásért: Szovjetunió–Anglia 1:0 (1:0)

Göteborg, 35 ezer néző. Vezette: Dusch (nyugatnémet) Szovjetunió: Jasin – Keszarjev, Krizsevszkij, Kuznyecov – Vojnov, Carjov – Apuhtyin, Ivanov, Szimonyan, Falin, Iljin.

Anglia: McDonald – Howe, Wright, Banks – Clayton, Slater – Bradbook, Broadbent, Kevan, Haynes, A’Court. Gól: Iljin (69.)

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az angol csapatnak szerencséje sem volt ezen a mérkőzésen. Az 52. percben ugyanis Broadbent ajtó-ablak helyzetben a kapufát találta el. A szovjet csapat nem csuklott össze, és a 69. percben Vojnov mesteri passzt adott az egyedül álló Iljinnek, s a szovjet játékos nem is hibázott. Ezzel a góllal nyertek a szovjetek és ejtették ki az angolokat, akinek sorozatban a harmadik világbajnokságon is csak a gyomorkeserű felhajtása maradt.