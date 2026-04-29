Büntetőpárbaj sem tudott dönteni, az Atlético és az Arsenal is tovább nyújtotta a veretlenségét

Nagy iram, hatalmas küzdelem – gól csak büntetőből

Azt sejteni lehetett, már csak az Atlético játékmodorából kiindulva, hogy ezen a BL-elődöntőn nem fog kilenc gól születni. Ugyanakkor magyar szemmel szinte elképzelhetetlen iramban esett egymásnak a csapatok, ám az első igazi helyzetig a 14. percig kellett várni, amikor Julián Álvarez két csel után kapura zúdította a labdát, ám Raya a helyén volt, és bravúrral kitenyerelte a bal alsó sarok felé zúduló labdát. Mindez ébresztő lehetett az Ágyúsok számára, ugyanis egy perc elteltével Gyökeres száguldott el, lerázta magáról Llorentét, pontosan centerezett, ám Ödegaard addig totojázott, amíg oda lett a helyzet.

Ahogy azt fentebb írtuk, Álvarez formája és játéka sorsdöntő lehet a meccsen. Nos, az argentin meg is felelt ennek a kihívásnak, és a 29. percben Ruggeri beadástalig fejelte fölé 13 méterről, ráadásul Raya már verve volt az esetnél. Úgy tűnik, ha

a madridi csatár ezen az estén kihagyott egy helyzetet, mindössze egy perc kellett ahhoz, hogy a vendégek is megvillanjanak.

Labdát szereztek a vendégek, Ödegaard készített le Maduekének, aki jobbról befelé húzott majd 20 méterről, ballal lőtt a kapu mellé. Centiket tévedett...

Továbbra is Álvarezre épült a hazaiak támadójátéka, ám a csatár nem találta meg a rést az Ágyúsok védelmén. Aztán amikor mindenki azt gondolta, hogy gól nélkül zárul a félidő, megvillant az Arsenal: egy eladott labdát követően Zubimendi passza után a kilépő Gyökerest hátulról felborította Hancko, a jogos büntetőt pedig a sértett maga értékesítette. A csatár statisztikája tehát nem romlott a 11-esek tekintetében, a 44 büntetőjéből éppen a 40. gólját szerezte, ami 91 százalékos hatékonyság.