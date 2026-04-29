Büntetőpárbaj sem tudott dönteni, az Atlético és az Arsenal is tovább nyújtotta a veretlenségét

A keddi focicsoda után – a BL-címvédő PSG 5-4-re legyőzte a Bayern Münchent – szerda este Madridban folytatódott a Bajnokok Ligája elődöntője. Ezúttal a ligaszakaszt pontveszteség nélkül megnyerő Arsenal látogatott el az óriásölő Atlético Madrid otthonába. Ha a találkozó el is maradt a keddi találkozó színvonalától, azért a szurkolók most sem panaszkodhattak. Ahogy a keddin, úgy a madridi meccsen sem dőlt el a továbbjutás kérdése, és az 1-1-es végeredmény alapján bármelyik csapat bejuthat a május 29-i, Budapesten rendezendő fináléba.

Molnár László
2026. 04. 29. 22:58
Nagyot küzdött egymással az Atlético és az Arsenal, ám az, hogy melyikük jut a május 29-i, budapesti BL-döntőbe, majd a visszavágón dől el Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
Nagy iram, hatalmas küzdelem – gól csak büntetőből

Azt sejteni lehetett, már csak az Atlético játékmodorából kiindulva, hogy ezen a BL-elődöntőn nem fog kilenc gól születni. Ugyanakkor magyar szemmel szinte elképzelhetetlen iramban esett egymásnak a csapatok, ám az első igazi helyzetig a 14. percig kellett várni, amikor Julián Álvarez két csel után kapura zúdította a labdát, ám Raya a helyén volt, és bravúrral kitenyerelte a bal alsó sarok felé zúduló labdát. Mindez ébresztő lehetett az Ágyúsok számára, ugyanis egy perc elteltével Gyökeres száguldott el, lerázta magáról Llorentét, pontosan centerezett, ám Ödegaard addig totojázott, amíg oda lett a helyzet.

Ahogy azt fentebb írtuk, Álvarez formája és játéka sorsdöntő lehet a meccsen. Nos, az argentin meg is felelt ennek a kihívásnak, és a 29. percben Ruggeri beadástalig fejelte fölé 13 méterről, ráadásul Raya már verve volt az esetnél. Úgy tűnik, ha 

a madridi csatár ezen az estén kihagyott egy helyzetet, mindössze egy perc kellett ahhoz, hogy a vendégek is megvillanjanak. 

Labdát szereztek a vendégek, Ödegaard készített le Maduekének, aki jobbról befelé húzott majd 20 méterről, ballal lőtt a kapu mellé. Centiket tévedett...

Továbbra is Álvarezre épült a hazaiak támadójátéka, ám a csatár nem találta meg a rést az Ágyúsok védelmén. Aztán amikor mindenki azt gondolta, hogy gól nélkül zárul a félidő, megvillant az Arsenal: egy eladott labdát követően Zubimendi passza után a kilépő Gyökerest hátulról felborította Hancko, a jogos büntetőt pedig a sértett maga értékesítette. A csatár statisztikája tehát nem romlott a 11-esek tekintetében, a 44 büntetőjéből éppen a 40. gólját szerezte, ami 91 százalékos hatékonyság.

Gyökeres ezúttal büntetőből vette be a Matracosok hálóját az első félidő végén   Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

11-esre jött a madridi válasz – büntetőből

Vélhetően alaposan kioszthatta játékosait Diego Simeone, ugyanis az Atlético elképesztő akarással esett neki a vendégeknek. Egy darabig elbírta a nyomást az Arsenal – természetesen Álvarez járt az élen –, ám egy darabig Raya mellett a szerencse is védte a vendégek kapuját. Aztán eljött az 55. perc, amikor Llorente földre pattintott lövése után White kezén pattant meg a labda a tizenhatoson belül. A játékvezető nem látta az esetet, így a pályán nem ítélt büntetőt, de a VAR a segítségére sietett, és rövid videózás után megadta a teljesen jogos 11-est. Ki más, mint Álvarez állt a labda mögé, és elképesztő magabiztonsággal értékesítette azt.

Az Ágyúsok csapatkapitánya, Rice unta meg az argentin csatár ficánkolását, és a 62. percben úgy térden rúgta Álvarezt, hogy még annak is fájt, aki csak látta. Mivel a bíró megint alkalmilag „megvakult", így az angol középpályás még lapot sem kapott tettéért. Az utolsó madridi szezonját teljesítő Griezmann vette át csapattársa szerepét, és előbb majdnem eltörte a felső lécet, majd a kipattanót is rászúrta, ám egy védő lábáról szögletre pattant. A francia játékos azt sem engedte át másnak, ám pontos beívelését Lookman az égbe rúgta.

Mindkét csapat megpróbálta döntésre vinni a dolgot: az Arsenal behozott három új csatárt – Gyökeres helyére Gabriel Jesus, Madueke helyér Saka, Martinelli helyére Trossard állt be –, míg a hazaiak újabb és újabb rohamot vezettek, ám Lookman lövését nagy bravúrral védte Raya. A madridi nézők ezt követően egy percen belül kétszer is infarktusközeli állapotba kerültek: előbb sérülés miatt le kellett cserélni Álvarezt, majd Hancko kis híján összehozott még egy 11-est, miután a büntetőterületen belül meglehetősen érdekes módon került földre Eze, ám a VAR ezúttal megkönyörült a hazaiakon, így a bíró kénytelen volt visszavonni a már megítélt büntetőt.

A hátralévő időszakban még volt egy nagy Oblak-védés – a 87. percben az éppen akkor beálló Mosquera 16 méterről ellőtt labdáját kellett kitornáznia –, ám az eredmény nem változott. Az 1-1-es végeredmény pedig azt jelenti, hogy a jövő kedden, Londonban rendezendő visszavágón dől el, vajon az angolok ellen továbbra is veretlen Atlético vagy az idei Bajnokok Ligájában még mindig vereség nélkül álló Arsenal jut be a BL-döntőbe.

Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés

  • Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 5-4 (3-2) gólszerzők: Kvarachelia (24., 56.), Neves (33.), Dembele (45+5., 58., előbbit 11-esből), illetve Kane (17., 11-esből), Olise (41.), Upamecano (65.), Díaz (70.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) 1-1 (0-1) gólszerzők: Julián Álvarez (56., 11-esből), illetve Gyökeres (44., 11-esből)

 

