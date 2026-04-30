Simeone a nézőket sajnálja, Arteta dühöng a bíró miatt

Az Atlético Madrid szélsője, Ademola Lookman párszor megforgatta a William Saliba vezette vendégvédelmet Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A statisztika egyébként alátámasztja az argentin mester véleményét, hiszen minden fontos adat esetében a madridiak teljesítménye volt a jobb.

Atlético Madrid – Arsenal 1-1

várható gólok (xG) 2.21 – 1.50

labdabirtoklás: 52% – 48%

összes lövés/kaput eltaláló: 18/4 – 11/2

nagy helyzetek: 3 – 2

szögletek: 6 – 1

passzok: 83%-os hatékonyság (506-ból 420 jó) – 88% (480/423)

szabálytalanságok: 7 – 11

szerelések: 57%-os hatékonyság (12 sikeres 21 kísérletből) – 63% (5/8)

beívelések: 44%-os hatékonyság (7 sikeres 16 kísérletből) – 57% (4/7)

megnyert párharcok: 44 – 32

labdaszerzés: 9 – 9

védések: 1 – 3

Az Arsenal szakmai vezetője, Mikel Arteta a meccs után azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy csapata hihetetlen helyzetben van, a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és a saját pályájukon és közönségük előtt vívhatják ki, hogy 2006 után ismét döntőt játszhassanak.

– A mi kezünkben van a döntés. A Metropolitano Stadionban sok csapat szenvedett már itt, köztük a világ legjobbjai közül is néhány elvérzett. Voltak jó pillanataink a meccsen, és voltak olyanok is, amikor szenvednünk kellett.

Nagyon nem tetszett, ahogy kezdtük a második félidőt, nem igazán irányítottuk a játékot.

Az utolsó 15 perc sokkal jobban tetszett, ennek az időszaknak sok pozitívuma volt. Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy az ellenfelünknek az angol csapatok ellen hihetetlen a történelme és a hazai mérlege. De túl vagyunk a nehezén, most már be akarunk jutni a döntőbe – fogalmazott Arteta.

Griezmann ragyogóan játszott utolsó madridi BL-meccsén, jogosan lett a mérkőzés legjobbja Fotó: uefa.com

Griezmann lett a meccs embere, a visszavont büntető a vita tárgya

Antoine Griezmannt választotta a mérkőzés játékosának az UEFA Technikai Megfigyelő Csoportja. A döntésüket azzal indokolták, hogy az Atléticóban az utolsó szezonját játszó francia lenyűgözően teljesített az utolsó hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésén, nagyszerű duót alkotott Julián Alvarezzel, valamint folyamatos veszélyt jelentett támadásban, miközben egy pillanatra sem feledkezett meg a védekezésről.

– El akarunk jutni a döntőbe. Sokat készültem erre a mérkőzésre, hasonlóan teszek majd a londoni visszavágó előtt is, és remélem, be tudunk jutni a döntőbe.

A második félidőben jobban és intenzívebben játszottunk. Ez bizonyult a helyes útnak, és ezt fogjuk tenni a visszavágón is.

Higgye el mindenki, nagyszerű meccs lesz – értékelt a mérkőzés után Griezmann.