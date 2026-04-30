Simeone a nézőket sajnálja, Arteta dühöng a bíró miatt

A statisztika egyébként alátámasztja az argentin mester véleményét, hiszen minden fontos adat esetében a madridiak teljesítménye volt a jobb.
Atlético Madrid – Arsenal 1-1
- várható gólok (xG) 2.21 – 1.50
- labdabirtoklás: 52% – 48%
- összes lövés/kaput eltaláló: 18/4 – 11/2
- nagy helyzetek: 3 – 2
- szögletek: 6 – 1
- passzok: 83%-os hatékonyság (506-ból 420 jó) – 88% (480/423)
- szabálytalanságok: 7 – 11
- szerelések: 57%-os hatékonyság (12 sikeres 21 kísérletből) – 63% (5/8)
- beívelések: 44%-os hatékonyság (7 sikeres 16 kísérletből) – 57% (4/7)
- megnyert párharcok: 44 – 32
- labdaszerzés: 9 – 9
- védések: 1 – 3
Az Arsenal szakmai vezetője, Mikel Arteta a meccs után azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy csapata hihetetlen helyzetben van, a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és a saját pályájukon és közönségük előtt vívhatják ki, hogy 2006 után ismét döntőt játszhassanak.
– A mi kezünkben van a döntés. A Metropolitano Stadionban sok csapat szenvedett már itt, köztük a világ legjobbjai közül is néhány elvérzett. Voltak jó pillanataink a meccsen, és voltak olyanok is, amikor szenvednünk kellett.
Nagyon nem tetszett, ahogy kezdtük a második félidőt, nem igazán irányítottuk a játékot.
Az utolsó 15 perc sokkal jobban tetszett, ennek az időszaknak sok pozitívuma volt. Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy az ellenfelünknek az angol csapatok ellen hihetetlen a történelme és a hazai mérlege. De túl vagyunk a nehezén, most már be akarunk jutni a döntőbe – fogalmazott Arteta.
Griezmann lett a meccs embere, a visszavont büntető a vita tárgya
Antoine Griezmannt választotta a mérkőzés játékosának az UEFA Technikai Megfigyelő Csoportja. A döntésüket azzal indokolták, hogy az Atléticóban az utolsó szezonját játszó francia lenyűgözően teljesített az utolsó hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésén, nagyszerű duót alkotott Julián Alvarezzel, valamint folyamatos veszélyt jelentett támadásban, miközben egy pillanatra sem feledkezett meg a védekezésről.
– El akarunk jutni a döntőbe. Sokat készültem erre a mérkőzésre, hasonlóan teszek majd a londoni visszavágó előtt is, és remélem, be tudunk jutni a döntőbe.
A második félidőben jobban és intenzívebben játszottunk. Ez bizonyult a helyes útnak, és ezt fogjuk tenni a visszavágón is.
Higgye el mindenki, nagyszerű meccs lesz – értékelt a mérkőzés után Griezmann.
