Simeone a nézőket sajnálja, Arteta dühöng a bíró miatt

Nagy iramú, izgalmas, ám gólokban meglehetősen szerény mérkőzés lett a Bajnokok Ligája szerdai elődöntője. Az Atlético Madrid és az Arsenal nem bírt egymással – két büntetővel végül 1-1-re végeztek a csapatok –, így minden nyílt a jövő heti visszavágó előtt. Noha voltak a meccsnek szép jelenetei, a legtöbben mégis az előbb megadott, majd visszavont 11-esre fognak emlékezni.

Molnár László
2026. 04. 30. 5:25
Gyökeres ezúttal büntetőből vette be a Matracosok hálóját az első félidő végén Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
Az Atlético Madrid szélsője, Ademola Lookman párszor megforgatta a William Saliba vezette vendégvédelmet      Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A  statisztika egyébként alátámasztja az argentin mester véleményét, hiszen minden fontos adat esetében a madridiak teljesítménye volt a jobb.

Atlético Madrid – Arsenal 1-1

  • várható gólok (xG) 2.21 – 1.50
  • labdabirtoklás: 52% – 48%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 18/4 – 11/2
  • nagy helyzetek: 3 – 2
  • szögletek: 6 – 1
  • passzok: 83%-os hatékonyság (506-ból 420 jó) – 88% (480/423)
  • szabálytalanságok: 7 – 11
  • szerelések: 57%-os hatékonyság (12 sikeres 21 kísérletből) – 63% (5/8)
  • beívelések: 44%-os hatékonyság (7 sikeres 16 kísérletből) – 57% (4/7)
  • megnyert párharcok: 44 – 32
  • labdaszerzés: 9 – 9
  • védések: 1 – 3

Az Arsenal szakmai vezetője, Mikel Arteta a meccs után azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy csapata hihetetlen helyzetben van, a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és a saját pályájukon és közönségük előtt vívhatják ki, hogy 2006 után ismét döntőt játszhassanak.

– A mi kezünkben van a döntés. A Metropolitano Stadionban sok csapat szenvedett már itt, köztük a világ legjobbjai közül is néhány elvérzett. Voltak jó pillanataink a meccsen, és voltak olyanok is, amikor szenvednünk kellett. 

Nagyon nem tetszett, ahogy kezdtük a második félidőt, nem igazán irányítottuk a játékot. 

Az utolsó 15 perc sokkal jobban tetszett, ennek az időszaknak sok pozitívuma volt. Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy az ellenfelünknek az angol csapatok ellen hihetetlen a történelme és a hazai mérlege. De túl vagyunk a nehezén, most már be akarunk jutni a döntőbe – fogalmazott Arteta.

Griezmann ragyogóan játszott utolsó madridi BL-meccsén, jogosan lett a mérkőzés legjobbja     Fotó: uefa.com

Griezmann lett a meccs embere, a visszavont büntető a vita tárgya

Antoine Griezmannt választotta a mérkőzés játékosának az UEFA Technikai Megfigyelő Csoportja. A döntésüket azzal indokolták, hogy az Atléticóban az utolsó szezonját játszó francia lenyűgözően teljesített az utolsó hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésén, nagyszerű duót alkotott Julián Alvarezzel, valamint folyamatos veszélyt jelentett támadásban, miközben egy pillanatra sem feledkezett meg a védekezésről.

– El akarunk jutni a döntőbe. Sokat készültem erre a mérkőzésre, hasonlóan teszek majd a londoni visszavágó előtt is, és remélem, be tudunk jutni a döntőbe. 

A második félidőben jobban és intenzívebben játszottunk. Ez bizonyult a helyes útnak, és ezt fogjuk tenni a visszavágón is. 

Higgye el mindenki, nagyszerű meccs lesz – értékelt a mérkőzés után Griezmann.

A találkozó legvitatottabb pontja a találkozó 77. percében jött el, amikor Hancko szabálytalannak látott belépőjét követően Makkelie a büntetőpontra mutatott az Arsenal javára. Aztán következett egy már ismert folyamat, a VAR-szoba kihívta, hogy nézze vissza az esetet, és ezt követően a játékvezető érvénytelenítette a már megadott büntetőt.

– A pályán egyértelműen büntetőnek látszott, de a monitoron egyértelmű, hogy csak egy kis lábnyomás történt, és a döntés, miszerint visszavonta a bíró a büntetőt, helyes – mondta Pérez Burrull a Radio MARCA „Marcador” című műsorában. 

A találkozó legvitatottabb jelenete     Fotó: Marca.com

Természetesen az Arsenal mestere, Mikel Arteta teljesen más véleményen van. A TNT Sportsnak nyilatkozva közölte, nagyon fel van háborodva az elsőfokú ítélet visszavonása miatt, ugyanis teljesen szabálytalan volt a védő.

– Egyszerűen nem értem, ha valaki jogosan hoz egy döntést, mi az, ami arra bírja, hogy az esetet tizenháromszor visszanézve megváltoztassa azt – háborgott az Ágyúsok menedzsere, aki hozzátette, nem tudja, vajon külső tényezők befolyásolták-e a bírót, aki a rossz döntésével jelentősen befolyásolta a végeredményt.

Az Atlético kapusa, Jan Oblak elárulta, megkönnyebbültek, amikor a bíró visszavonta az Ágyúsok második büntetőjét. Miután Gyökeres 11-esét kis híján kivédte, hitt abban, hogy a másodikat megfogja. Ám erre nem került sor, ugyanis a játékvezető úgy döntött, ahogy, és ezzel a madridiak maradéktalanul egyetértettek.

