Ki volt gyáva: a bíró vagy az impotens VAR? Káosz és szégyen a Bajnokok Ligájában

Három tizenegyes, két gól, egy visszavont büntető – a szerda esti BL-elődöntő elsősorban nem a játék, a futball, hanem Danny Makkelie játékvezetése miatt szolgáltat sokáig beszédtémát. Az Atlético Madrid–Arsenal párharc első felvonása 1-1-re végződött, de a meccs után mindenki a bíróról, a VAR-ról és a szabályok következetlenségéről vitatkozott. Mikel Arteta dühöngött, a Marca a Bajnokok Ligája szégyenéről írt, a szakértők pedig egymásnak estek: volt-e tizenegyes Eberechi Eze eseténél, és egyáltalán hány büntetőt kellett volna megadni ezen az estén?

2026. 04. 30. 7:08
Danny Makkelie nem ilyen hírnévre vágyott Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
Arteta a Ben White kezezéséért megítélt Atlético-büntetőt is nehezen nyelte le, de ott legalább elfogadta az európai irányelvet. Azt mondta, a Premier League-ben ezért nem adnak tizenegyest, de ha az UEFA így értelmezi a kezezést, akkor tudomásul veszi. Az Eze-esetnél viszont nem ezt látta: ott szerinte nem szabályalkalmazás történt, hanem újrabíráskodás.

 

A spanyol oldal mást lát: Hancko nem taposta le Ezét

Csakhogy Spanyolországban sokan egészen más filmet néztek. Iturralde González, az AS és a Cadena SER játékvezető-szakértője szerint az Eze-esetnél nem volt tizenegyes. Úgy látta, Hancko nem taposta le az Arsenal játékosát, a kontakt nem volt elég a büntetőhöz, sőt szerinte Eze műesésért akár sárgát is kaphatott volna. Az AS elemzésében Iturralde azt mondta: – Ez nem az. Nem taposta meg.

Ez a vita lényege: ugyanazt a jelenetet két tábor két teljesen eltérő optikán keresztül nézi. Az Arsenal-oldal azt mondja: Eze előbb ért a labdához, Hancko elkésett, volt kontakt, a tizenegyes megadható, tehát a VAR nem nyúlhat bele. A spanyol bírói értelmezés szerint viszont a kontakt nem minden, a támadó rájátszott, és Makkelie élőben túl könnyen fújt.

A dolog pikantériája, hogy Iturralde nem Atlético-szemüvegen át mentegette a bíráskodást. Szerinte az Arsenal első büntetője sem volt az, mert Gyökeres ügyesen kihasználta a minimális kontaktot, de nem történt valódi szabálytalanság. És szerinte az Atlético kezezéses tizenegyese sem volt meggyőző, mert White karja lent volt, és próbálta elhúzni. Vagyis az ő olvasatában Makkelie nem egy oldalt segített, hanem egyszerűen szétesett.

Danny Makkelie 13-szor nézte vissza az Eberechi Eze–Dávid Hancko jelenetet, mielőtt visszavonta a tizenegyest. Fotó: AFP

Marca: „A Bajnokok Ligája szégyene”

A Marca még keményebbre vette a hangot. A spanyol lap egyenesen azt írta: „A Bajnokok Ligája szégyen.” Megközelítésük szerint nem egyetlen rossz ítélet torzította el az elődöntőt, hanem döntések egész sora. Makkelie játékvezetése, amelyet hol korrigált, hol nem korrigált a technológia, már most formálja azt a párharcot, amely Londonban dől el.

Ez a spanyol narratíva gyökeresen különbözik Artetáétól. Arteta szerint az Arsenal ellen dolgozott a káosz. A Marca szerint inkább az Atlético járt rosszul az első félidő végén, mert egy vitatható Arsenal-büntetővel került hátrányba. A végső üzenetük mégis hasonló: egy BL-elődöntő nem szólhat csakis a vitatható bírói és VAR-ítéletekről.

Vagyis a probléma nem csak az, hogy melyik csapat járt rosszul. Hanem az, hogy az ítéletek mögött nem látszott egységes logika.

Egyszer a kontakt elég. Máskor nem. Egyszer a VAR belenyúl. Máskor hallgat. Egyszer a kéz természetellenes. Máskor a szakértő szerint természetes. Ettől lesz a futballban a technológia nem megoldás, hanem újabb vitát ingerlő kellék.

A legkellemetlenebb kérdés ez: ki hibázott nagyobbat? Makkelie, aki túl gyorsan fújt, majd túl könnyen változtatott? Vagy a VAR, amelynek elvileg nem az a dolga, hogy jobb játékvezetőt játsszon, hanem az, hogy a nyilvánvaló hibákat kiszűrje?

 

A VAR nem megmentette, hanem felfalta a meccset

Az Atlético Madrid–Arsenal elődöntő első mérkőzésének legnagyobb vesztese nem feltétlenül az Arsenal, de nem is feltétlenül az Atlético. Hanem a játékvezetés hitelessége. Makkelie nem tudta kézben tartani a büntetőhelyzeteket, a VAR pedig nem tudta elérni, hogy a néző világosabbnak lássa a döntéseket. Sőt: minden egyes beavatkozással nőtt a zűrzavar. Az egyik oldal szerint gyáva volt a videószoba, amikor nem hívta ki a bírót Gyökeres eseténél. A másik szerint éppen akkor lett impotens a rendszer, amikor Eze tizenegyesét visszavonta. A spanyol sajtó szégyent kiált, Arteta elfogadhatatlan döntésről beszél, a szakértők pedig még abban sem értenek egyet, hogy a három vitatott jelenetből hány volt valóban tizenegyes.

És talán ez a legnagyobb baj. Egy BL-elődöntő után lehet vitatkozni taktikáról, kihagyott helyzetekről, Simeone második félidei rohamáról vagy Arteta óvatosságáról. De ha a meccs másnapján mindenki a monitort, a sípot és a tizenhárom visszajátszást emlegeti, akkor valami nagyon félrement.

A VAR-t azért vezették be, hogy kevesebb legyen az igazságtalanság. Ezen az estén viszont csak annyi történt, hogy a bizonytalanság nagy felbontásban jelent meg a képernyőn.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

