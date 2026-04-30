Ki volt gyáva: a bíró vagy az impotens VAR? Káosz és szégyen a Bajnokok Ligájában

Arteta a Ben White kezezéséért megítélt Atlético-büntetőt is nehezen nyelte le, de ott legalább elfogadta az európai irányelvet. Azt mondta, a Premier League-ben ezért nem adnak tizenegyest, de ha az UEFA így értelmezi a kezezést, akkor tudomásul veszi. Az Eze-esetnél viszont nem ezt látta: ott szerinte nem szabályalkalmazás történt, hanem újrabíráskodás.

A spanyol oldal mást lát: Hancko nem taposta le Ezét

Csakhogy Spanyolországban sokan egészen más filmet néztek. Iturralde González, az AS és a Cadena SER játékvezető-szakértője szerint az Eze-esetnél nem volt tizenegyes. Úgy látta, Hancko nem taposta le az Arsenal játékosát, a kontakt nem volt elég a büntetőhöz, sőt szerinte Eze műesésért akár sárgát is kaphatott volna. Az AS elemzésében Iturralde azt mondta: – Ez nem az. Nem taposta meg.

Ez a vita lényege: ugyanazt a jelenetet két tábor két teljesen eltérő optikán keresztül nézi. Az Arsenal-oldal azt mondja: Eze előbb ért a labdához, Hancko elkésett, volt kontakt, a tizenegyes megadható, tehát a VAR nem nyúlhat bele. A spanyol bírói értelmezés szerint viszont a kontakt nem minden, a támadó rájátszott, és Makkelie élőben túl könnyen fújt.

A dolog pikantériája, hogy Iturralde nem Atlético-szemüvegen át mentegette a bíráskodást. Szerinte az Arsenal első büntetője sem volt az, mert Gyökeres ügyesen kihasználta a minimális kontaktot, de nem történt valódi szabálytalanság. És szerinte az Atlético kezezéses tizenegyese sem volt meggyőző, mert White karja lent volt, és próbálta elhúzni. Vagyis az ő olvasatában Makkelie nem egy oldalt segített, hanem egyszerűen szétesett.

Danny Makkelie 13-szor nézte vissza az Eberechi Eze–Dávid Hancko jelenetet, mielőtt visszavonta a tizenegyest. Fotó: AFP

A Marca még keményebbre vette a hangot. A spanyol lap egyenesen azt írta: „A Bajnokok Ligája szégyen.” Megközelítésük szerint nem egyetlen rossz ítélet torzította el az elődöntőt, hanem döntések egész sora. Makkelie játékvezetése, amelyet hol korrigált, hol nem korrigált a technológia, már most formálja azt a párharcot, amely Londonban dől el.