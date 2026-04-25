A honosított veterán az életéért küzdött, javított a fenegyerek, a kapitány bosszúsan zárta a napot

Bajcajev korábban 97 kilogrammban háromszoros Eb-dobogós volt magyar színekben, majd nehézsúlyra váltott. Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány szerint a döntőbe jutás különösen értékes, mert a rutinos versenyző már többször közel állt a visszavonuláshoz, mégis visszatért, dolgozott tovább, és most ismét aranyéremért birkózhat.

Mindent egy lapra tettem fel, gyakorlatilag az életemért küzdöttem

– mondta Bajcajev a győzelem után. A magyar szabadfogású azt is hangsúlyozta, hogy a meccs alatt egy pillanatra sem hitte el, hogy kikaphat.

Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány úgy értékelt, ismerték a német ellenfél gyenge pontjait, erre építették a taktikát, Bajcajev pedig jól hajtotta végre az akciókat. „Nagyon boldog vagyok, mert szerintem nagyon megérdemelte ezt” – fogalmazott a kapitány.

Bajcejev Vlagyiszlav (kékben) és a német Mohsen Mansour Siyar a tiranai birkózó Európa-bajnokság férfi szabadfogásúak 125 kg-os súlycsoportjának elődöntőjében 2026. április 25-én. A veterán magyar versenyző győzött és bejutott a döntőbe Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Kuramagomedov Murad hajszállal maradt le a döntőről

Kuramagomedov Murad délelőtt magabiztos birkózással jutott elődöntőbe: a bolgár Mihajil Georgijevet technikai tussal, az örmény Narek Harutjunyant 8-0-ra győzte le. A döntőért a szlovák Teimur Salkazanov következett, aki 2021 és 2024 között sorozatban négyszer nyert Európa-bajnokságot, és tavaly éppen Kuramagomedovot verte meg a bronzmérkőzésen.

A magyar színekben versenyző tatabányai birkózó ezúttal is nagyon közel járt a bravúrhoz, de 1-1 után Salkazanov jutott tovább, mert ő szerezte a későbbi pontot. Kuramagomedov az utolsó másfél percben próbálta feltörni ellenfele védekezését, de a szlovák klasszis végig stabil maradt.

Bánkuti Zsolt sajnálta a vereséget, mert úgy érezte, a bírók a hajrában ismét figyelmeztethették volna Salkazanovot passzivitásért. „Murad mindent megpróbált, sajnálom” – mondta a kapitány. Kuramagomedov vasárnap a bronzéremért javíthat.

Végh Richárd nagy hajrá után maradt érem nélkül

Végh Richárd számára nehéz Eb volt a tiranai: pénteken gyors vereséggel kezdett, majd ellenfele döntőbe jutása után vigaszágra került. Szombat délelőtt sérült bokával is legyőzte az ukrán Denisz Szahaljukkot, így kiharcolta a bronzmérkőzést, ahol az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok georgiai Givi Matcharashvili várt rá.