Bölöni László mindenkit meglepő bejelentést tett

Románia labdarúgó-válogatottja a magyarhoz hasonlóan nem jutott ki a 2026-os nyári világbajnokságra, és továbbra is az 1998-as vb volt az utolsó, ahol részt vett a nemzeti csapatuk. Bölöni László kijelentette, a sorozatos kudarcokért nem a szövetségi elnök, Razvan Burleanu tekinthető fő bűnösnek.

Molnár László
2026. 04. 14. 9:23
Bölöni László szerint mélyponton van a román labdarúgás Fotó: AFP/Sebastien Bozon
A románok reménykedtek abban, hogy hat elrontott selejtezős küzdelmet követően 1998 után ismét kijutnak a nyári labdarúgó-világbajnokságra, de a kétlépcsős európai pótselejtező első szakaszán elbuktak, miután 1-0-ra kikaptak a törököktől Isztambulban, ráadásul azóta elhunyt a 80 éves Mircea Lucescu, aki kapitányként volt részese a kudarcnak. Bölöni László szerint most nem a legszebb korszakát éli a román futball, ugyanakkor kijelentette, nem a közelmúltban negyedszer is megválasztott szövetségi elnök, Razvan Burleanu a kudarc fő oka.

Bölöni László úgy véli, nem a 2014 óta a román labdarúgást vezető Razvan Burleanu a fő oka annak, hogy hetedszer buktak el a vb-selejtezőkon. Forrás: Sport.ro

Bölöni László: A szövetség elnöke azért beismerhetné, változtatni kell

Románia sorozatban hetedszer hagyja ki a világbajnokságot, és ez azóta sem hagyja nyugodni a közvéleményt. Sokan a nemrég zsinórban negyedszer a Román Labdarúgó-szövetség élére megválasztott 41 éves Razvan Burleanut tartják a legfőbb bűnbaknak, hogy a nemzeti csapat már a harmadik vb-ről marad le (2018, 2022, 2026), miközben ő irányítja a sportágat 2014 óta.

Románia vb-részvételének története:

  • összesen hét világbajnokságon szerepelt a román válogatott: 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994, 1998.
  • az 1930-as és az 1970-es vb kivételével mindig továbbjutott a csoportjából
  • legjobb eredmény: 1994-ben a Gheorghe Hagi fémjelezte csapat a negyeddöntőig jutott, ahol Svédország ellen esett ki.
  • legutóbbi részvétel: az 1998-as labdarúgó-világbajnokság volt az utolsó, amelyen részt vettek a románok – a csoportjukból 2 győzelem (Kolumbia 1-0, Anglia 2-1) és egy döntetlennel (Tunézia 1-1) csoportelsőként jutottak tovább, majd a nyolcaddöntőben kikaptak 1-0-ra a horvátoktól

A román válogatottban játékosként több mint százszor szerepelt, magyar származású Bölöni László a Sport.ro-nak kijelentette, ő nem az elnök nyakába varrja elsősorban a kudarcokat, hogy immár 28 éve marad távol Románia a sportág legnagyobb rendezvényéről.

– Nem hiszem, hogy személyes kérdés lenne az újabb kudarc. Ez inkább egy taktikai, stratégiai kérdés. Burleanu egy tanult ember, akinek a vezetői képességei egyre markánsabbak és jobbak, ráadásul már a tapasztalatával sincsenek gondok, hiszen negyedszer is újraválasztották a szövetség élére. 

Sokan mondták az elején, hogy nem a futballból jön, de azt gondolom, a szövetség elnökének nem is szabadna a futballból érkeznie.

De ő is egy ember ebben a gépezetben, ráadásul az egyik legfontosabb. Noha nem ő a fő bűnös az újabb kudarcban, talán kijelenthetné, hogy neki is változtatnia kell valamit, mert a mostani dolgok nem működnek – mondta Bölöni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

