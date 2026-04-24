Szoboszlai mutatta az utat, a Liverpool újra az RB Leipzig „lerablására" készül
Úgy tűnik, a Liverpool semmit nem bíz a véletlenre, és a járt utat nem cseréli fel járatlanért. Miután Szoboszlai Dominik igencsak bevált a Vörösöknél, most ismét az RB Leipzigből igazolnának, és sajtóinformációk szerint már az első tárgyalásokon is túl van a két klub a 19 éves elefántcsontparti Yan Diomande átigazolásával kapcsolatban. A Liverpool a nyáron vinné a támadót, míg a lipcseiek mindenképpen azt szeretnék, ha az ifjú csatár minimum egy évet még maradna.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
