Megkergették a játékvezetőt – súlyos focibotrány Heves vármegyében + videó

Súlyos focibotrány robbant ki a hétvégén a Heves vármegyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A Váraszó–Lokomotív mérkőzésen történt az eset, amelynek a csapatok mellett a bírók is résztvevői voltak.

A kezdés előtt semmi jel nem utalt arra, hogy Váraszón kitör a focibotrány – Fotó: HEOL

Ez a focibotrány senkinek sem hiányzott

Később további részletek is kiderültek. A váraszói csapat közleményében azt írta, hogy az ellenfél, vagyis a Lokomotív kapusának gúnyos megjegyzései robbantották ki a balhét. A meccset amúgy 3-2-re a vendégcsapat nyerte meg.

A Váraszó által kiadott közleményben ez állt: Sajnos a 90 perc nem volt mentes a provokációtól és hergeléstől. „A lefújást követően – mert bizony az éremnek két oldala van – a vendégek kapusának gúnyos megjegyzése és lökdösődése után tömegjelenet alakult ki a pályán, ami beárnyékolta a mérkőzést.

Rendezőink leállították az incidenst. Csapatunk elhatárolódik a mindkét oldali nézői magatartástól, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a továbbiakban is a megszokott, békés környezetben futballozhassanak a srácok.

Az incidensnek ezzel nem lesz vége, mert az esetet az MLSZ területileg illetékes bizottsága vizsgálja.

