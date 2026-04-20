Megkergették a játékvezetőt – súlyos focibotrány Heves vármegyében + videó

Súlyos botrány robbant ki a hétvégén Heves vármegyében, a vármegyei harmadosztályú Váraszó–Lokomotív bajnoki mérkőzésen. A focibotrány résztvevői között a játékosok mellett a játékvezetőket is ott találjuk.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 16:26
Tömegverekedés Váraszón, ahol súlyos focibotrány robbant ki Forrás: Heol.hu
Súlyos focibotrány robbant ki a hétvégén a Heves vármegyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A Váraszó–Lokomotív mérkőzésen történt az eset, amelynek a csapatok mellett a bírók is résztvevői voltak.

A kezdés előtt semmi jel nem utalt arra, hogy Váraszón kitör a focibotrány – Fotó: HEOL

Később további részletek is kiderültek. A váraszói csapat közleményében azt írta, hogy az ellenfél, vagyis a Lokomotív kapusának gúnyos megjegyzései robbantották ki a balhét. A meccset amúgy 3-2-re a vendégcsapat nyerte meg.

A Váraszó által kiadott közleményben ez állt: Sajnos a 90 perc nem volt mentes a provokációtól és hergeléstől. A lefújást követően – mert bizony az éremnek két oldala van – a vendégek kapusának gúnyos megjegyzése és lökdösődése után tömegjelenet alakult ki a pályán, ami beárnyékolta a mérkőzést. 

Rendezőink leállították az incidenst. Csapatunk elhatárolódik a mindkét oldali nézői magatartástól, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a továbbiakban is a megszokott, békés környezetben futballozhassanak a srácok.

Az incidensnek ezzel nem lesz vége, mert az esetet az MLSZ területileg illetékes bizottsága vizsgálja.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
