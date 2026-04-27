– Ali ellenére büszke voltam arra, hogy 12 menetet bírtam. Egy bordatörés mutatta, hogy kegyetlen ütéseket kaptam. Utólag azt sajnálom nagyon, elkövetettem azt a hibát, hogy szóváltásba keveredtem Alival. Miután a duma az ő felségterülete volt, így sikerült ellenem hangolnia a közönséget – írta meg önéletrajzi könyvében Foreman, aki hivatalosan 1976-ban tért vissza, és úgy ütötte ki az 5. menetben Ron Lyle-t (43-7-1, 31 KO), hogy előtte a negyedikben kétszer is padlón volt.
Nem tudott túllépni Alin, ezért egyetlen estén öt ellenféllel csapott össze Foreman
Vannak olyan ringcsaták, amelyen a vesztes talán élete végéig nem tudja magát túltenni. Nos, ilyen volt George Foreman veresége is a profi boksz történetének egyik legismertebb küzdelmében Muhammad Ali ellen. A Prédikátor mindenképpen bizonyítani akart, így 51 évvel ezelőtt egy torontói gálán öt különböző ellenfél ellen bokszolt 12 menetet. Valamennyit megnyerte, és a gálát, és azon belül Foreman meccseit nem más, mint Ali kommentálta.
