george foremanmuhammad alivilágbajnokellenfélprofi boksz

Nem tudott túllépni Alin, ezért egyetlen estén öt ellenféllel csapott össze Foreman

Vannak olyan ringcsaták, amelyen a vesztes talán élete végéig nem tudja magát túltenni. Nos, ilyen volt George Foreman veresége is a profi boksz történetének egyik legismertebb küzdelmében Muhammad Ali ellen. A Prédikátor mindenképpen bizonyítani akart, így 51 évvel ezelőtt egy torontói gálán öt különböző ellenfél ellen bokszolt 12 menetet. Valamennyit megnyerte, és a gálát, és azon belül Foreman meccseit nem más, mint Ali kommentálta.

Molnár László
2026. 04. 27. 10:48
George Foreman – aki sosem felejti el a torontói éjszakát – már Muhamad Alival odafentről tekint le utódaira Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ali ellenére büszke voltam arra, hogy 12 menetet bírtam. Egy bordatörés mutatta, hogy kegyetlen ütéseket kaptam. Utólag azt sajnálom nagyon, elkövetettem azt a hibát, hogy szóváltásba keveredtem Alival. Miután a duma az ő felségterülete volt, így sikerült ellenem hangolnia a közönséget – írta meg önéletrajzi könyvében Foreman, aki hivatalosan 1976-ban tért vissza, és úgy ütötte ki az 5. menetben Ron Lyle-t (43-7-1, 31 KO), hogy előtte a negyedikben kétszer is padlón volt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Ha elütne a villamos

Bogár László avatarja

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább”, vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.