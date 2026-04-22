Flegma győri büntetőnek köszönheti a kupadöntőt a Fradi

Szerda este a labdarúgó Magyar Kupa második elődöntőjében a Ferencváros a rendes játékidőben 2-2-es döntetlent játszott az ETO FC Győrrel a Groupama Arénában, majd a hosszabbítást követően tizenegyespárbajban 3-2-re győzött. A Fradi sorozatban harmadszor jutott be a kupadöntőbe, ahol a Zalaegerszeg lesz az ellenfele. A finálét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

Kibédi Péter
2026. 04. 22. 23:01
Hatalmas csatában gyűrte le a Ferencváros a Győrt Fotó: Balogh Dávid
A vasárnapi NB I-es csúcsrangadó után három nappal a Magyar Kupa második elődöntőjében is összecsapott az ország jelenlegi két legjobb csapata, a Győr és a Fradi. A kitűnő szinvonalú győri bajnokit az ETO nyerte 1-0-ra , amivel óriási lépést tett a bajnoki aranyérem felé. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője világossá tette, hogy a bajnoki versenyfutás mellett a kupa sem másodlagos a csapata számára, és hozzátette, hogy a lehetőségeikhez mérten a legerősebb összeállításban lépnek pályára a Groupama Arénában. A győri tréner végül hat helyen változtatott a vasárnapi kezdőjén, ami szemre nem tűnt gyengének így sem. Természetesen Robbie Keane is arról beszélt Győrben, hogy a kupaelődöntő remek alkalom a visszavágásra, és megjegyezte, hogy a keze sem lesz megkötve a magyar szabállyal, így a legjobb csapatát küldheti pályára. A ferencvárosi vezetőedző alaposan fel is forgatta a kezdőt, amelyben Dibusz Dénesen kívül mindenki idegenlégiós volt. A párharc győztesére a Honvéd ellen kedd este, tizenegyesekkel továbbjutó Zalaegerszeg várt a kupadöntőben.

A vasárnapi rangadón gyengébb formát mutató Franko Kovacevicnek már a meccs eléjén gratulálhatott a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane, miután megszerezte a vezetést Fotó: Balogh Dávid

Fradi-góllal kezdődött és végződött az első félidő

Mindkét szurkolótábor megtöltötte a saját szektorát, és ott folytatták a biztatást, ahol vasárnap abbahagyták, remek hangulatot teremtve a kezdésre. A Ferencváros már a 4. percben megszerezte a vezetést: Joseph passza után Kovacevic higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba, a VAR rövid vizsgálat után megerősítette a gólt. 

A Fradi kezdeményezőbben futballozott, több helyzetet dolgozott ki, de az ETO fokozatosan felvette a ritmust. A 40. percben egy jobboldali akció végén Piscsur az alapvonalnál mentette meg a labdát, majd fejjel visszatette Csinger elé, aki közelről egyenlített. Dibusz a gólnál csak közeli szemlélő volt, talán ő sem számított arra, hogy a labda nem hagyja el az alapvonalat.

A hajrá teljesen felborította a mérkőzés addigi képét. A ráadás első percében Stefulj beadásával Piscsurt kereste, Romao azonban szerencsétlenül ért a labdához, amely így Bumba elé került, ő pedig könnyedén helyezett a bal alsó sarokba. A félidő azonban itt még nem ért véget: a Ferencváros szinte azonnal reagált, és a hosszabbítás negyedik percében Cadu beadására Megyeri rossz ütemben mozdult ki, Levi pedig az üres kapuba fejelt.

Az utolsó másodpercben néhány centin múlt a Fradi továbbjutása

A második félidő legalább akkora iramot hozott, mint az első, egyik csapat sem tartalékolt a hétvégi bajnokira. Az 55. percben előbb az ETO került közel a vezetéshez, Bumba csúsztatása alig kerülte el a kaput, majd a túloldalon Zachariassen hagyott ki egy nagy helyzetet. Az 57. percben Njie lövése pattant ki Dibuszról, Piscsur ismételhetett, de ziccerben hibázott. Nyílt maradt a továbbjutás kérdése, egyik együttes sem óvatoskodott, folyamatosan támadtak. A 63. percben a Ferencváros előtt adódott újabb lehetőség, Zachariassen kapásból lőtt mellé, miközben a túloldalon Dibusznak is többször közbe kellett avatkoznia. A rendes játékidő hosszabbításának negyedik percében centik választották el a Fradit a továbbjutástól: Joseph 18 méterről lőtt kapura, a labda alig kerülte el a kaput.

Csak egy lesgólt hozott a hosszabbítást

A hosszabbítás első félideje is bővelkedett izgalmakban, az ETO már a 96. percben megszerezhette volna a vezetést, de Dibusz bravúrral védte Vitális hét méterről leadott lövését. Többet támadott a Győr, és a 102. percben a kapuba is betalált: Stefulj távoli lövése kötött ki a hálóban, a partjelző azonban lest jelzett, amit a VAR is megerősített, így maradt a 2-2.
 

A hosszabbítás második félidejére a Ferencváros átvette az irányítást, és közelebb volt ahhoz, hogy eldöntse a mérkőzést. A 107. percben Gruber került nagy helyzetbe, de Megyeri bravúrral hárított, majd Joseph 11 méterről fölé bombázott. Az ETO elsősorban kontrákból igyekezett veszélyt teremteni, de nem járt sok sikerrel. Maradt a 2-2-es döntetlen, jöhettek a tizenegyesek.

A Ferencváros kezdte a büntetőket, Abu Fani a bal kapufát találta el. Az ETO sem tudott élni a lehetőséggel, Vitális lövését Dibusz kivédte. Gruber magabiztosan értékesítette a saját kísérletét, majd Krpics egyenlített. Raemaekers nagy erővel lőtt a jobb sarokba, Stefulj pedig higgadtan válaszolt, így fej fej mellett haladtak a csapatok. A negyedik körben Joseph fölé bombázott, Benbuali pedig a kapufát találta el, így maradt az egál. Corbu viszont nem hibázott, előnyhöz juttatta a Ferencvárost. Gavric viszont nagyon flegma volt: a győri játékos panenkázni próbált, de a labda a felső lécről kifele pattant. 

A Ferencváros a harminchatodik Magyar Kupa döntőjére készülhet, és huszonötödször hódíthatja el a serleget május 9-én a Zalagereszeg elleni döntőben, amelyet a Puskás Arénában rendeznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

