Flegma győri büntetőnek köszönheti a kupadöntőt a Fradi

A vasárnapi NB I-es csúcsrangadó után három nappal a Magyar Kupa második elődöntőjében is összecsapott az ország jelenlegi két legjobb csapata, a Győr és a Fradi. A kitűnő szinvonalú győri bajnokit az ETO nyerte 1-0-ra , amivel óriási lépést tett a bajnoki aranyérem felé. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője világossá tette, hogy a bajnoki versenyfutás mellett a kupa sem másodlagos a csapata számára, és hozzátette, hogy a lehetőségeikhez mérten a legerősebb összeállításban lépnek pályára a Groupama Arénában. A győri tréner végül hat helyen változtatott a vasárnapi kezdőjén, ami szemre nem tűnt gyengének így sem. Természetesen Robbie Keane is arról beszélt Győrben, hogy a kupaelődöntő remek alkalom a visszavágásra, és megjegyezte, hogy a keze sem lesz megkötve a magyar szabállyal, így a legjobb csapatát küldheti pályára. A ferencvárosi vezetőedző alaposan fel is forgatta a kezdőt, amelyben Dibusz Dénesen kívül mindenki idegenlégiós volt. A párharc győztesére a Honvéd ellen kedd este, tizenegyesekkel továbbjutó Zalaegerszeg várt a kupadöntőben.

A vasárnapi rangadón gyengébb formát mutató Franko Kovacevicnek már a meccs eléjén gratulálhatott a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane, miután megszerezte a vezetést Fotó: Balogh Dávid

Fradi-góllal kezdődött és végződött az első félidő

Mindkét szurkolótábor megtöltötte a saját szektorát, és ott folytatták a biztatást, ahol vasárnap abbahagyták, remek hangulatot teremtve a kezdésre. A Ferencváros már a 4. percben megszerezte a vezetést: Joseph passza után Kovacevic higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba, a VAR rövid vizsgálat után megerősítette a gólt.

A Fradi kezdeményezőbben futballozott, több helyzetet dolgozott ki, de az ETO fokozatosan felvette a ritmust. A 40. percben egy jobboldali akció végén Piscsur az alapvonalnál mentette meg a labdát, majd fejjel visszatette Csinger elé, aki közelről egyenlített. Dibusz a gólnál csak közeli szemlélő volt, talán ő sem számított arra, hogy a labda nem hagyja el az alapvonalat.

A hajrá teljesen felborította a mérkőzés addigi képét. A ráadás első percében Stefulj beadásával Piscsurt kereste, Romao azonban szerencsétlenül ért a labdához, amely így Bumba elé került, ő pedig könnyedén helyezett a bal alsó sarokba. A félidő azonban itt még nem ért véget: a Ferencváros szinte azonnal reagált, és a hosszabbítás negyedik percében Cadu beadására Megyeri rossz ütemben mozdult ki, Levi pedig az üres kapuba fejelt.