Dibusz Dénes szerint a Fradi dupla siker ért el Győr ellen a kupában

Fordulatos, hosszabbításba és tizenegyespárbajba torkolló kupacsatában jutott döntőbe a Ferencvárosi TC az ETO FC ellen a MOL Magyar Kupában szerda este a Groupama Arénában. A bajnoki hajrá terhelése miatt mindkét oldalon kiemelt téma volt a pluszjátékidő, Dibusz Dénes szerint a Fradi két célját is elérte: döntőbe jutott, és fárasztotta legnagyobb riválisát.

Versenyt fut egymással a Fradi és a Győr a bajnoki aranyért, apróságok is dönthetnek a bajnoki címről
A győriek a gyors regenerációban bíznak

A Győr ugyan hat helyen is változtatott a kezdőcsapatán, ennek ellenére kulcsjátékosok – például Vitális Milán – végig a pályán maradtak, és a kupameccset is végigjátszották. Vasárnap a csúcsrangadó után is elhangzott: a kupa ugyanúgy fontos, mint a bajnokság, ugyanakkor Borbély Balázs mozgástere kisebb a rotációban, mint ferencvárosi kollégájáé.

Idegesen kezdtünk, a korai gól megfogta a csapatot, de vissza tudtunk jönni a meccsbe. A második gól elkerülhető lett volna, kár érte. Sok jó teljesítményt és pozitívumot láttam, ami biztató. Nincs olyan bő keretünk, mint a Ferencvárosnak, de ez van, ezzel dolgozunk. Ezeket a srácokat kell rendbe tenni a hétvégére, bízom benne, hogy sikerül regenerálódnunk

— fogalmazott a meccs utáni sajtótájékoztatón az ETO vezetőedzője.

Sorozatban harmadszor ünnepelhetett kupadöntőbe jutást a Fradi tábor, négy év után a finálé után is ünnepelni szeretnének a szurkolók
A Fradi négy éve vár a huszonötödik kupagyőzelemre

A Ferencváros sorozatban a harmadik, összességében a 35. kupadöntőjére készül. Utoljára négy éve nyerte meg a sorozatot, azóta egy finálét elveszített, az elmúlt két évben pedig a Paks győzte le a döntőben. Dibusz Dénes bízik abban, hogy előbb érkezik meg a klub 25. kupagyőzelme, mint a kedden, a Honvéd ellen döntőbe jutó Zalaegerszeg második trófeája.

Jó mérkőzés vár ránk a döntőben, látványos, jó futballt játszó ellenféllel. Bízom benne, hogy sokan lesznek a Puskás Arénában, és végre újra meg tudjuk nyerni a Magyar Kupát. De addig még van feladatunk, most ezekre koncentrálunk

— mondta Dibusz Dénes.

A Dibusz Dénessel készült interjút, és Borbély Balázs értékelését, valamint a meccs utáni pillanatokat itt tudja megnézni:

A Ferencváros–Zalaegerszeg Magyar Kupa-döntőt május 9-én, szombaton 20 órakor rendezik a Puskás Arénában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A közösségi média jó pár üdvöskéje úgy tekint a lájkjaira, mintha azok egyfajta demokratikus felhatalmazások lennének. Akinek sok a követője meg az emojija, az kicsit olyan, mint egy miniszter.

