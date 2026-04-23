Dibusz Dénes szerint a Fradi dupla siker ért el Győr ellen a kupában

Versenyt fut egymással a Fradi és a Győr a bajnoki aranyért, apróságok is dönthetnek a bajnoki címről

A győriek a gyors regenerációban bíznak

A Győr ugyan hat helyen is változtatott a kezdőcsapatán, ennek ellenére kulcsjátékosok – például Vitális Milán – végig a pályán maradtak, és a kupameccset is végigjátszották. Vasárnap a csúcsrangadó után is elhangzott: a kupa ugyanúgy fontos, mint a bajnokság, ugyanakkor Borbély Balázs mozgástere kisebb a rotációban, mint ferencvárosi kollégájáé.

Idegesen kezdtünk, a korai gól megfogta a csapatot, de vissza tudtunk jönni a meccsbe. A második gól elkerülhető lett volna, kár érte. Sok jó teljesítményt és pozitívumot láttam, ami biztató. Nincs olyan bő keretünk, mint a Ferencvárosnak, de ez van, ezzel dolgozunk. Ezeket a srácokat kell rendbe tenni a hétvégére, bízom benne, hogy sikerül regenerálódnunk

— fogalmazott a meccs utáni sajtótájékoztatón az ETO vezetőedzője.

Sorozatban harmadszor ünnepelhetett kupadöntőbe jutást a Fradi tábor, négy év után a finálé után is ünnepelni szeretnének a szurkolók

A Fradi négy éve vár a huszonötödik kupagyőzelemre

A Ferencváros sorozatban a harmadik, összességében a 35. kupadöntőjére készül. Utoljára négy éve nyerte meg a sorozatot, azóta egy finálét elveszített, az elmúlt két évben pedig a Paks győzte le a döntőben. Dibusz Dénes bízik abban, hogy előbb érkezik meg a klub 25. kupagyőzelme, mint a kedden, a Honvéd ellen döntőbe jutó Zalaegerszeg második trófeája.

Jó mérkőzés vár ránk a döntőben, látványos, jó futballt játszó ellenféllel. Bízom benne, hogy sokan lesznek a Puskás Arénában, és végre újra meg tudjuk nyerni a Magyar Kupát. De addig még van feladatunk, most ezekre koncentrálunk

— mondta Dibusz Dénes.

A Ferencváros–Zalaegerszeg Magyar Kupa-döntőt május 9-én, szombaton 20 órakor rendezik a Puskás Arénában.