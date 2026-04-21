Parázs hangulatú mérkőzésen, tizenegyesekkel jutott kupadöntőbe a ZTE

A Honvéd harmincegyedszer, vagy a ZTE harmadszor jut a Magyar Kupa döntőjébe? A kérdés eldöntésére szolgáló kedd esti kupaelődöntőre szép számmal jöttek a szurkolók, a hétköznap és a nagy távolság ellenére a vendégszektor is megtelt, 5450 néző ült a lelátókon. A hangulatra nem is lehetett panasz, már a meccs előtt jó 20 perccel rákezdett mindkét szurkolótábor. Az NB II második helyezettje, a Honvéd már két élvonalbeli csapatot – a Debrecent és a Diósgyőrt – búcsúztatott az elődöntőig vezető úton, az NB I negyedikje, a Zalaegerszeg valamivel könnyebb úton jutott idáig: még nem találkozott élvonalbeli együttessel ebben a kiírásban.

Pauljevics kihasználta a zalaegerszegi Calderón hatalmas hibáját, és az első félidő végén megszerezte a vezetést a Honvédnak Fotó: Purger Tamás / MTI

Óriási zalaegerszegi hiba után szerzett vezetést a Honvéd

A kispestiek kezdték jobban a mérkőzést, már az első percekben igyekeztek nyomás alá helyezni a zalai védelmet. Több beadásuk is veszélyt okozott, de komolyabb gólhelyzetig sokáig nem jutottak. A 25. percben Hangya bal oldali beadása után Pinte előtt adódott lehetőség, ám végül egy védőről szögletre pattant a labda. A Honvéd letámadása szemmel láthatóan zavarta a zalaiakat, a hazaiak több labdát is szereztek az ellenfél térfelén.

A fölény végül a 44. percben érett góllá: Calderón a saját tizenhatosán cselezgetett, Pauljevics letámadta, labdát szerzett, majd nyolc méterről a hosszú felsőbe lőtt, megszerezve a vezetést a hazaiaknak.

A sírból hozta vissza a meccset a ZTE

A szünet után a Zalaegerszeg igyekezett nagyobb tempót diktálni, és már a 47. percben veszélyeztetett: Szendrei 23 méteres lövését Dúzs bravúrral tolta fölé. A vendégek előtt a 60. percben adódott újabb nagy lehetőség, Maxsuell távoli lövését azonban ismét a hazai kapus hárította látványos mozdulattal. A Honvéd a folytatásban cserékkel igyekezett frissíteni, Feczkó Tamás több poszton is változtatott, hogy stabilizálja csapata játékát. A 75. percben Gyurcsó szabadrúgása még fölé szállt, majd a hajrához közeledve egyre feszültebbé vált a mérkőzés.

Parázs hangulatú volt a mérkőzés, a rendes játékidő végén egy pillanat alatt tömegjelent alakult ki a kispadok előtt Fotó: Kibédi Péter

A 81. percben kakaskodás alakult ki a kispadoknál, amelynek végén a zalai vezetőedző, Nuno Campos is sárga lapot kapott. A végjátékban a Honvéd már az eredmény tartására rendezkedett be, időhúzásért és taktikai szabálytalanságokért is villantak a lapok.

A csattanó azonban a négyperces ráadás második percében jött: egy balról érkező beadást Bitca fejjel tett vissza a középen érkező Joao Victor elé, aki hét méterről szép mozdulattal lőtt a jobb felsőbe. Jöhetett a hosszabbítás.

Felpörgött a meccs a hosszabbításban

A kétszer tizenöt perces hosszabbítás elején azonnal fordított a Zalaegerszeg: a 92. percben Joao Victor remek egyéni akció után szolgálta ki Alfonsót, aki közelről a jobb alsóba lőtt. A vendégek előnye azonban nem tartott sokáig. A Honvéd kettős cserével frissített, majd a 101. percben Ujváry beadása után Mauricio hibázott, Szamosi Ádám pedig öt méterről a hálóba fejelt. A VAR megvizsgálta az esetet, de nem látott szabálytalanságot és a gólt érvényesnek ítélte. A ráadás második félidejében egy-egy helyzet okozott veszélyt mindkét oldalon, de gól már nem született, jöhettek a tizenegyesek.