Parázs hangulatú mérkőzésen, tizenegyesekkel jutott kupadöntőbe a ZTE

Az élvonalbeli Zalaegerszegi TE jutott jutott be először a MOL Magyar Kupa döntőjébe, miután kedden este a Bozsik stadionban tizenegyesekkel legyőzte a másodosztályú Budapest Honvédot a kupasorozat első elődöntőjében. A Honvéd az első félidő végén szerzett vezetést, a ZTE a rendes játékidő utolsó pillanatában egyenlített. A hosszabbításban a vendégek kerültek előnybe, de a Honvéd gyorsan egyenlített. A büntetőpárbajban a Honvéd hibázott egy tizenegyest.

Kibédi Péter
2026. 04. 21. 23:00
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Honvéd harmincegyedszer, vagy a ZTE harmadszor jut a Magyar Kupa döntőjébe? A kérdés eldöntésére szolgáló kedd esti kupaelődöntőre szép számmal jöttek a szurkolók, a hétköznap és a nagy távolság ellenére a vendégszektor is megtelt, 5450 néző ült a lelátókon. A hangulatra nem is lehetett panasz, már a meccs előtt jó 20 perccel rákezdett mindkét szurkolótábor. Az NB II második helyezettje, a Honvéd már két élvonalbeli csapatot – a Debrecent és a Diósgyőrt –  búcsúztatott az elődöntőig vezető úton, az NB I negyedikje, a Zalaegerszeg valamivel könnyebb úton jutott idáig: még nem találkozott élvonalbeli együttessel ebben a kiírásban. 

Pauljevics kihasználta a zalaegerszegi Calderón hatalmas hibáját, és az első félidő végén megszerezte a vezetést a Honvédnak  Fotó: Purger Tamás / MTI

Óriási zalaegerszegi hiba után szerzett vezetést a Honvéd

A kispestiek kezdték jobban a mérkőzést, már az első percekben igyekeztek nyomás alá helyezni a zalai védelmet. Több beadásuk is veszélyt okozott, de komolyabb gólhelyzetig sokáig nem jutottak. A 25. percben Hangya bal oldali beadása után Pinte előtt adódott lehetőség, ám végül egy védőről szögletre pattant a labda. A Honvéd letámadása szemmel láthatóan zavarta a zalaiakat, a hazaiak több labdát is szereztek az ellenfél térfelén.

 A fölény végül a 44. percben érett góllá: Calderón a saját tizenhatosán cselezgetett, Pauljevics letámadta, labdát szerzett, majd nyolc méterről a hosszú felsőbe lőtt, megszerezve a vezetést a hazaiaknak.

A sírból hozta vissza a meccset a ZTE

A szünet után a Zalaegerszeg igyekezett nagyobb tempót diktálni, és már a 47. percben veszélyeztetett: Szendrei 23 méteres lövését Dúzs bravúrral tolta fölé. A vendégek előtt a 60. percben adódott újabb nagy lehetőség, Maxsuell távoli lövését azonban ismét a hazai kapus hárította látványos mozdulattal. A Honvéd a folytatásban cserékkel igyekezett frissíteni, Feczkó Tamás több poszton is változtatott, hogy stabilizálja csapata játékát. A 75. percben Gyurcsó szabadrúgása még fölé szállt, majd a hajrához közeledve egyre feszültebbé vált a mérkőzés. 

Parázs hangulatú volt a mérkőzés, a rendes játékidő végén egy pillanat alatt tömegjelent alakult ki a kispadok előtt Fotó: Kibédi Péter

A 81. percben kakaskodás alakult ki a kispadoknál, amelynek végén a zalai vezetőedző, Nuno Campos is sárga lapot kapott. A végjátékban a Honvéd már az eredmény tartására rendezkedett be, időhúzásért és taktikai szabálytalanságokért is villantak a lapok.

A csattanó azonban a négyperces ráadás második percében jött: egy balról érkező beadást Bitca fejjel tett vissza a középen érkező Joao Victor elé, aki hét méterről szép mozdulattal lőtt a jobb felsőbe. Jöhetett a hosszabbítás. 

Felpörgött a meccs a hosszabbításban

A kétszer tizenöt perces hosszabbítás elején azonnal fordított a Zalaegerszeg: a 92. percben Joao Victor remek egyéni akció után szolgálta ki Alfonsót, aki közelről a jobb alsóba lőtt. A vendégek előnye azonban nem tartott sokáig.  A Honvéd kettős cserével frissített, majd a 101. percben Ujváry beadása után Mauricio hibázott, Szamosi Ádám pedig öt méterről a hálóba fejelt. A VAR megvizsgálta az esetet, de nem látott szabálytalanságot és a gólt érvényesnek ítélte. A ráadás második félidejében egy-egy helyzet okozott veszélyt mindkét oldalon, de gól  már nem született, jöhettek a tizenegyesek.

A tizenegyespárbajban az első két sorozat után 2–2 volt az állás. A harmadik körben Szabó Alex hibázott, míg Kiss Bence betalált, így a ZTE előnybe került. A negyedik sorozatban mindkét csapat értékesítette a maga kísérletét, majd az ötödik körben Zuigeber még életben tartotta a Honvéd reményeit, de Skribek Alen higgadtan belőtte a döntő büntetőt. A párbajt 5-4-re a Zalaegerszeg nyerte, így bejutott a Magyar Kupa döntőjébe.

A Zalaegerszeg története harmadik kupadöntőjére készülhet és 2023 után van ismét esélye megnyerni a Magyar Kupát.

A másik elődöntőben az NB I első két helyezettje, az ETO FC és a Ferencváros találkozik a Groupama Arénában szerdán este (Tv: M4 Sport, 20.00). A MOL Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

 

