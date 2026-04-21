Nem az MLSZ magyarajánlása okozhatja a Fradi vesztét

Az utóbbi évek legnagyobb futballszenzációja lehet, ha a címvédő Fradi nem nyeri meg a bajnokságot. Márpedig három fordulóval a vége előtt az a helyzet, hogy Robbie Keane együttesének nincs a saját kezében a sorsa. A Győr jelenleg 3 ponttal vezet, ez pedig azt jelenti, hogyha a két bajnokaspiráns a hátralévő három fordulóban nem hibázik, akkor trónfosztás következik. Mondanunk sem kell, ez aztán tényleg megleptés lenne a javából.

A Fradi a fiatalszabályt (ajánlást) is okolja

Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy míg a Ferencvárosnak olykor gondot okozott az MLSZ fiatalajánlásanak betartása, addig a Győr mintha jobban sáfárkodott volna a rendelkezésére álló magyar fiatalok játékperceivel. Ez pedig mindenképpen elgondolkodtató. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a jóval szerényebb költségvetéssel rendelkező győri csapatnál jobban nyúltak ezekhez a játékosokhoz, és a nevelésre is nagy hangsúlyt helyeztek.

Az utolsó három forduló nagy izgalmakat ígér.

a most vasárnapi játéknap a Győr szempontjából tényleg sorsdöntő lehet.

Ha ugyanis Borbély Balázs együttese Debrecenben is nyerni tud, aligha veszti el a bajnokságot.

