kézilabdaJim GottfridssonOTP Bank-Pick SzegedMichael Apelgrensvéd kézilabda-válogatott

A Szeged edzője a másik csapatában számít a Tisza-partiaktól elzavart játékosra

A svéd férfi-kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a májusi felkészülési mérkőzésekre. A Szeged vezetőedzőjeként is dolgozó Michael Apelgren meghívta a Tisza-parti klubtól nemrég menesztett svéd játékost is, a tréner a kerethirdetésen meg is indokolta Jim Gottfridsson beválasztását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 6:51
Michael Apelgren Szegeden már nem, de a svéd válogatottnál még számíthat Jim Gottfridssonra Fotó: TT News Agency via AFP/Johan Nilsson
Michael Apelgren és Jim Gottfridsson jó kapcsolatot ápol

A szövetségi kapitány elismerte, hogy a Szeged edzőjeként a játékos és a klub érdekében nem akarja nyilvánosság elé tárni a részleteket, és a kerethirdetésen sem akart kitérni a történtekre: – Nem nyilatkozhatok a klubról és az ottani folyamatról, én itt a válogatottal kapcsolatos dolgokról beszélek – mondta, majd kitért a Gottfridssonnal való személyes kapcsolatára. – Nagyon jó, ugyanolyan, mint korábban. 

Persze, ez egy különleges helyzet, de úgy érzem, nagyon jó a kapcsolatunk.

Ő továbbra is a válogatott tagja akar lenni, és én vagyok a szövetségi kapitány, ez már önmagában sokat elárul – nyilatkozta.

A svéd válogatott 19 fős keretében a magyar NB I-et a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren képviseli. A 2022-ben Budapesten Európa-bajnok skandinávok május 13-án Kristianstadban, majd három nappal később Varasdon játszanak a horvátok ellen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
