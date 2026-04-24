A Szeged edzője a másik csapatában számít a Tisza-partiaktól elzavart játékosra

Michael Apelgren és Jim Gottfridsson jó kapcsolatot ápol

A szövetségi kapitány elismerte, hogy a Szeged edzőjeként a játékos és a klub érdekében nem akarja nyilvánosság elé tárni a részleteket, és a kerethirdetésen sem akart kitérni a történtekre: – Nem nyilatkozhatok a klubról és az ottani folyamatról, én itt a válogatottal kapcsolatos dolgokról beszélek – mondta, majd kitért a Gottfridssonnal való személyes kapcsolatára. – Nagyon jó, ugyanolyan, mint korábban.

Persze, ez egy különleges helyzet, de úgy érzem, nagyon jó a kapcsolatunk.

Ő továbbra is a válogatott tagja akar lenni, és én vagyok a szövetségi kapitány, ez már önmagában sokat elárul – nyilatkozta.

A svéd válogatott 19 fős keretében a magyar NB I-et a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren képviseli. A 2022-ben Budapesten Európa-bajnok skandinávok május 13-án Kristianstadban, majd három nappal később Varasdon játszanak a horvátok ellen.