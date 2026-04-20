Hiába a Fradi elleni győzelem, Győrben még nem téma a bajnoki cím

Hangos volt tegnap este az ETO FC öltözőfolyosója. A Ferencváros elleni 1–0-s győzelem után még a biztonsági őrök is széles mosollyal veregették hátba a pályáról az öltözőbe igyekvő hazai játékosokat. Jogos volt az öröm, mert a bajnoki címért zajló versenyfutásban a győriek hárompontos előnybe kerültek a Fradival szemben, ez pedig akár elég is lehet arra, hogy tizenhárom év után ismét a Kisalföldre kerüljön a magyar bajnoki aranyérem. Hangos volt az öltözőfolyosó, de egy valamiről nem, vagy csak keveset lehetett hallani: a bajnoki címről. Vitális Milán elárulta miért nem.
A négy döntőből egyet megnyert a Győr, de három siker még kell a biztos aranyhoz
A lefújás után két csoportra lehetett bontani az ETO csapatát. A játékosok egy része a klubépület büféjében, még mezben, a rokonokkal és barátokkal beszélgetett, a többiek pedig az öltözőbe siettek. Vitális Milán a gyorsan zuhanyzók közé tartozott, a Győr csapatkapitánya le sem tagadhatta volna, mennyire boldog a Ferencváros elleni győzelem után: széles mosollyal érkezett a sajtószobába.
Ez is egy döntő volt, de még vár ránk három döntő a bajnokságban
– vágta rá arra a felvetésünkre, hogy a Ferencváros elleni mérkőzés színvonalában és iramában is egy bajnoki döntőre hajazott, ahol egy meccsen dől el minden. A 24 éves középpályás szerint taktikailag és mentálisan is tökéletesen felkészültek a Fradira, és ezt a pályán is meg tudták mutatni.
Várható volt, hogy a taktika főszerepet kap a játékban, de mi a saját játékunkat tudtuk játszani. Úgy mentünk minden labdáért, mintha az életünkért küzdöttünk volna. Megtisztelő, hogy ennek a csapatnak én lehetek a kapitánya
– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban.
A rögtönzött örömünnep jogos volt a győri öltözőfolyosón, azonban sokáig nem tarthatott. Az ETO szerdán ismét a Ferencvárossal találkozik a Magyar Kupa elődöntőjében a Groupama Arénában, majd vasárnap a bronzéremért harcoló Debrecen otthonában lép pályára. Vitális Milán nem szaladt ennyire előre az időben, csak a szerdai kupacsatára koncentrál, a DVSC elleni meccs majd utána kerül képbe. Ezek alapján nem csoda, hogy a bajnoki cím sem az öltözőfolyosón, de még az öltözőben sem téma.
Első helyen állunk, pontelőnyben vagyunk, de egyáltalán nincs még vége a bajnokságnak. Ahhoz, hogy biztos bajnokok legyünk, három meccset kell nyernünk. Bízom a csapatban, bízom a stábban és a klubban, és nagyon remélem, hogy idén nyerni tudunk valamit.
A Vitális Milánnal készült videóinterjúnkat itt nézheti meg:
NB I, 30. forduló
péntek:
- Újpest FC–Nyíregyháza 7-2 (3-0), Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), illetve Kvasina (81.), Tijani (84.)
szombat:
- Zalaegerszeg–Kazincbarcika 4-0 (3-0), Zalaegerszeg, jv.: Kovács I. Gólszerzők: Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss B. (56.). Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)
- MTK–Kisvárda 2-1 (1-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. Jovicic (90+1.)
- Diósgyőr–Debrecen 0-5 (0-2), DVTK Stadion, 3555 néző, jv.: Derdák. Gólszerzők: Szatmári (36. – öngól), Cibla (39., 90.), Tamás (52. – öngól), Kocsis (79.)
vasárnap:
Paks–Puskás Akadémia 1-0 (1-0), Paks, 3100 néző jv.: Karakó. Gólszerző: Böde (34.). Kiállítva: Szabó J. (63., Paks)
ETO–Ferencváros 1-0 (0-0), Győr, 8316 néző. Vezette: Berke. Gólszerző: Bánáti (82.)
