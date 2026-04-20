Labdarúgó NB IFerencvárosGyőri ETO FC

Hiába a Fradi elleni győzelem, Győrben még nem téma a bajnoki cím

Magas színvonalú, remek iramú mérkőzést játszott az ETO FC és a Ferencváros a labdarúgó NB I csúcsrangadóján vasárnap este az ETO Parkban. A Győr 1-0-ás sikerével véget érő összecsapás után kisebb örömünnep kezdődött az öltözőfolyosón, ugyanakkor azt mindenki tudja: ha vasárnap nagyot is lépett az ETO az aranyérem felé, a célba még nem ért be. A csapat magyar válogatott középpályása, Vitális Milán a lapunknak adott videóinterjúban kiemelte: a bajnoki címről nem beszélgetnek még egymás között sem.

Kibédi Péter
2026. 04. 20. 5:40
Hangos volt tegnap este az ETO FC öltözőfolyosója. A Ferencváros elleni 1–0-s győzelem után még a biztonsági őrök is széles mosollyal veregették hátba a pályáról az öltözőbe igyekvő hazai játékosokat. Jogos volt az öröm, mert a bajnoki címért zajló versenyfutásban a győriek hárompontos előnybe kerültek a Fradival szemben, ez pedig akár elég is lehet arra, hogy tizenhárom év után ismét a Kisalföldre kerüljön a magyar bajnoki aranyérem. Hangos volt az öltözőfolyosó, de egy valamiről nem, vagy csak keveset lehetett hallani: a bajnoki címről. Vitális Milán elárulta miért nem. 

A Győr szurkolóitól joggal járt a gratuláció a Fradi elleni győzelem után, de Vitális Milán mindenkit óva int attól, hogy már most bajnokot hirdessen Fotó: Mirkó István

A négy döntőből egyet megnyert a Győr, de három siker még kell a biztos aranyhoz

A lefújás után két csoportra lehetett bontani az ETO csapatát. A játékosok egy része a klubépület büféjében, még mezben, a rokonokkal és barátokkal beszélgetett, a többiek pedig az öltözőbe siettek. Vitális Milán a gyorsan zuhanyzók közé tartozott, a Győr csapatkapitánya le sem tagadhatta volna, mennyire boldog a Ferencváros elleni győzelem után: széles mosollyal érkezett a sajtószobába.

Ez is egy döntő volt, de még vár ránk három döntő a bajnokságban

– vágta rá arra a felvetésünkre, hogy a Ferencváros elleni mérkőzés színvonalában és iramában is egy bajnoki döntőre hajazott, ahol egy meccsen dől el minden. A 24 éves középpályás szerint taktikailag és mentálisan is tökéletesen felkészültek a Fradira, és ezt a pályán is meg tudták mutatni.

Várható volt, hogy a taktika főszerepet kap a játékban, de mi a saját játékunkat tudtuk játszani. Úgy mentünk minden labdáért, mintha az életünkért küzdöttünk volna. Megtisztelő, hogy ennek a csapatnak én lehetek a kapitánya

– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban.

A rögtönzött örömünnep jogos volt a győri öltözőfolyosón, azonban sokáig nem tarthatott. Az ETO szerdán ismét a Ferencvárossal találkozik a Magyar Kupa elődöntőjében a Groupama Arénában, majd vasárnap a bronzéremért harcoló Debrecen otthonában lép pályára. Vitális Milán nem szaladt ennyire előre az időben, csak a szerdai kupacsatára koncentrál, a DVSC elleni meccs majd utána kerül képbe. Ezek alapján nem csoda, hogy a bajnoki cím sem az öltözőfolyosón, de még az öltözőben sem téma.

Első helyen állunk, pontelőnyben vagyunk, de egyáltalán nincs még vége a bajnokságnak. Ahhoz, hogy biztos bajnokok legyünk, három meccset kell nyernünk. Bízom a csapatban, bízom a stábban és a klubban, és nagyon remélem, hogy idén nyerni tudunk valamit.

A Vitális Milánnal készült videóinterjúnkat itt nézheti meg:

 

NB I, 30. forduló
péntek:

  • Újpest FC–Nyíregyháza 7-2 (3-0), Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), illetve Kvasina (81.), Tijani (84.)
    szombat:
  • Zalaegerszeg–Kazincbarcika 4-0 (3-0), Zalaegerszeg, jv.: Kovács I. Gólszerzők: Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss B. (56.). Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)
  • MTK–Kisvárda 2-1 (1-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. Jovicic (90+1.)
  • Diósgyőr–Debrecen 0-5 (0-2), DVTK Stadion, 3555 néző, jv.: Derdák. Gólszerzők: Szatmári (36. – öngól), Cibla (39., 90.), Tamás (52. – öngól), Kocsis (79.)
    vasárnap:
    Paks–Puskás Akadémia 1-0 (1-0), Paks, 3100 néző jv.: Karakó. Gólszerző: Böde (34.). Kiállítva: Szabó J. (63., Paks)
    ETO–Ferencváros 1-0 (0-0), Győr, 8316 néző. Vezette: Berke. Gólszerző: Bánáti (82.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

