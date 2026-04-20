Hiába a Fradi elleni győzelem, Győrben még nem téma a bajnoki cím

Hangos volt tegnap este az ETO FC öltözőfolyosója. A Ferencváros elleni 1–0-s győzelem után még a biztonsági őrök is széles mosollyal veregették hátba a pályáról az öltözőbe igyekvő hazai játékosokat. Jogos volt az öröm, mert a bajnoki címért zajló versenyfutásban a győriek hárompontos előnybe kerültek a Fradival szemben, ez pedig akár elég is lehet arra, hogy tizenhárom év után ismét a Kisalföldre kerüljön a magyar bajnoki aranyérem. Hangos volt az öltözőfolyosó, de egy valamiről nem, vagy csak keveset lehetett hallani: a bajnoki címről. Vitális Milán elárulta miért nem.

A győriek szurkolóitól joggal járt a gratuláció a Fradi elleni győzelem után, de Vitális Milán mindenkit óva int attól, hogy már most bajnokot hirdessen

A négy döntőből egyet megnyert a Győr, de három siker még kell a biztos aranyhoz

A lefújás után két csoportra lehetett bontani az ETO csapatát. A játékosok egy része a klubépület büféjében, még mezben, a rokonokkal és barátokkal beszélgetett, a többiek pedig az öltözőbe siettek. Vitális Milán a gyorsan zuhanyzók közé tartozott, a Győr csapatkapitánya le sem tagadhatta volna, mennyire boldog a Ferencváros elleni győzelem után: széles mosollyal érkezett a sajtószobába.

Ez is egy döntő volt, de még vár ránk három döntő a bajnokságban

– vágta rá arra a felvetésünkre, hogy a Ferencváros elleni mérkőzés színvonalában és iramában is egy bajnoki döntőre hajazott, ahol egy meccsen dől el minden. A 24 éves középpályás szerint taktikailag és mentálisan is tökéletesen felkészültek a Fradira, és ezt a pályán is meg tudták mutatni.

Várható volt, hogy a taktika főszerepet kap a játékban, de mi a saját játékunkat tudtuk játszani. Úgy mentünk minden labdáért, mintha az életünkért küzdöttünk volna. Megtisztelő, hogy ennek a csapatnak én lehetek a kapitánya

– fogalmazott a lapunknak adott videóinterjúban.

A rögtönzött örömünnep jogos volt a győri öltözőfolyosón, azonban sokáig nem tarthatott. Az ETO szerdán ismét a Ferencvárossal találkozik a Magyar Kupa elődöntőjében a Groupama Arénában, majd vasárnap a bronzéremért harcoló Debrecen otthonában lép pályára. Vitális Milán nem szaladt ennyire előre az időben, csak a szerdai kupacsatára koncentrál, a DVSC elleni meccs majd utána kerül képbe. Ezek alapján nem csoda, hogy a bajnoki cím sem az öltözőfolyosón, de még az öltözőben sem téma.

Első helyen állunk, pontelőnyben vagyunk, de egyáltalán nincs még vége a bajnokságnak. Ahhoz, hogy biztos bajnokok legyünk, három meccset kell nyernünk. Bízom a csapatban, bízom a stábban és a klubban, és nagyon remélem, hogy idén nyerni tudunk valamit.

