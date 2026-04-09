Jokics újabb parádéja után évtizedes magasságokba került a Denver Nuggets

A Memphis elleni győzelemmel a Denver Nuggets tovább erősítette pozícióját a Nyugati konferencia 3. kiemelt helyén, pár mérkőzéssel a rájátszás kezdete előtt. A Grizzlies elleni találkozón a coloradóiak szerb sztárja, Nikola Jokics pedig tovább gyarapította rekordjainak sorát az NBA-ben, a center újabb mérföldkőhöz érkezett.

Nikola Jokics a védekezésből is kivette a részét. Fotó: DUSTIN BRADFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jokics a negyedik negyedben pályára sem lépett

Nikola Jokics 14 ponttal, 15 lepattanóval és 10 gólpasszal zárta a 136–119-re megnyert találkozót, ezzel idénybeli 34. tripla-dupláját érte el, azaz három statisztikában is két számjegyű teljesítményt ért el. A szerb klasszis, aki az NBA-ben lepattanókban és gólpasszokban is éllovas, már korábban bebiztosította, hogy sorozatban második szezonjában is tripla-dupla átlaga legyen. Cameron Johnson középtávoli dobása utáni gólpassza a harmadik negyed közepén karrierje 198. tripla-dupláját jelentette, így már csak kettő kell neki, hogy meglegyen a kétszáz.

Jokics teljesítményéről mindent elmond, hogy a negyedik negyedben már nem lépett pályára.

A kanadai irányító, Jamal Murray 26 pontot dobott, a litván magasember, Jonas Valanciunas pedig 14 ponttal ünnepelte 1000. NBA-meccsét. A Denver ezzel először jutott el két számjegyű győzelmi sorozatig azóta, hogy 2013. február 23. és március 23. között 15 meccset nyertek zsinórban.

Cedric Coward 27 pontot szerzett a vesztes Grizzliesben, amelynek mérlege 25 győzelem mellett 55 vereség, és amely sorozatban hatodszor, az utóbbi húsz meccséből pedig 18. alkalommal kapott ki. A Memphis 50 kísérletéből 19 triplát értékesített két nappal azután, hogy NBA-rekordot jelentő 29 bedobott hármassal zártak.