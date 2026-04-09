Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad az Indexnek – kövesse nálunk élőben! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kosárlabdaMemphis GrizzliesNikola JokicsDenver NuggetsLos Angeles Lakers

Jokics újabb parádéja után évtizedes magasságokba került a Denver Nuggets

Tovább folytatta diadalmenetét a Denver Nuggets csapata az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A Nikola Jokics vezette coloradói együttes 136–119-re legyőzte a Memphis Grizzliest, a Nuggets zsinórban tizedik meccsét is megnyerte az alapszakaszban. A Denver ezzel először jutott el két számjegyű győzelmi sorozatig azóta, hogy 2013. február 23. és március 23. között 15 meccset nyertek zsinórban. Jokics idénybeli 34. tripla-dupláját érte el, és a szerbek klasszisa sorozatban második szezonjában is tripla-dupla átlagolt a világ legkeményebb bajnokságában.

2026. 04. 09. 12:46
A Denver sztárja Nikola Jokics ismét győzelemre vezette csapatát Fotó: DUSTIN BRADFORD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Memphis elleni győzelemmel a Denver Nuggets tovább erősítette pozícióját a Nyugati konferencia 3. kiemelt helyén, pár mérkőzéssel a rájátszás kezdete előtt. A Grizzlies elleni találkozón a coloradóiak szerb sztárja, Nikola Jokics pedig tovább gyarapította rekordjainak sorát az NBA-ben, a center újabb mérföldkőhöz érkezett.

Nikola Jokics a védekezésből is kivette a részét. Fotó: DUSTIN BRADFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jokics a negyedik negyedben pályára sem lépett

Nikola Jokics 14 ponttal, 15 lepattanóval és 10 gólpasszal zárta a 136–119-re megnyert találkozót, ezzel idénybeli 34. tripla-dupláját érte el, azaz három statisztikában is két számjegyű teljesítményt ért el. A szerb klasszis, aki az NBA-ben lepattanókban és gólpasszokban is éllovas, már korábban bebiztosította, hogy sorozatban második szezonjában is tripla-dupla átlaga legyen. Cameron Johnson középtávoli dobása utáni gólpassza a harmadik negyed közepén karrierje 198. tripla-dupláját jelentette, így már csak kettő kell neki, hogy meglegyen a kétszáz. 

Jokics teljesítményéről mindent elmond, hogy a negyedik negyedben már nem lépett pályára. 

A kanadai irányító, Jamal Murray 26 pontot dobott, a litván magasember, Jonas Valanciunas pedig 14 ponttal ünnepelte 1000. NBA-meccsét. A Denver ezzel először jutott el két számjegyű győzelmi sorozatig azóta, hogy 2013. február 23. és március 23. között 15 meccset nyertek zsinórban. 

Cedric Coward 27 pontot szerzett a vesztes Grizzliesben, amelynek mérlege 25 győzelem mellett 55 vereség, és amely sorozatban hatodszor, az utóbbi húsz meccséből pedig 18. alkalommal kapott ki. A Memphis 50 kísérletéből 19 triplát értékesített két nappal azután, hogy NBA-rekordot jelentő 29 bedobott hármassal zártak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Bayer Zsolt avatarja

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

Előfizetek az újságra

