Tótka SándorCsikós Zsókakajak-kenu válogató

Tótkáékat meglepték a fiatalok, trónfosztás három számban, két triplázó

Tótka Sándor és Nádas Bence a második helyen végzett K2 500 méteren. Az olimpiai ezüstérmes párost a közel egy évtizeddel fiatalabb Kurucz Levente és Fodor Bence alkotta egység meg tudta előzni. A nőknél a két egyéni számban győztes Csikós Zsóka Ujfalvi Laurával nyert, miközben a párizsi bronzérmes Fojt Sára, Pupp Noémi kettős csak a nyolcadik lett. Férfi kenu egyes ezer méteren a tavalyi világbajnokságon bronzérmes Adolf Balázst utasította maga mögé Fejes Dániel a kajak-kenu válogatóversenyen.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 24. 18:39
kajak-kenu válogató Vaires-sur-Marne, 2024. augusztus 9. Nádas Bence (elöl) és Tótka Sándor a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének középfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus 9-én
Nádas Bence és Tótka Sándor nem tudta megnyerni a kajak-kenu válogatót Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
– Nem olyan régóta készülünk együtt, de már most kezdünk egymásra találni. Eddig elkerültük egymást, idén megtaláltuk egymást, és építjük az egységünket. Hozzá kell tenni, hogy Lucz Annáék nem voltak itt, velük számítottam egy jó csatára – értékelt sportszerűen Csikós Zsóka, aki hibátlanul teljesített a válogatón. – Bevallom, szerettem volna triplázni, ugyanakkor még ez az egész olyan, mint tavaly: álomszerű! 

A kajakos Csikós Zsóka mögött nem akart elmaradni a kenus Kiss Ágnes sem. A 2005-ben született szegedi tehetség a két egyéni számot (200, 500 méter) megnyerte klubtársa, Nagy Bianka előtt, párosban pedig nem volt ellenfelük, így ő is triplázott a válogatón. Mindössze három egység rajtolt el C2 500 méteren a hölgyeknél, a Kiss-Nagy kettős elképesztő fölénnyel győzött, több mint 5,5 másodpercet vert az olimpikon Takács Kincső és Horányi Ágnes egységére. 

