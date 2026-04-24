Tótkáékat meglepték a fiatalok, trónfosztás három számban, két triplázó

– Nem olyan régóta készülünk együtt, de már most kezdünk egymásra találni. Eddig elkerültük egymást, idén megtaláltuk egymást, és építjük az egységünket. Hozzá kell tenni, hogy Lucz Annáék nem voltak itt, velük számítottam egy jó csatára – értékelt sportszerűen Csikós Zsóka, aki hibátlanul teljesített a válogatón. – Bevallom, szerettem volna triplázni, ugyanakkor még ez az egész olyan, mint tavaly: álomszerű!

A kajakos Csikós Zsóka mögött nem akart elmaradni a kenus Kiss Ágnes sem. A 2005-ben született szegedi tehetség a két egyéni számot (200, 500 méter) megnyerte klubtársa, Nagy Bianka előtt, párosban pedig nem volt ellenfelük, így ő is triplázott a válogatón. Mindössze három egység rajtolt el C2 500 méteren a hölgyeknél, a Kiss-Nagy kettős elképesztő fölénnyel győzött, több mint 5,5 másodpercet vert az olimpikon Takács Kincső és Horányi Ágnes egységére.

