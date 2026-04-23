kajak-kenukopasz bálintMaty-érVarga ÁdámTótka Sándor

Kopasz Bálint duplázott, a gigászok csatáját is megnyerte a Maty-éren

A kajak-kenu válogatóverseny harmadik napján egyetlenegy számot rendeztek a Maty-éren. A férfi K-1 500 méteren 63-an mérték össze erejüket, köztük olimpiai, világ- és Európa-bajnokok. Kopasz Bálint a királyszám után itt is diadalmaskodott, mögötte Varga Ádám és Nádas Bence végzett a dobogón.

Tóth Norbert
2026. 04. 23. 17:23
Ahogy várható volt, nagy volt a csata férfi K-1 500-on.
Ahogy várható volt, nagy volt a csata férfi K-1 500-on. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Varga Ádám: Tavaly is azt éreztem már, hogy ebben a számban olyan szoros a mezőny, hogy nehezebb döntőbe jutni, mint egy világversenyen. Tegnapelőtt az ezer annyira nem tetszett és most az előfutamot se éreztem jó pályának, de szerencsére ez egyre jobb lett a középfutamra és a döntőre is javult. Elégedett vagyok az eredménnyel. Fogalmam sincs mit várok a holnapi párostól, azt mindig nehezebb megtippelni, de nem is ezért vagyunk itt, hanem hogy egy nap múlva meglássuk, hogy megy.

Nádas Bence: Igyekeztem csak magammal foglalkozni és nem nagy terhet rakni magamra. Úgy voltam vele, ha összejön, akkor összejön, de akkor sincs baj, ha nem így lesz. Az volt tervem, hogy az első négyben ott legyek. Ez sikerült és nagyon örülök, hogy egy jó pályával lett meg ez a bronzérem. Nagyon várjuk Sanyival a holnapi párost, hiszen azzal foglalkoztunk leginkább az elmúlt hetekben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a fiatalokról (2. rész)

Bayer Zsolt avatarja

Most a díszlet úgy van átrendezve, hogy a veszély itt van, de ők nem látják. Az ellenállás iránya: Pink Floyd, Tolsztoj, Kosztolányi, Cs. Szabó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
