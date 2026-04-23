Kopasz Bálint duplázott, a gigászok csatáját is megnyerte a Maty-éren

Varga Ádám: Tavaly is azt éreztem már, hogy ebben a számban olyan szoros a mezőny, hogy nehezebb döntőbe jutni, mint egy világversenyen. Tegnapelőtt az ezer annyira nem tetszett és most az előfutamot se éreztem jó pályának, de szerencsére ez egyre jobb lett a középfutamra és a döntőre is javult. Elégedett vagyok az eredménnyel. Fogalmam sincs mit várok a holnapi párostól, azt mindig nehezebb megtippelni, de nem is ezért vagyunk itt, hanem hogy egy nap múlva meglássuk, hogy megy.

Nádas Bence: Igyekeztem csak magammal foglalkozni és nem nagy terhet rakni magamra. Úgy voltam vele, ha összejön, akkor összejön, de akkor sincs baj, ha nem így lesz. Az volt tervem, hogy az első négyben ott legyek. Ez sikerült és nagyon örülök, hogy egy jó pályával lett meg ez a bronzérem. Nagyon várjuk Sanyival a holnapi párost, hiszen azzal foglalkoztunk leginkább az elmúlt hetekben.