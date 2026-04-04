futball-vb-sztorikdoppingDiego Armando Maradonavilágbajnokság

Egy igazi futballisten dicstelen bukása a buta gólöröm után

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A harminckettedik részben az 1994-es labdarúgó-vb egyik drámai történetét idézzük fel, azt, amikor a futballtörténelem egyik, sokak szerint legjobb játékosa, Diego Armado Maradona megbukott a doppingteszten.

Pajor-Gyulai László
2026. 04. 04. 6:32
Diego Maradona nagyot bukott az 1994-es világbajnokságon, doppingoláson érték, és a Nigéria elleni mérkőzés volt élete utolsó vb-meccse. Fotó: TIMOTHY A. CLARY Forrás: AFP
Szó szerint gyászos hete volt a világ labdarúgásának 1994 júniusának és a júliusának a fordulója. Javában zajlott a labdarúgó-vb az Egyesült Államokban, amikor július 29-én, szerdán Joseph Blatter, a FIFA főtitkára bejelentette: pozitív lett a futballtörténelem egyik legjobb játékosának, a nyolc évvel korábbi, mexikói vb hősének, az isteni Diego Maradonának a doppingtesztje. A világ nem tért még magához a sokktól, amikor három nap múlva, július 2-án jött a hír: a már kiesett kolumbiai válogatott öngólt rúgó védőjét, Andrés Escobart a nyílt utcán agyonlőtték Medellinben.

A labdarúgó-vb második legszomorúbb története Maradonáé
Maradona talán újra a labdarúgó-vb nagy sztárja lehetett volna 1994-ben is (Fotó: AFP/Daniel Garcia)

Az utóbbiról már írtunk sorozatunk 17. részében, most Diego Armando Maradona szomorú történetén van a sor. Az argentin zseni a nyolcvanas évek végén emelkedett igazán a csúcsra, aki látta, sohasem felejti el a játékát Mexikóban, ahol ő vitte el a hátán a válogatottat a világbajnoki dobogó tetejére. A futballfolklór része marad örökké az angolok ellen szerzett két gólja, az Isten kezének elnevezett pillanat, amikor kézzel ütötte a labdát a hálóba, de a játékvezető ezt nem vette észre, és a másik, amikor a felezővonalon túlról indulva mindenkit kicselezve helyezett a kapuba. A belgáknak is lőtt egy hasonló gólt, majd a döntőben is nagyszerűen teljesített.

A labdarúgó-vb legnagyobb hibája volt a gólöröm

A Barcelonát 1984-ben elhagyva megtalálta a helyét Nápolyban, a csapattal 1987-ben és 1990-ben megnyerte a bajnokságot, 1987-ben elhódította az olasz kupát, 1989-ben az UEFA-kupát is, hét olaszországi szezonja alatt 258 mérkőzésen 115 gólt szerzett, egyszer pedig a gólkirályi címet is elnyerte. Cseppet sem mellékesen az 1990-es világbajnokságon Olaszországban ezüstérmes lett vele az argentin válogatott. Nápolyban közmondásosan imádták, és népszerűségét az sem csorbította, kezdtek hírek szivárogni a helyi maffiával ápolt kapcsoltairól, egyre több edzést kihagyott, és kiderült a kokainfüggősége.

Az első kokainügye 1991. március 24-én, a Sampdoria elleni találkozó után robbant ki, pozitív lett a doppingtesztje, és tizenöt hónapra eltiltották. Már nem Nápolyba tért vissza, hanem némi meglepetésre a Sevillához szerződött, a korábbi argentin szövetségi kapitány, Carlos Salvador Bilardo csapatához. 

Bár csak árnyéka volt korábbi önmagának, 29 meccsen nyolc gólt szerzett, de mert szinte mindenkivel összekülönbözött a klubnál, 1993 őszén hazament Argentínába. Annak az évnek az elején egy gálameccs erejéig visszatérhetett a válogatottba, amelynek már nem volt a tagja.

Változott azonban a helyzet, miután 1993. szeptember 5-én Kolumbia Buenos Airesben kiütötte 5-0-ra az argentinokat, Alfio Basile kétségbeesésében behívta Maradonát a világbajnokságra készülő keretbe. Ő pedig leszerződött a Newell’s Old Boys együtteséhez, diétázni kezdett, és egy kínai specialista, bizonyos Liu Kuo-cseng útmutatása alapján 12 kilót fogyott.

A türelme azonban elfogyott, nem járt edzésekre, és a klubja hét meccs után elköszönt tőle, ő pedig gumilövedékkel rálőtt egy újságíróra. Mégis ott lehetett a világbajnokságon. Az első csoportmeccsen jól futballozott, még gólt is lőtt a Görögország ellen 4-0-ra megnyert mérkőzésen – a másik három Gabriel Batistuta nevéhez fűződött –, és a találatát roppant látványosan ünnepelte, ami óriási hiba volt. 

Kidülledt szemekkel, tátott szájjal, artikulátlan hanggal üvöltött, a kispad felé futott, egyenesen a kamerába nézve, mielőtt a fejét nekidöntötte volna a lencsének. Borzalmas látványt nyújtott, és ez a felvétel olyan ikonikussá vált, mint az Isten keze és az a 10,8 másodperc, amely alatt megszerezte a második gólját Anglia ellen.

A meccs:

XV. labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 1. forduló: Argentína–Görögország 4-0 (2-0)
Foxborough, Foxboro Stadium, 54 456 néző. Vezette: Arturó Angeles (USA)

Argentína: Islas – Chamot, Sensini, Ruggieri, Cáceres – Redondo, Maradona (Ortega, 83.), Simeone – Caniggia, Batistuta, Balbo (Mancuso, 80.)
Görögország: Minu – Aposztolakisz, Kolitszidakisz, Manolasz, Kalidzaksz – Caluhidisz, Niopliasz, Cantakisz (Marankosz, 46.), Kofidisz – Szaravakosz, Mahlasz (Mitropulosz, 59.).

Gól: Batistuta (2., 44., 11-esből 90), Maradona (60.)

Hozzáértők nemcsak a borzalmat látták a tekintetében, hanem a borzalom okát is sejteni vélték. Nem véletlen, hogy a következő mérkőzésen, miután június 25-én Argentína 2-1-re legyőzte Nigériát, a lefújást követő percben az egészségügyi személyzet egy tagja bement a pályára, kézen ragadta Maradonát, hogy doppingvizsgálatra vigye. Nem volt mindennapos a látvány, mindenesetre Maradona szélesen mosolygott, és kedélyesen integetett a rajongó tömegnek, miközben a kezét fogva a végzete felé vezették. Négy nappal később ugyanis a FIFA bejelentette, hogy pozitív lett a doppingtesztje. 

Suspended Argentinan soccer star Diego Maradona sits at a TV boradcast desk watching the World Cup match between Argentina and Romania on July 3, 1994 at Los Angeles. (Photo by Romeo GACAD / AFP)
Maradona a nyolcaddöntőt már televíziós kommentátorként nézte végig (Fotó: AFP/Romeo Gacad)

Közben Argentínában egy közvéleménykutatás szerint három argentinból kettő a saját csapatában látta a leendő világbajnokot, többségük Diegóban remélte felfedezni a torna első számú sztárját. A bejelentéssel azonban ezek a remények szertefoszlottak. Kiderült, Maradona egy öt komponensből álló koktélt vett be, amelynek alapvető alkotórésze az ephedrin, de a másik négy szer is a tilalmi listán szerepelt. Az ephedrin elsősorban asztma-, légúti megbetegedések és megfázás elleni szer, de egyrészt a szedése sportolók esetében járhat teljesítményfokozással, másrészt súlycsökkenést is előidézhet.

Nem volt váratlan a teszt pozitív eredménye

Aztán a második teszt is ugyanazt az eredményt hozta. Még tartott a procedúra, amikor az argentinok bizonyára az események hatása alatt, de már biztos továbbjutóként 2-0-ra kikaptak Dallasban a bolgároktól. A románok elleni nyolcaddöntőben Maradona már eltiltás miatt hiányzott, azt a 3-2-es meccset már televíziós kommentátorként követte végig. Érdekesség, hogy a történtektől megriadt Claudio Caniggia sérültet jelentett a nyolcaddöntőre, ami után Eglis Giovanelli, argentin tévékommentátor kijelentette: 

Már hónapokkal ezelőtt mondtam az Argentin Labdarúgó-szövetség vezetőinek, hogy őrült kockázatot vállalnak a doppingvizsgálaton olyan játékosokkal, mint Diego Maradona és Claudio Caniggia. Hiába sorsolják a vizsgálaton résztvevőket, előbb-utóbb valószínű volt, hogy valamelyikük beleesik.

Argentína világbajnoki szereplése véget ért, mint ahogy gyakorlatilag Diego Maradona játékos-pályafutása is. Egy év kihagyás után 1995-ben még visszatért a Boca Juniorshoz, az utolsó három szezonja alatt csak 30 mérkőzésen lépett pályára, és mindössze hét gólt szerzett. Az utolsó mérkőzésére 1997. október 25-én került sor, a Boca az ősi rivális River Plate ellen győzött idegenben 2-1-re, Maradona öt nappal később bejelentette visszavonulását. Edzőként több klubnál is sikertelenül próbálkozott, majd szövetségi kapitányként kivezette Argenítnát a 2010-es világbajnokságra, ahol a csapata csoportelsőként jutott tovább, végül a negyeddöntőben esett ki, és a szövetség nem hosszabbította meg a szerződését. 

Fiatalon, 60 évesen hunyt el 2020. november 25-én. A halála rendkívül szövevényes történet, bírósági tárgyalás is kerekedett belőle, ezt most nem részletezzük. Az egyetem futballtörténelem egyik legnagyobb és egyben talán legellentmondásosabb személyiségének a halála után Argentínában háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el, de már elhunytának a másnapján, november 26-án hajnalban felravatalozták a fővárosban, az elnöki palotában, ott tízezrek búcsúztak el tőle, este pedig szűk családi körben temették el a Jardín de Paz, magyarul a Béke kertje temetőben.

 

