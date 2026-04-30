A svédek korán felébresztették a magyar csatárokat az elődöntőben

Rosszul indult a labdarúgó-vb elődöntője a magyaroknak

A magyar csapat gyönyörű környezetben, távol Párizs zajától, Le Vesinet-ben lakott, a svájciak elleni találkozó után költözött át oda, Lille-ből, és remek hangulatban készült az elődöntőre. Mai fejjel felfoghatatlan, mennyire családias körben zajlott a labdarúgó-vb Franciaországban. Még olyan furaságok is megeshettek, mint hogy Sárosi György megverje Rinaldo Barlassinát, két nappal azután, hogy az olasz bíró levezette a svájciak elleni negyeddöntőnket. Sőt, a nagy formában lévő Gyurka egy másik játékvezetőt, a német–osztrák Alois Beraneket is kiütött – mindkettőt pingpongban.

A meccs III. labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Magyarország–Svédország 5:1 (3:1)

Párizs, Parc de Princes, 22 000 néző. Vezette: Lucien Leclercq (francia) Magyarország: Szabó – Korányi, Bíró – Szalay, Turay, Lázár – Sas, Zsengellér, Sárosi dr, Toldi, Titkos.

Svédország: Abrahamsson – Erikson, Källgren – Almgren, Jacobsson, Svanström – Nyberg, Jonasson, H. Andersson, Keller, Wetterström.

Gól: Jakobsson (öngól, 21.), Titkos (37.), Zsengellér (39., 85.), Sárosi (67.), illetve Nyberg (1.)

Az elődöntő aztán egész döbbenetesen kezdődött. A mindenki által lesajnált svédek az első támadásuk végén vezetést szereztek már az 1. percben: „…Nyberg rohan befelé húzódva – a kapu felé. Lázár belül kíséri. A svéd szélső könnyen megy át Bírón is. Bíró megáll, mintha gyökeret vert volna a lába, Szabó is bennragad, védelmünk dermedten nézi, amint Nyberg kapura vágja a labdát. Kényelmesen lő a svéd szélső mintegy 7 méterről laposan az ellenkező jobb sarokba.” (Nemzeti Sport)

Lázár Gyula utólag ezt nyilatkozta: „Jó, hogy bekaptuk az első gólt. Legalább egy kicsit felébredtek a csatárok.” Ez az ébredés húsz perccel később hozta meg a gyümölcsét, akkor Zsengellér fejese után a menteni igyekvő Sven Jakobsson a saját hálójába küldte a labdát, majd a mérkőzés az első félidő hajrájában el is dőlt: Titkos Pál és Zsengellér Gyula gyors egymásutánban mattolta a svéd védelmet. A második félidő még két gólt hozott, a 67. percben Sas beadása után Sárosi doktor fejelt a kapuba, majd a 85. percben Zsengellér megkoronázta aznapi teljesítményét, a középcsatárától kapott labdát 10 méterről, félmagasan olyan erővel vágta a kapuba, hogy Abrahamsson a kezét sem tudta felemelni.