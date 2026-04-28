A hasba rúgott olasz kapus élesztgette a törött lábú spanyol játékost

A megismételt mérkőzésen Benito Mussolini is megjelent

Mivel nem dőlt el a legjobb négy közé jutás kérdése, másnap, azaz 1934. június 1-jén újra egymásnak feszült a két csapat. A szervező bizottság már arra is odafigyelt, hogy a sötétedés ne akadályozza meg a mérkőzés befejezését, ezért a kezdést 16.30-ra írták ki. Ez a fizikai igénybevétel a mai, modern korban is megviselné a játékosokat, nem volt ez másképpen 1934-ben, amikor rendkívüli hőség tombolt Firenzében. Az olaszok világhírű szövetségi kapitánya, Vittorio Pozzo nehezen tért magához, hiszen az első mérkőzésen elért 1:1 óriási kudarcnak számított.

Arról nem is beszélve, hogy az olasz közönség dermedten nézte a spanyol fiatalok erős, az olaszokat csaknem térdre kényszerítő játékát.

Mert az első összecsapáson elért 1:1 a házigazda csapat számára volt hízelgő.

Pozzo mester a másnapi, megismételt meccsen mindössze négy helyen változtatott, azaz hét hullafáradt olasz kezdett a spanyolok ellen. A másik edző, Garcia Salazar éppen fordítva gondolkodott: ő négy játékosát hagyta meg az első mérkőzésen látott csapatból, s hét friss labdarúgót küldött a küzdelem folytatására.

A FIFA a megismételt negyeddöntőre új bírót küldött, a svájci René Mecet fújta a sípot, mert a belga Baert erre képtelen lett volna, annyira kimerítette az első találkozó.

A svájci bíró azonban jól tudta, hogy a világbajnokságnak nagyon rosszat tenne a házigazda olaszok kiesése.

A felfokozott hangulatban 43 ezer néző zsúfolódott be a firenzei stadionba. A díszpáholyban megjelent Benito Mussolini olasz kormányfő és teljes családja, valamint Giorgio Vaccaro tábornok, az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke is. Mussolini lehetőséget látott arra, hogy a vb segítségével népszerűsítse a fasizmust. „A világbajnokság végső célja az lesz, hogy megmutassa a világnak, mi a sport valódi fasiszta ideálja” – mondta Giorgio Vaccaro tábornok, Mussolini által kinevezett olasz szövetség elnöke. A rezsim 3,5 millió lírát fektetett a rendezvény megrendezésébe, ami arra késztette Jules Rimet FIFA-elnököt, hogy kijelentse: „Az a benyomásom, hogy valójában nem a FIFA szervezte a világbajnokságot, hanem Mussolini.”