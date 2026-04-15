LeBron James élete legnehezebb feladata előtt a rekordok idényében

Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) mostani alapszakaszában 284 395 pont esett, ami több mint kétezer ponttal több az eddigi szezoncsúcsnál (282 127 pont). Ugyanakkor a meccsenkénti átlagok tekintetében a jelenlegi NBA-idény (115,6 pont/mérkőzés) a hatodik legponterősebb az örökranglistán, amiben az első az 1961/62-es idény meccsenkénti 118,8 ponttal. Az elképesztő pontzuhataggal záruló alapszakasz után viszont csak most kezdődik az igazi játék Keleten és Nyugaton, ahol a tizenhatos rájátszásba jutott csapatok mindegyike, köztük LeBron James Los Angeles Lakerssze is, szombat hajnaltól az NBA-bajnoki címének járó Larry O’Brien trófeáért küzd majd ki több, ki kevesebb esélyekkel.

Kevin Durant és LeBron James már régóta ismerik egymást, most a csapataik is összemérik erejüket az NBA-rájátszásában Fotó: ALEX SLITZ /GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James és a Lakers nehéz feladat előtt

A záró hétvége előtt már mindkét főcsoportban eldőlt a rájátszásba és a play-inbe jutó csapatok (Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Charlotte Hornets, Miami Heat, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors) névsora, ahogy az is, hogy keleten a Detroit Pistons (60 győzelem/22 vereség), nyugaton pedig a címvédő Oklahoma City Thunder (64/18) zár elsőként, néhány nyitott kérdés ugyanakkor még maradt. Így például nyugaton a Denver Nuggets és a Los Angeles Lakers küzdött a harmadik helyért, melyet végül előbbi szerzett meg azzal, hogy legyőzte a konferencia második helyén záró San Antonio Spurst. A Nikola Jokics vezette coloradói alakulat a Minnesota Timberwolves együttesével, a Los Angeles Lakers gárdája pedig a Houston Rockets csapatával mérkőzik meg az első körben a Nyugati Főcsoportban.

Az arany-lilák 3 győzelemmel és 2 vereséggel zárták az alapszakaszt úgy, hogy a három legjobb játékosukból kettő hiányzott. Az április elején a bajnoki címvédő Oklahoma City elleni rangadón Luka Doncic combhajlító-izom sérülést szenvedett és ugyanezen a találkozón került a maródiak listájára a csapat második legjobb pontszerzője Austin Reaves is, aki hasizomsérüléssel küzd és egyelőre harcképtelen. A szlovénok szupersztárja, Doncic egyébként a liga pontkirálya lett, 33,5 pontos átlaggal zárta a szezont, emellett 8,3 gólpasszt és 7,7 lepattanót jegyzett meccsenként. Összesen 64 találkozón lépett pályára, így egy meccsel elmaradt a szezon végi díjakhoz szükséges 65-ös határtól.

A kaliforniaiak triumvirátusának legrutinosabb játékosa, LeBron James az utolsó hét játékosa lett a Nyugati Főcsoportban az alapszakasz utolsó hetében, a bedobó 24 pontot, 9,7 gólpasszt és 6 lepattanót átlagolt.

Az viszont kérdéses, hogy a Los Angeles Lakers képes-e megnyerni egy maratoni, akár hétmeccses párharc négy győzelemig tartó szériáját úgy, hogy szinte csak a 41 éves veterán viszi a hátán a csapatot a Houston Rockets ellen?