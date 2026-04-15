kosárlabdaHouston RocketsNBA-rájátszásDenver NuggetsNikola JokicLeBron JamesKevin DurantLos Angeles Lakers

LeBron James élete legnehezebb feladata előtt a rekordok idényében

Minden idők legtöbb pontja esett az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) vasárnap zárult alapszakaszában, de most kezdődik csak el az igazi küzdelem a világ legjobb versenysorozatában. Kedden a rájátszásba jutásért kiírt play-in meccsek után már körvonalazódik, hogy mely csapatok fognak összecsapni a Keleti és Nyugati Főcsoportban az NBA-bajnoki címéért. Több parázs rangadót is rendeznek majd az első körben, de talán a legnagyobb érdeklődést kiváltó összecsapás a Los Angeles Lakers–Houston Rockets mérkőzés lehet, ahol a 41 éves és négyszeres bajnok LeBron James a sérülésektől sújtott kaliforniai csapatot próbálja győzelemre vezetni a minden idők egyik legjobb pontszerzőjének tartott Kevin Durant vezette texasiak ellen.

Perje Sándor
2026. 04. 15. 5:35
LeBron James és Kevin Durant összecsap egymással az NBA rájátszásának első körében Fotó: KENNETH RICHMOND Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) mostani alapszakaszában 284 395 pont esett, ami több mint kétezer ponttal több az eddigi szezoncsúcsnál (282 127 pont). Ugyanakkor a meccsenkénti átlagok tekintetében a jelenlegi NBA-idény (115,6 pont/mérkőzés) a hatodik legponterősebb az örökranglistán, amiben az első az 1961/62-es idény meccsenkénti 118,8 ponttal. Az elképesztő pontzuhataggal záruló alapszakasz után viszont csak most kezdődik az igazi játék Keleten és Nyugaton, ahol a tizenhatos rájátszásba jutott csapatok mindegyike, köztük LeBron James Los Angeles Lakerssze is, szombat hajnaltól az NBA-bajnoki címének járó Larry O’Brien trófeáért küzd majd ki több, ki kevesebb esélyekkel.

Kevin Durant és LeBron James már régóta ismerik egymást, most a csapataik is összemérik erejüket az NBA-rájátszásában Fotó: ALEX SLITZ /GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James és a Lakers nehéz feladat előtt

A záró hétvége előtt már mindkét főcsoportban eldőlt a rájátszásba és a play-inbe jutó csapatok (Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Charlotte Hornets, Miami Heat, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors) névsora, ahogy az is, hogy keleten a Detroit Pistons (60 győzelem/22 vereség), nyugaton pedig a címvédő Oklahoma City Thunder (64/18) zár elsőként, néhány nyitott kérdés ugyanakkor még maradt. Így például nyugaton a Denver Nuggets és a Los Angeles Lakers küzdött a harmadik helyért, melyet végül előbbi szerzett meg azzal, hogy legyőzte a konferencia második helyén záró San Antonio Spurst. A Nikola Jokics vezette coloradói alakulat a Minnesota Timberwolves együttesével, a Los Angeles Lakers gárdája pedig a Houston Rockets csapatával mérkőzik meg az első körben a Nyugati Főcsoportban.

Az arany-lilák 3 győzelemmel és 2 vereséggel zárták az alapszakaszt úgy, hogy a három legjobb játékosukból kettő hiányzott. Az április elején a bajnoki címvédő Oklahoma City elleni rangadón Luka Doncic combhajlító-izom sérülést szenvedett és ugyanezen a találkozón került a maródiak listájára a csapat második legjobb pontszerzője Austin Reaves is, aki hasizomsérüléssel küzd és egyelőre harcképtelen. A szlovénok szupersztárja, Doncic egyébként a liga pontkirálya lett, 33,5 pontos átlaggal zárta a szezont, emellett 8,3 gólpasszt és 7,7 lepattanót jegyzett meccsenként. Összesen 64 találkozón lépett pályára, így egy meccsel elmaradt a szezon végi díjakhoz szükséges 65-ös határtól. 

A kaliforniaiak triumvirátusának legrutinosabb játékosa, LeBron James az utolsó hét játékosa lett a Nyugati Főcsoportban az alapszakasz utolsó hetében, a bedobó 24 pontot, 9,7 gólpasszt és 6 lepattanót átlagolt.

 Az viszont kérdéses, hogy a Los Angeles Lakers képes-e megnyerni egy maratoni, akár hétmeccses párharc négy győzelemig tartó szériáját úgy, hogy szinte csak a 41 éves veterán viszi a hátán a csapatot a Houston Rockets ellen?

Kevin Durant a Houston Rockets színeiben fogja felvenni a harcot LeBron James és a Los Angeles Lakers ellen Fotó: KENNETH RICHMOND /GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Az elmúlt hat hétben tudatosan próbáltunk a rájátszásra építkezni mentálisan, a szokásainkban, mindenben. Tisztában voltunk vele, hogy akár a harmadik, negyedik, ötödik vagy hatodik helyen végzünk, nincs könnyű párharc. Azok a csapatok mind erősek, legyen szó a Denver Nuggetsről, a Minnesota Timberwolvesről vagy a Houston Rocketsről – nyilatkozta a hét elején a Lakers vezetőedzője JJ Redick, aki hozzátette, hogy a Houston egyértelműen nagyon jó csapat, de a következő négy-öt napban mindent megtesznek, hogy fizikailag és fejben is a lehető legjobb állapotba hozzák a csapatot. A védekezőspecialista Marcus Smart visszakerült a Lakers kezdőcsapatába, és a center Deandre Aytonnal, a tripláiról ismert Luke Kennarddal, a japán válogatott Rui Hachimuraval James úgy adott új lendületet az arany-lilák támadójátékának az utóbbi meccseken, hogy közben nem neki kellett a legtöbb pontot szereznie. Kérdés, hogy ez mire lehet majd a rájátszás első körében.

A Houston Rockets az előző idényben sokakat meglepett 52 alapszakaszbeli győzelmével és a Nyugat második helyével. A végén azonban a tapasztalat hiánya és egy igazi vezéregyéniség nélkül maradt támadójáték miatt búcsúzott a texasi csapat: Stephen Curry és a Golden State Warriors egy drámai, hétmeccses párharcban kiejtette őket. 

Erre jelenthet idén megoldást Kevin Durant érkezése, a kétszeres NBA és négyszeres (!) olimpiai bajnok kosárlabdázó, aki 32 597 dobott ponttal minden idők öt legtöbb pontot szerző játékosa között van az NBA történetében. 

 

Stephen Curry, LeBron James és Kevin Durant közösen is nyertek olimpiát az Egyesült Államok színeiben Fotó: DAMIEN MEYER /AFP

Bár Durant idén is kiváló formában játszik, mellette a török Alperen Sengün is óriási erőssége a csapatnak, a kanadai irányító Fred VanVleet és a center Steven Adams sérülései, valamint a keret többi tagjának támadóbeli hullámzása miatt a Houston mégis többször került hullámvölgybe az alapszakasz során. A Lakers elleni esetleges siker viszont helyreállíthatja a játékosok önbizalmát Imei Udoka csapatában. Az alapszakaszban három meccsből kettőt behúzott a Rockets ellen, de ugyanakkor mindkét győzelemnél Luka Doncic volt a kulcsfigura, így kérdéses, hogyan tudja majd Los Angeles feltörni a liga egyik legjobb támadólepattanozójának számító Houston védekezését a szlovén irányító és hátvédtársa Austin Reaves nélkül.

Jokicsék a Farkasok ellen kezdenek

A Nyugati Főcsoportban a Denver Nuggets remek formában zárta az alapszakaszt, 12 győzelemmel sorozatban – ez 13 éve nem látott széria. A szerbek világklasszisa, Nikola Jokics tripla duplás átlaggal zárt, a center vezette a ligát lepattanókban és gólpasszokban is, ezek mind történelmi számok. A Nuggets az NBA egyik legjobb támadócsapat, a kanadai irányító Jamal Murray is magára talált az idény végére, és a jó hajrával a coloradóiak elkerülték az bajnoki címvédő OKC ágát. Az első körben azzal a Minnesota Timberwolvesszal találkoznak Jokicsék, aki tavaly 4-3-as összesítéssel búcsúztattak a Nyugati Főcsoport elődöntőjében. A Farkasok viszont továbbra is kemény ellenfélnek számítanak, főleg az NBA egyik legjobb játékosa Anthony Edwards és a védekezéséről ismert Jaden McDaniels visszatérése reményt adhat neki egy újabb remek menetelésre. 

Chris Finch csapata az elmúlt három évben kétszer jutott be a Nyugati Konferencia fináléjába. 

Anthony Edwards (labdával) és a Minnesota Timberwolves kemény ellenfél lesz a Nikola Jokics vezette Denver Nuggets csapatának Fotó: DAVID BERDING/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rájátszásba az alapszakasz első hat-hat helyezett jutott be egyenesen, míg a play-inbe a 7-10. csapatok kerültek. Ez utóbbi körből előbb a hetedik és nyolcadik meccsének győztese jut playoffba – és játszik ott a konferencia második kiemeltjével –, majd ennek a találkozónak a vesztese összecsap a kilencedik és a tizedik helyezettek mérkőzésének győztesével a nyolcadik, utolsó rájátszáshelyért. A bajnok Oklahoma és az alapszakaszban a második helyen végzett San Antonio Spurs egyelőre még ellenfélre vár, Keleten ugyanez a forgatókönyv a Detroit Pistons és a Boston Celtics esetében, de bárkivel is játszanak, ők lesznek a párharc esélyesei az első körben, ami szombat hajnalban kezdődik.

A Detroit fellángolása különösen kiemelendő: a vezetőedző J. B. Bickerstaff irányítása alatt két idényben 104 meccset nyertek, ebből 60-at idén – ez a legjobb mérlegük húsz éve. Az előtte lévő öt évben összesen 94 győzelmet szereztek. 

A látványos javulás alapja a védekezés volt, amelyben Ausar Thompson kulcsszerepet játszott 1,3-as blokkátlagával. Cade Cunningham visszatérésével a Pistons az egyik legmélyebb keretté vált Keleten. A Boston Celtics a Kelet legjobb támadójátéka mellett ismét topvédekezést rakott össze, a New York Knicksnél a vezetőedző Mike Brown 13 év után a legjobb alapszakasz-mérleget hozta a Nagy Alma városában.

A rájátszásban már minden párharc az egyik fél negyedik sikeréig tart majd. Az NBA 2025/2026-os rájátszásának párosításait ide kattintva tekinthetik meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu