Őrült este az NBA-ben: Jokics sporttörténelmet írt, a törökök szupersztárja hiába adta vérét a győzelemért

Elképesztő mérkőzéseket játszottak az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján, ahol főleg az európai játékosok tündököltek, igaz, csapataik nem mindig tudták győztesen elhagyni a pályát. Csütörtök hajnalban újabb szenzációs teljesítményt nyújtott a Denver Nuggets játékosa, Nikola Jokics, aki kiosztotta karrierje 6000. gólpasszát az NBA-ben, valamint sporttörténeti tettet hajtott végre. Szintén villogott a Houston Rockets játékosa, Alperen Sengün is, s bár a török center az egyik zseniális megoldásával megmentette a csapatát, a texasi alakulat végül kikapott a Minnesota elleni hosszabbításos rangadón.

Perje Sándor
2026. 03. 26. 13:30
Az NBA legjobbja Nikola Jokic ismét bizonyított Fotó: PAMELA SMITH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Hihetetlen meccseket hozott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) csütörtök hajnali mérkőzései. A találkozók sorából kiemelkedik az NBA-bajnoki cím egyik nagy esélyesének tartott Denver Nuggets összecsapása a Dallas Mavericks ellen, melyet a coloradói alakulat nyert meg 142-135-re. A kanadaiak ásza Jamal Murray és a szerbek világklasszisa, Nikola Jokics korábban is játszottak már történelmi mérkőzéseket a Denver színeiben, de olyan ritkán fordult elő, hogy ez ugyanazon az estén történjen meg.

Jamal Murray  az NBA és a Denver Nuggets irányítója hatalmas meccset játszott a Dallas ellen (Fotó: Getty Images North America/Justin Tafoya)

Az NBA legjobb duója megállíthatatlan volt

A 31 éves szerb szupersztár, Nikola Jokics idén is brutálisan jól játszik az NBA-ben: a Nuggets vezére a Dallas Mavericks ellen 142-135-re megnyert összecsapáson 23 ponttal, 21 lepattanóval és 19 gólpasszal zárt. 

Ezzel ő lett az NBA történetének első játékosa, aki egymást követő két meccsen legalább 15-15-15-ös mutatót ért el. Jokics egy nappal korábban a Phoenix Suns elleni találkozón 23 pontot szerzett, leszedett 17 lepattanót és ugyanennyi gólpasszt adott. 

A liga legértékesebb játékosának (MVP) háromszor megválasztott Jokics mellett Jamal Murray volt a denveri győzelem kulcsfigurája, utóbbi kosaras élete legjobbjától mindössze két ponttal elmaradva 53 pontot szórt.

– Ötvenhárom pont az irányítódtól, és ilyen statisztikák a centeredtől. Egyszerűen elképesztő számok az NBA legjobb párosától. Ők valóban a klub történetének meghatározó alakjai a rájátszásban és az összes csatában, amin együtt keresztülmentek – mondta el a Denver edzője, David Adelman. Jokics pályafutása a 2015/2016-os szezonban kezdődött el, egy évvel azután, hogy a drafton a 41. helyen kiválasztották, Murray pedig egy évvel később, hetedik választottként csatlakozott.

 Az elmúlt tíz szezonban – a rájátszással együtt – 400 győzelmet arattak együtt a Denver színeiben. 

Fontos kiemelni, hogy két évvel azután jutottak először rájátszásba, hogy együtt kezdtek játszani, majd négy évvel később megszerezték a franchise első NBA-bajnoki címét 2023-ban. A liga legutóbbi játéknapján azonban nem Jokics volt az egyedüli európai kosaras, aki remekelt, igaz a tavalyi kosárlabda Eb legjobb játékosának kevés örömben volt része csapata a Houston Rockets rangadóján a Minnesota Timberwolves ellen.

Sengün a vérét adta, de kevés volt a győzelemhez

A Minnesota Timberwolves 13 pontos hátrányt dolgozott le a hosszabbításban a Houston Rockets ellen mérkőzésen, ami a legnagyobb ilyen fordítás 1997 óta, amióta részletes play-by-play statisztikákat vezetnek az NBA-ben. A hihetetlenül izgalmas találkozó rendes játékideje végén mindkét csapat megszerezhette volna a győztes kosarat, de végül a Minnesota előtt adódott az esély eldönteni a meccset: 95-95-ös állásnál Kevin Durant – aki megelőzte Dirk Nowitzki (11 169) az NBA örökranglistáján, és 11 177 bedobott mezőnykosárral a nyolcadik helyre lépett elő az alapszakaszban szerzett sikeres kosarak számát tekintve – adta el a labdát, majd Julis Randle-höz került a labda, aki végigrobogott a pályán és Durant mellett próbált kosarat szerezni. 

A török center, Alperen Sengün viszont visszaért, és egy óriási blokkal hatástalanította a Wolves játékosának kísérletét, hosszabbításra mentve ezzel a meccset. 

A felvételen jól látszik, hogy a tavalyi kontinestorna legjobb játékosának a szája is felszakadt, szivárgott belőle a vér, Sengün viszont tudomást sem szerzett a sérüléséről.

Ennek ellenére a végén mégis a Minnesota örülhetett, mivel Julius Randle 8,8 másodperccel a hosszabbítás vége előtt dobta a vezetést jelentő kosarat, ezzel megkoronázva a Minnesota Timberwolves 15–0-s hajráját, amellyel 110–108-ra legyőzték a Houston Rockets csapatát. Durant és Alperen Şengün egyaránt 30 pontot szerzett, utóbbi négy blokkot is kiosztott a meccsen, de ez most kevés volt a győzelemhez.

A Los Angeles Lakers a Detroit elleni hétfői vereség után az Indiana Pacers otthonában tudott nyerni 137-130-ra, Luka Doncic 43 pontot dobott. A 31 pontos Jaylen Brown vezérletével a Boston Celtics 119-109-re legyőzte az Oklahoma City Thundert, megszakítva ezzel a bajnoki címvédő 12 meccses győzelmi sorozatát.

 

 

