Őrült este az NBA-ben: Jokics sporttörténelmet írt, a törökök szupersztárja hiába adta vérét a győzelemért

Hihetetlen meccseket hozott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) csütörtök hajnali mérkőzései. A találkozók sorából kiemelkedik az NBA-bajnoki cím egyik nagy esélyesének tartott Denver Nuggets összecsapása a Dallas Mavericks ellen, melyet a coloradói alakulat nyert meg 142-135-re. A kanadaiak ásza Jamal Murray és a szerbek világklasszisa, Nikola Jokics korábban is játszottak már történelmi mérkőzéseket a Denver színeiben, de olyan ritkán fordult elő, hogy ez ugyanazon az estén történjen meg.

Az NBA legjobb duója megállíthatatlan volt

A 31 éves szerb szupersztár, Nikola Jokics idén is brutálisan jól játszik az NBA-ben: a Nuggets vezére a Dallas Mavericks ellen 142-135-re megnyert összecsapáson 23 ponttal, 21 lepattanóval és 19 gólpasszal zárt.

Ezzel ő lett az NBA történetének első játékosa, aki egymást követő két meccsen legalább 15-15-15-ös mutatót ért el. Jokics egy nappal korábban a Phoenix Suns elleni találkozón 23 pontot szerzett, leszedett 17 lepattanót és ugyanennyi gólpasszt adott.

A liga legértékesebb játékosának (MVP) háromszor megválasztott Jokics mellett Jamal Murray volt a denveri győzelem kulcsfigurája, utóbbi kosaras élete legjobbjától mindössze két ponttal elmaradva 53 pontot szórt.

– Ötvenhárom pont az irányítódtól, és ilyen statisztikák a centeredtől. Egyszerűen elképesztő számok az NBA legjobb párosától. Ők valóban a klub történetének meghatározó alakjai a rájátszásban és az összes csatában, amin együtt keresztülmentek – mondta el a Denver edzője, David Adelman. Jokics pályafutása a 2015/2016-os szezonban kezdődött el, egy évvel azután, hogy a drafton a 41. helyen kiválasztották, Murray pedig egy évvel később, hetedik választottként csatlakozott.

Az elmúlt tíz szezonban – a rájátszással együtt – 400 győzelmet arattak együtt a Denver színeiben.

Fontos kiemelni, hogy két évvel azután jutottak először rájátszásba, hogy együtt kezdtek játszani, majd négy évvel később megszerezték a franchise első NBA-bajnoki címét 2023-ban. A liga legutóbbi játéknapján azonban nem Jokics volt az egyedüli európai kosaras, aki remekelt, igaz a tavalyi kosárlabda Eb legjobb játékosának kevés örömben volt része csapata a Houston Rockets rangadóján a Minnesota Timberwolves ellen.