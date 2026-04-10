Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
LiverpoolArne SlotSzoboszlai DominikPremier League

Slot megkapta a kérdést, hogy Liverpoolban hisznek-e még benne, a szurkolók is előkerültek

Szombat este a Liverpool a Fulham ellen javítana a Premier League 32. fordulójában. Arne Slot vezetőedző a meccset megelőző napon tartott sajtótájékoztatót, ahol kérdezték a jövőjéről is: Slot azt mondta, a szurkolók és a vezetőség támogatását továbbra is érzi, ami abból a szempontból kettős, hogy a drukkerek szombattól kezdődően tüntetést szerveznek a klub vezetősége ellen. A Liverpool edzője emellett a sérültekről is beszélt, hiányuk ismét Szoboszlai Dominikot hozhatja nehéz helyzetbe a védelem jobb oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 10:35
Arne Slot egyre nehezebb helyzetben a Liverpool kispadján
Arne Slot egyre nehezebb helyzetben a Liverpool kispadján
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Paris Saint-Germain elleni 2-0-s Bajnokok Ligája-negyeddöntős vereség után újra az újságírók előtt kellett válaszolnia a kérdésekre Arne Slotnak. A Liverpool edzője egyre nehezebb helyzetben van, miután múlt hétvégén a Manchester City otthonában kiesett az FA-kupából, szerdán pedig a PSG ellen rendkívül gyenge teljesítménnyel rukkolt elő a csapata. S ha mindez nem lenne elég, a szurkolók tüntetésbe kezdenek szombaton a Fulham elleni bajnokin (18.30, tv: Spíler 1), miután a vezetőség a következő idénytől emeli a jegyárakat. Krízis és identitásválság van tehát Liverpoolban, erről hosszabban ebben a cikkben írtunk. 

A Liverpool szurkolói még mindig támogatják Arne Slotot?

A holland a Fulham elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón először Andy Robertsonról beszélt, aki csütörtökön jelentette be, hogy kilenc év után nyáron távozik a klubtól. – Számos remek szezont töltött itt, de szerintem nemcsak sportolóként, hanem kiváló emberként is megismerték őt. Minden csapattársa azt mondja róla, hogy milyen vicces és milyen nagyszerű ember, ezt én is alá tudom támasztani. Amit leginkább megjegyeztem róla, az az a hatalmas intenzitás, amellyel mindig játszik.

Kikerülhetetlen kérdés, hogy mi lesz Arne Slot jövője a Liverpoolnál. Slot szerződése még egy évig szól, de jelenleg talán a távozására van nagyobb esély, ő azonban ezt máshogy látja.

Magamat ismétlem, nemcsak a vezetőség részéről, hanem a szurkolók részéről is érzem a támogatást. A hétvégi 4-0-s vereség után Párizsban az utcákon is több tucat Liverpool-szurkolóval találkoztunk, akik biztattak minket, a stadionban is ezt éreztük végig

– mindezek után jött is a kérdés: mennyire kettős ez, miközben a szurkolók tüntetni kezdenek a hétvégén. A vezetőedző erre kitérő választ adott, és arról beszélt, hogy a drukkerek az idény számos pontján támogatták a csapatot.

Slot saját magát hozta nehéz helyzetbe, Szoboszlai ihatja meg ennek a levét

Slot elmondta, Alisson kapus továbbra sem elérhető, de keményen készül, a brazil saját elmondása szerint április végén fog visszatérni. Mindezt már Alexander Isak elmondhatja magáról, aki a PSG ellen játszott újra decemberi sérülése után, mint Slot mondta, a svéd csatár elérhető és nagyon jót tett neki szerdán a 15 perc a pályán. De azért figyelmeztet Slot, újabb sérültek lehetnek.

– Igaz, hogy az egész szezonhoz képest ez a legjobb időszak a rendelkezésre álló játékosokat tekintve. De ha megnézem a keretemet, három sérült védőt látok – Bradley-t, Leonit és Endót –, és két játékos miatt aggódom a holnapi mérkőzés előtt: Gomez és Frimpong – mondta a holland, az utóbbi két játékos szerdán végig a pályán volt a BL-ben. 

Mindez abból a szempontból érdekes, hogy Slot tudhatta, hogy mindketten rendkívül sérülékenyek, így ezzel azt kockáztatta, hogy hétvégén akár nem játszhatnak. Ami azt is jelenti, hogy újra Szoboszlai Dominik lehet a jobbhátvéd.

A Liverpool–Fulham PL-mérkőzés szombaton 18.30-kor kezdődik az Anfielden.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
