Slot megkapta a kérdést, hogy Liverpoolban hisznek-e még benne, a szurkolók is előkerültek

A Paris Saint-Germain elleni 2-0-s Bajnokok Ligája-negyeddöntős vereség után újra az újságírók előtt kellett válaszolnia a kérdésekre Arne Slotnak. A Liverpool edzője egyre nehezebb helyzetben van, miután múlt hétvégén a Manchester City otthonában kiesett az FA-kupából, szerdán pedig a PSG ellen rendkívül gyenge teljesítménnyel rukkolt elő a csapata. S ha mindez nem lenne elég, a szurkolók tüntetésbe kezdenek szombaton a Fulham elleni bajnokin (18.30, tv: Spíler 1), miután a vezetőség a következő idénytől emeli a jegyárakat. Krízis és identitásválság van tehát Liverpoolban, erről hosszabban ebben a cikkben írtunk.

A Liverpool borzasztóan játszott a PSG ellen, egyre nagyobb bajban a tavalyi Premier League-bajnok

A Liverpool szurkolói még mindig támogatják Arne Slotot?

A holland a Fulham elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón először Andy Robertsonról beszélt, aki csütörtökön jelentette be, hogy kilenc év után nyáron távozik a klubtól. – Számos remek szezont töltött itt, de szerintem nemcsak sportolóként, hanem kiváló emberként is megismerték őt. Minden csapattársa azt mondja róla, hogy milyen vicces és milyen nagyszerű ember, ezt én is alá tudom támasztani. Amit leginkább megjegyeztem róla, az az a hatalmas intenzitás, amellyel mindig játszik.

Kikerülhetetlen kérdés, hogy mi lesz Arne Slot jövője a Liverpoolnál. Slot szerződése még egy évig szól, de jelenleg talán a távozására van nagyobb esély, ő azonban ezt máshogy látja.

Magamat ismétlem, nemcsak a vezetőség részéről, hanem a szurkolók részéről is érzem a támogatást. A hétvégi 4-0-s vereség után Párizsban az utcákon is több tucat Liverpool-szurkolóval találkoztunk, akik biztattak minket, a stadionban is ezt éreztük végig

– mindezek után jött is a kérdés: mennyire kettős ez, miközben a szurkolók tüntetni kezdenek a hétvégén. A vezetőedző erre kitérő választ adott, és arról beszélt, hogy a drukkerek az idény számos pontján támogatták a csapatot.

Slot saját magát hozta nehéz helyzetbe, Szoboszlai ihatja meg ennek a levét

Slot elmondta, Alisson kapus továbbra sem elérhető, de keményen készül, a brazil saját elmondása szerint április végén fog visszatérni. Mindezt már Alexander Isak elmondhatja magáról, aki a PSG ellen játszott újra decemberi sérülése után, mint Slot mondta, a svéd csatár elérhető és nagyon jót tett neki szerdán a 15 perc a pályán. De azért figyelmeztet Slot, újabb sérültek lehetnek.