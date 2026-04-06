Szoboszlai volt liverpooli edzőjének bejelentése megrengeti a Premier League-et

Bernardo Silva elhagyta a Manchester City csapatát, ezt az együttes másodedzője, Pep Lijnders jelentette be a Liverpool elleni 4-0-s győzelem után az FA-kupában. A másodedző az eltiltott Pep Guardiolát helyettesítette, amikor feltették neki a kérdést a csapatkapitány helyzetéről.

A portugál középpályás szerződése az idény végén lejár, és Lijnders, aki 2024-ig Jürgen Klopp segítője volt a Livepoolnál, ahol így Szoboszlai Dominik edzője is volt, bejelentette, hogy Bernardo Silva az idény végén távozik.

– Minden jó történetnek vége szakad egyszer. Remélem, élvezni fogja az utolsó hónapokat, már csak hat hét van hátra. Szépen fog búcsúzni, mert megérdemli – fogalmazott a Manchester City edzője Bernardo Silváról a Sky Sports szerint.

– Soha nem lesz még egy ugyanilyen játékosunk. Bernardo Silva egyedülálló – mondta Lijnders. – Ahogy irányítja a játékot, ahogy mozog, ahogy fogadja a labdákat, ahogy irányít, ahogy meglátja a megoldásokat, mindezek a dolgok teszik őt különlegessé. Minden meccsen, amikor nem játszik, látjuk, mennyire hiányzik. És ha ez nem csak egyetlen meccs? Képzeljünk el egy szezont nélküle…

A 31 éves portugál a hírek szerint nem marad Angliában, jó eséllyel hazatérhet Lisszabonba, a nevelőklubjához, a Benficához. Ezzel egy nagy sztárjáét veszítheti el Premier League: a portugál hatszoros angol bajnok, 2017 óta mostanáig 296 PL-meccsen 45 gólt és 51 gólpasszt jegyzett.