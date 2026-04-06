Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Premier LeagueManchester CityBernardo Silva

Szoboszlai volt liverpooli edzőjének bejelentése megrengeti a Premier League-et

Távozik az idény végén a Manchester City csapatkapitánya. Bernardo Silva döntéséről a csapat másodedzője, Pep Lijnders számolt be, aki korábban Szoboszlai Dominik edzője is volt a Liverpoolnál. A portugál sztár távozása érzékeny veszteség: hatszor nyerte meg a Premier League-et és BL-győztes is volt a Manchester City színeiben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 9:48
Szoboszlai volt liverpooli edzője, Pep Lijnders jelentette be, hogy Bernardo Silva az idény végén elhagyja a Mancester City csapatát Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bernardo Silva elhagyta a Manchester City csapatát, ezt az együttes másodedzője, Pep Lijnders jelentette be a Liverpool elleni 4-0-s győzelem után az FA-kupában. A másodedző az eltiltott Pep Guardiolát helyettesítette, amikor feltették neki a kérdést a csapatkapitány helyzetéről.

A portugál középpályás szerződése az idény végén lejár, és Lijnders, aki 2024-ig Jürgen Klopp segítője volt a Livepoolnál, ahol így Szoboszlai Dominik edzője is volt, bejelentette, hogy Bernardo Silva az idény végén távozik.

– Minden jó történetnek vége szakad egyszer. Remélem, élvezni fogja az utolsó hónapokat, már csak hat hét van hátra. Szépen fog búcsúzni, mert megérdemli – fogalmazott a Manchester City edzője Bernardo Silváról a Sky Sports szerint.

– Soha nem lesz még egy ugyanilyen játékosunk. Bernardo Silva egyedülálló – mondta Lijnders. – Ahogy irányítja a játékot, ahogy mozog, ahogy fogadja a labdákat, ahogy irányít, ahogy meglátja a megoldásokat, mindezek a dolgok teszik őt különlegessé. Minden meccsen, amikor nem játszik, látjuk, mennyire hiányzik. És ha ez nem csak egyetlen meccs? Képzeljünk el egy szezont nélküle…

A 31 éves portugál a hírek szerint nem marad Angliában, jó eséllyel hazatérhet Lisszabonba, a nevelőklubjához, a Benficához. Ezzel egy nagy sztárjáét veszítheti el Premier League: a portugál hatszoros angol bajnok, 2017 óta mostanáig 296 PL-meccsen 45 gólt és 51 gólpasszt jegyzett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

És ő is megy szavazni!

Bayer Zsolt avatarja

Nincs gyámság alatt, dehogy! Ő a tiszás szekta egyik mintapéldánya:

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.