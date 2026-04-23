Marozsán Fábián Madridban állt bosszút a Magyarországon történtekért

A magyar teniszezők csütörtöki programja Madridban:
férfiegyes:
- Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai) 7:6 (7-5), 7:6 (8-6)
- Fucsovics Márton–Pablo Carreno-Busta (spanyol) 6:4, 6:7 (5-7), 2:6
női egyes:
- Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7. kiemelt) 6:3, 6:4
később:
- Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.)
- Udvardy Panna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)
női páros:
- Stollár Fanny, Csan Hao-csing (magyar, tajvani)–Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török) 2:6, 2:6
