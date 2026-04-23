Marozsán Fábián Madridban állt bosszút a Magyarországon történtekért

Lesz magyar teniszező a madridi salakpályás tenisztorna férfiversenyének második fordulójában. Fucsovics Márton búcsúja után Marozsán Fábián két, rövidítéses szett megnyerésével továbbjutott, méghozzá az őt februárban Tatabányán legyőző Ethan Quinn ellen.

2026. 04. 23. 14:37
Marozsán Fábián Madridban folytatta a szezont Fotó: AFP/Martin Keep
A magyar teniszezők csütörtöki programja Madridban:

férfiegyes:

  • Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai) 7:6 (7-5), 7:6 (8-6)
  • Fucsovics Márton–Pablo Carreno-Busta (spanyol) 6:4, 6:7 (5-7), 2:6

női egyes:

  • Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7. kiemelt) 6:3, 6:4

később:

  • Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.)
  • Udvardy Panna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

női páros:

  • Stollár Fanny, Csan Hao-csing (magyar, tajvani)–Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török) 2:6, 2:6

