Bondár Anna világbajnokot vert, Fucsovics Márton hiába járt közel a kétszettes győzelemhez

A játéknap folytatásában Gálfi az orosz Anna Kalinszkaja (22.) ellen játszik – akitől eddigi két, 2021-es mérkőzésükön kikapott –, majd az esti programban Udvardyra is kiemelt orosz teniszező vár Mirra Andrejeva (8.) személyében. A két párharc győztese egymással csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

Fucsovics Márton kikapott a madridi ATP 1000-es tenisztornán

Ami a férfiak versenyét illeti, itt csütörtökön még csak a nyitókört fejezték be, így Marozsán Fábián (50.) és Fucsovics Márton (54.) is bemutatkozhatott. Előbb Fucsovics játszott, ő a szabadkártyás spanyol Pablo Carreno-Busta (94.) ellen, akit az eddigi egyetlen, bő öt évvel ezelőtti találkozójukon legyőzött. Madridban a közönség nem a magyar teniszezővel volt, így volt öröm, amikor Carreno-Busta 2:1-es hátrányban rögtön visszabrékelt. Ugyanez pár perccel később már nem sikerült neki, és Fucsovics az első szettlabdáját kihasználva 42 perc alatt játszmaelőnybe került.

A második felvonásban jobban figyeltek az adogatásaikra a felek, akik brék nélkül jutottak el a rövidítésig,

az viszont a spanyolnak sikerült jobban, és szűk két óra után kiharcolta a döntő szettet. Abban aztán nem volt kérdés: Carreno-Busta 0:1 után sorozatban öt gémet nyert, végül 6:2-vel zárta le a mérkőzést.

A legjobb 64 között az ellenfele honfitársa, Alejandro Davidovich Fokina (24.) lesz.

Carreno Busta overcomes Fucsovics 4-6 7-6(5) 6-2 to collect his first victory in the Spanish capital since 2016!#MMOPEN pic.twitter.com/uO6NuRxaxs — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026

Marozsán csütörtök délután Ethan Quinn (48.) ellen lép pályára, és állhat bosszút a februárban történtekért, amikor a Davis-kupában négy mérkőzéslabdáról vesztette el az amerikai játékos elleni összecsapását.

Női párosban is megkezdődtek a madridi torna küzdelmei, magyarként itt Stollár Fanny ezúttal tajvani partnerrel állt össze, és Csan Hao-csing oldalán 6:2, 6:2-re kikapott az Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török) kettőstől.

A magyar érdekeltségű csütörtöki program:

női egyes:

Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7. kiemelt) 6:3, 6:4

később:

Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.)

Udvardy Panna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

női páros:

Stollár Fanny, Csan Hao-csing (magyar, tajvani)–Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török) 2:6, 2:6

férfiegyes:

Fucsovics Márton–Pablo Carreno-Busta (spanyol) 6:4, 6:7 (5-7), 2:6

később:

Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai)