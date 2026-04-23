teniszFucsovics MártonStollár Fannymagyar teniszezőATP MadridWTA MadridBondár AnnaMarozsán FábiánGálfi DalmaUdvardy Panna

Bondár Anna világbajnokot vert, Fucsovics Márton hiába járt közel a kétszettes győzelemhez

Magyarokkal is a pályán folytatódott csütörtökön a madridi salakpályás tenisztorna. A program nyitányán Bondár Anna, Stollár Fanny és Fucsovics Márton is játszott, és közülük Bondár a korábbi világbajnok Elina Szvitolina ellen győzni is tudott. Stollárék párosa és Fucsovics kikapott. A játéknap folytatásában Gálfi Dalma, Udvardy Panna és Marozsán Fábián is megmutatja magát a magyar teniszezők közül Madridban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 13:05
Fucsovics Márton Pablo Carreno-Busta ellen játszott a madridi tenisztorna nyitókörében Fotó: Getty Images North America via AFP/Clive Brunskill
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A játéknap folytatásában Gálfi az orosz Anna Kalinszkaja (22.) ellen játszik – akitől eddigi két, 2021-es mérkőzésükön kikapott –, majd az esti programban Udvardyra is kiemelt orosz teniszező vár Mirra Andrejeva (8.) személyében. A két párharc győztese egymással csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

Fucsovics Márton kikapott a madridi ATP 1000-es tenisztornán

Ami a férfiak versenyét illeti, itt csütörtökön még csak a nyitókört fejezték be, így Marozsán Fábián (50.) és Fucsovics Márton (54.) is bemutatkozhatott. Előbb Fucsovics játszott, ő a szabadkártyás spanyol Pablo Carreno-Busta (94.) ellen, akit az eddigi egyetlen, bő öt évvel ezelőtti találkozójukon legyőzött. Madridban a közönség nem a magyar teniszezővel volt, így volt öröm, amikor Carreno-Busta 2:1-es hátrányban rögtön visszabrékelt. Ugyanez pár perccel később már nem sikerült neki, és Fucsovics az első szettlabdáját kihasználva 42 perc alatt játszmaelőnybe került.

A második felvonásban jobban figyeltek az adogatásaikra a felek, akik brék nélkül jutottak el a rövidítésig, 

az viszont a spanyolnak sikerült jobban, és szűk két óra után kiharcolta a döntő szettet. Abban aztán nem volt kérdés: Carreno-Busta 0:1 után sorozatban öt gémet nyert, végül 6:2-vel zárta le a mérkőzést. 

A legjobb 64 között az ellenfele honfitársa, Alejandro Davidovich Fokina (24.) lesz.

Marozsán csütörtök délután Ethan Quinn (48.) ellen lép pályára, és állhat bosszút a februárban történtekért, amikor a Davis-kupában négy mérkőzéslabdáról vesztette el az amerikai játékos elleni összecsapását.

Női párosban is megkezdődtek a madridi torna küzdelmei, magyarként itt Stollár Fanny ezúttal tajvani partnerrel állt össze, és Csan Hao-csing oldalán 6:2, 6:2-re kikapott az Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török) kettőstől.

A magyar érdekeltségű csütörtöki program:

női egyes:

  • Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7. kiemelt) 6:3, 6:4

később:

  • Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.)
  • Udvardy Panna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

női páros:

  • Stollár Fanny, Csan Hao-csing (magyar, tajvani)–Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török) 2:6, 2:6

férfiegyes:

  • Fucsovics Márton–Pablo Carreno-Busta (spanyol) 6:4, 6:7 (5-7), 2:6

később:

  • Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai)

Az MTI csütörtökön két egyéb, a női teniszt érintő hírről is beszámolt. Ami a magyar válogatottat illeti, kiderült, hogy az Egyesült Államok lesz  csapat ellenfele november 20–22. között a Billie Jean King-kupa élvonalba jutásért sorra kerülő osztályozóján. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese két hete Portugáliában az euroafrikai zóna I-es csoportjának megnyerésével harcolta ki az osztályozót. Az amerikaiak ellen idegenben lép pályára a magyar női teniszválogatott, amely továbbjutás esetén jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért.

 

Világszerte váratlan volt egy másik bejelentés, miszerint Portia Archer kevesebb mint két évvel a kinevezése után lemondott a profi női teniszt irányító WTA vezérigazgatói posztjáról. A WTA elnöke, Valerie Camillo közölte, hogy a 2024 júliusában kinevezett Archer távozott posztjáról, de lemondásának okát nem részletezte. Hozzátette, május közepén várható tájékoztatás az új vezérigazgató személyéről.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

idezojelekháború

Odrobina Kristóf avatarja

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
