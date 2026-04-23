Bondár Anna világbajnokot vert, Fucsovics Márton hiába járt közel a kétszettes győzelemhez

A játéknap folytatásában Gálfi az orosz Anna Kalinszkaja (22.) ellen játszik – akitől eddigi két, 2021-es mérkőzésükön kikapott –, majd az esti programban Udvardyra is kiemelt orosz teniszező vár Mirra Andrejeva (8.) személyében. A két párharc győztese egymással csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.
Fucsovics Márton kikapott a madridi ATP 1000-es tenisztornán
Ami a férfiak versenyét illeti, itt csütörtökön még csak a nyitókört fejezték be, így Marozsán Fábián (50.) és Fucsovics Márton (54.) is bemutatkozhatott. Előbb Fucsovics játszott, ő a szabadkártyás spanyol Pablo Carreno-Busta (94.) ellen, akit az eddigi egyetlen, bő öt évvel ezelőtti találkozójukon legyőzött. Madridban a közönség nem a magyar teniszezővel volt, így volt öröm, amikor Carreno-Busta 2:1-es hátrányban rögtön visszabrékelt. Ugyanez pár perccel később már nem sikerült neki, és Fucsovics az első szettlabdáját kihasználva 42 perc alatt játszmaelőnybe került.
A második felvonásban jobban figyeltek az adogatásaikra a felek, akik brék nélkül jutottak el a rövidítésig,
az viszont a spanyolnak sikerült jobban, és szűk két óra után kiharcolta a döntő szettet. Abban aztán nem volt kérdés: Carreno-Busta 0:1 után sorozatban öt gémet nyert, végül 6:2-vel zárta le a mérkőzést.
A legjobb 64 között az ellenfele honfitársa, Alejandro Davidovich Fokina (24.) lesz.
Marozsán csütörtök délután Ethan Quinn (48.) ellen lép pályára, és állhat bosszút a februárban történtekért, amikor a Davis-kupában négy mérkőzéslabdáról vesztette el az amerikai játékos elleni összecsapását.
Női párosban is megkezdődtek a madridi torna küzdelmei, magyarként itt Stollár Fanny ezúttal tajvani partnerrel állt össze, és Csan Hao-csing oldalán 6:2, 6:2-re kikapott az Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török) kettőstől.
A magyar érdekeltségű csütörtöki program:
női egyes:
- Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7. kiemelt) 6:3, 6:4
később:
- Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.)
- Udvardy Panna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)
női páros:
- Stollár Fanny, Csan Hao-csing (magyar, tajvani)–Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (Fülöp-szigeteki, török) 2:6, 2:6
férfiegyes:
- Fucsovics Márton–Pablo Carreno-Busta (spanyol) 6:4, 6:7 (5-7), 2:6
később:
- Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai)
Egyéb hírek a női tenisz világából
Az MTI csütörtökön két egyéb, a női teniszt érintő hírről is beszámolt. Ami a magyar válogatottat illeti, kiderült, hogy az Egyesült Államok lesz csapat ellenfele november 20–22. között a Billie Jean King-kupa élvonalba jutásért sorra kerülő osztályozóján. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese két hete Portugáliában az euroafrikai zóna I-es csoportjának megnyerésével harcolta ki az osztályozót. Az amerikaiak ellen idegenben lép pályára a magyar női teniszválogatott, amely továbbjutás esetén jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért.
Világszerte váratlan volt egy másik bejelentés, miszerint Portia Archer kevesebb mint két évvel a kinevezése után lemondott a profi női teniszt irányító WTA vezérigazgatói posztjáról. A WTA elnöke, Valerie Camillo közölte, hogy a 2024 júliusában kinevezett Archer távozott posztjáról, de lemondásának okát nem részletezte. Hozzátette, május közepén várható tájékoztatás az új vezérigazgató személyéről.
