Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
férfikézilabda

Mikler Roland távozna Szegedről? A játékos maga reagált az elképesztő pletykára

Mikler Roland a múlt héten a lengyel Kielce ellen 16 védést mutatott be, így a Szeged jó esélyekkel – háromgólos előny birtokában – utazik a holnapi visszavágóra. Mindezek előtt azonban Mikler Roland tiszta vizet öntött a pohárba: kitalációnak nevezte, hogy a nyáron, a szerződése lejárta után Győrbe igazol.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 8:19
Mikler Roland nem megy Győrbe, ezt a játékos maga mondta
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mikler Roland továbbra is kihagyhatatlan, ezt a legendás magyar kapus múlt héten is bebizonyította, amikor a Szeged hazai pályán 26-23-ra legyőzte a lengyel Kielcét a férfikézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. A 41 éves Mikler 16 védéssel zárta a meccset, ezek után nem is meglepő, hogy a lengyelek is áradoztak a teljesítményéről. A visszavágót holnap, azaz szerdán rendezik. Mikler a minap a Sport 1 Harmadik félidő című műsorának volt a vendége.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Mikler Roland pihenőt kapott, ennek ő is örült

A Szeged a hétvégén 37-28-ra nyert a Komló ellen az NB I-ben, a meccsen Mikler pihenőt kapott Michael Apelgren vezetőedzőtől. – A pénteki edzésen mondta az edzőnk az irodájában, hogy nem fogok játszani. 

Őszintén ki is jött belőlem, hogy »Ez az!« Lehet, hogy nem erre a válaszra számított tőlem, de éppen beteg a kislányom és az egész éjjelt ébren töltöttük, úgyhogy nem sikerült kipihenni teljesen magam

– magyarázta Mikler Roland az örömét.

Mikler Győrbe igazol? Reagált az érintett

A minap érdekes hír járta körbe a magyar sajtót, miszerint Mikler – akinek a szerződése nyáron lejár a Szegeddel – a győrieknél folytathatja, amelynek irányítását a szegediek jelenlegi másodedzője, Kárpáti Krisztián veszi át. A 2019 óta a második időszakát Szegeden töltő kapus gyorsan eloszlatott minden kételyt a műsorban.

Felröppent ez a győri sztori velem kapcsolatban, de megmondom őszintén, nem tudom, hogy ki találta ki.

Fake news, valótlan dolog, kitaláció, nem igazolok Győrbe. Hacsak nem még nem tudok róla, akkor viszont Kárpáti Krisztiánt kell kérdezni – mondta ironikusan a Szegeddel kétszeres magyar bajnok kézilabdázó, aki hozzátette, hatalmas megtiszteltetés lenne neki, ha egyszer a Tisza-partiak kapusedzője lehetne.

Szerdán jön a BL-visszavágó Lengyelországban

A Szeged egy éve a PSG-t kiejtve jutott a legjobb nyolc közé, most a Kielcén át vezet az út – a mérkőzés szerdán 18.45-kor kezdődik.  A háromgólos előny ellenére Apelgren együttese aligha dőlhet hátra, ezt Mikler Roland is hangsúlyozta. 

– Biztosan az lesz a céljuk, hogy minél hamarabb ledolgozzák a hátrányukat, mi viszont azért utazunk Lengyelországba, hogy ezt a pici előnyt most már ne rontsuk el. Semmiképpen sem szabad hátradőlni, mert hazai pályán a Kielce lesz az esélyesebb, ráadásul a kézilabdában háromgólos előny szinte nem előny, nem ledolgozhatatlan különbség. Azzal, hogy szinte teljes a keretünk, bizakodhatunk. Győzni megyünk, nem pedig megúszni egy-két gólos vereséggel.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
