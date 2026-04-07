Mikler Roland távozna Szegedről? A játékos maga reagált az elképesztő pletykára

Mikler Roland továbbra is kihagyhatatlan, ezt a legendás magyar kapus múlt héten is bebizonyította, amikor a Szeged hazai pályán 26-23-ra legyőzte a lengyel Kielcét a férfikézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. A 41 éves Mikler 16 védéssel zárta a meccset, ezek után nem is meglepő, hogy a lengyelek is áradoztak a teljesítményéről. A visszavágót holnap, azaz szerdán rendezik. Mikler a minap a Sport 1 Harmadik félidő című műsorának volt a vendége.

Mikler Roland a Szeged győzelmében nagyon fontos szerepet játszott a Kielce ellen a BL-ben Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Mikler Roland pihenőt kapott, ennek ő is örült

A Szeged a hétvégén 37-28-ra nyert a Komló ellen az NB I-ben, a meccsen Mikler pihenőt kapott Michael Apelgren vezetőedzőtől. – A pénteki edzésen mondta az edzőnk az irodájában, hogy nem fogok játszani.

Őszintén ki is jött belőlem, hogy »Ez az!« Lehet, hogy nem erre a válaszra számított tőlem, de éppen beteg a kislányom és az egész éjjelt ébren töltöttük, úgyhogy nem sikerült kipihenni teljesen magam

– magyarázta Mikler Roland az örömét.

Mikler Győrbe igazol? Reagált az érintett

A minap érdekes hír járta körbe a magyar sajtót, miszerint Mikler – akinek a szerződése nyáron lejár a Szegeddel – a győrieknél folytathatja, amelynek irányítását a szegediek jelenlegi másodedzője, Kárpáti Krisztián veszi át. A 2019 óta a második időszakát Szegeden töltő kapus gyorsan eloszlatott minden kételyt a műsorban.

Felröppent ez a győri sztori velem kapcsolatban, de megmondom őszintén, nem tudom, hogy ki találta ki.

Fake news, valótlan dolog, kitaláció, nem igazolok Győrbe. Hacsak nem még nem tudok róla, akkor viszont Kárpáti Krisztiánt kell kérdezni – mondta ironikusan a Szegeddel kétszeres magyar bajnok kézilabdázó, aki hozzátette, hatalmas megtiszteltetés lenne neki, ha egyszer a Tisza-partiak kapusedzője lehetne.

Szerdán jön a BL-visszavágó Lengyelországban

A Szeged egy éve a PSG-t kiejtve jutott a legjobb nyolc közé, most a Kielcén át vezet az út – a mérkőzés szerdán 18.45-kor kezdődik. A háromgólos előny ellenére Apelgren együttese aligha dőlhet hátra, ezt Mikler Roland is hangsúlyozta.