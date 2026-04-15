Milák Kristófúszó OB200 pillangóúszás

Milák Kristóf 16 éves kora óta nem úszott ilyen gyenge időt 200 pillangón

Egy év kihagyás után Milák Kristóf újra versenyen úszott. A kétszeres olimpiai bajnok Sopronban tért vissza, ahol az országos bajnokság első napjának délelőttjén a 100 gyors és a 200 pillangó előfutamaiban ugrott vízbe. Előbbiben jobb volt, mint egy éve. Ugyanakkor Milák a fő számában, 200 pillangón, amelyben ő a világcsúcstartó, tíz éve, azaz 16 éves kora óta nem úszott gyenge időt: két percen kívül rekedt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 10:46
Milák Kristóf 16 éves kora óta nem úszott olyan gyenge időt 200 pillangón, mint a soproni ob első délelőttjén Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Legutóbb tavaly áprilisban láthattuk versenyezni Milák Kristófot a kaposvári úszó ob-n, ami után a 2025-ös év fő eseményét, a szingapúri világbajnokságot is kihagyta. A kétszeres olimpiai bajnok, 200 pillangón a mai napig világcsúcstartó klasszis most a soproni országos bajnokságon tért vissza.

Milák Kristóf egy év kihagyás után újra versenyzett, de 200 pillangón két percen kívül rekedt
Fotó: MTI/Derencsényi István

Milák az elmúlt egy évben sem a megszokott felkészülést követte. Tavaly decemberben a klubja, a Budapest Honvéd ultimátummal kényszerítette rá, hogy kezdje el a rendes úszóedzéseket, de lapunk értesülése szerint az elmúlt időszakban is főként a szárazföldi, konditermi edzéseket részesítette előnyben. Annyi biztos, hogy az első eredményei alapján Milák erős és gyors, de az állóképességével lehetnek gondok.

 

Milák Kristóf elsőre jobb volt, mint egy éve

Első úszására a 100 gyors előfutamában került sor Sopronban. Milák az országos csúcstartó (a 2022-es Eb-n úszott 47,47 másodpercet), de a fő esélyesnek Németh Nándor számít, aki vb-bronzérmes és olimpiai negyedik a klasszikus számban.

Németh 48,97 másodperces idővel, az első helyen jutott tovább a szerda esti középdöntőbe, mögötte Milák 49,20-szal a második, Kós Olivér (az ob-t kihagyó olimpiai bajnok Kós Hubert öccse) 49,53-mal a harmadik időt úszta meg.

Milák fél másodperccel jobban teljesített 100 gyorson, mint a tavalyi ob előfutamában, amikor 49,74-re volt képes. Nagy meglepetés, hogy a 2025-ben ezüstérmes Jászó Ádám ezúttal csak a 14. helyen (51,27) jutott tovább a középdöntőbe.

 

200 pillangón két percen kívül rekedt

Mindig a 200 pillangó a legjobban várt szám Milák Kristóf esetében, hiszen ebben aratta pályafutása legnagyobb sikereit, ráadásul ő a világcsúcstartó is. Az ob előtt az a hír járta, hogy Sopronban 1:55 perces időt vár magától, ami a tavalyi ob-n nem jött össze: 2025-ben 1:56,13-mal győzött Kaposváron. Most új kihívó is feltűnt a mezőnyben: a 200 pillangón tavaly junior vb-ezüstérmes, 17 éves, nyírbátori Antal Dávid.

Most 200 pillangón az a Márton Richárd jutott tovább a középdöntőbe az első helyen 1:58,94-gyel, aki Milák korábbi edzőjével, Virth Balázzsal készül. A második Milák lett 2:00,84-gyel, a harmadik Antal Dávid 2:01,40-nel.

Milák esetében a két percen kívüli 200 pillangó meglepő eredmény: a World Aquatics adatbázisa szerint az elmúlt tíz évben ez mindössze a harmadik két percen kívüli úszása volt ebben a számban. Korábban a 2018-as junior ob-n jött 2:00,51-et, de még az is jobb volt a mostani eredményénél. Milák rosszabbat legutóbb tíz éve, 16 évesen, élete első felnőtt ob-jén úszott 200 pillangón, amikor 2:02,18-at úszott az előfutamban.

A mostani eredményre persze lehet magyarázat: Milák nem sokkal korábban úszott 100 gyorson, így 200 pillangón csak a biztos továbbjutás volt a lényeg. Ettől függetlenül a szám világcsúcstartójaként korábban soha nem engedett meg magának két percen kívüli úszást.

A 200 pillangó középdöntőit ma 18.10-tól rendezik Sopronban, a döntőkre csütörtökön kerül sor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu