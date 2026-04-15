Milák Kristóf 16 éves kora óta nem úszott ilyen gyenge időt 200 pillangón

Legutóbb tavaly áprilisban láthattuk versenyezni Milák Kristófot a kaposvári úszó ob-n, ami után a 2025-ös év fő eseményét, a szingapúri világbajnokságot is kihagyta. A kétszeres olimpiai bajnok, 200 pillangón a mai napig világcsúcstartó klasszis most a soproni országos bajnokságon tért vissza.

Milák Kristóf egy év kihagyás után újra versenyzett, de 200 pillangón két percen kívül rekedt. Fotó: MTI/Derencsényi István

Milák az elmúlt egy évben sem a megszokott felkészülést követte. Tavaly decemberben a klubja, a Budapest Honvéd ultimátummal kényszerítette rá, hogy kezdje el a rendes úszóedzéseket, de lapunk értesülése szerint az elmúlt időszakban is főként a szárazföldi, konditermi edzéseket részesítette előnyben. Annyi biztos, hogy az első eredményei alapján Milák erős és gyors, de az állóképességével lehetnek gondok.

Milák Kristóf elsőre jobb volt, mint egy éve

Első úszására a 100 gyors előfutamában került sor Sopronban. Milák az országos csúcstartó (a 2022-es Eb-n úszott 47,47 másodpercet), de a fő esélyesnek Németh Nándor számít, aki vb-bronzérmes és olimpiai negyedik a klasszikus számban.

Németh 48,97 másodperces idővel, az első helyen jutott tovább a szerda esti középdöntőbe, mögötte Milák 49,20-szal a második, Kós Olivér (az ob-t kihagyó olimpiai bajnok Kós Hubert öccse) 49,53-mal a harmadik időt úszta meg.

Milák fél másodperccel jobban teljesített 100 gyorson, mint a tavalyi ob előfutamában, amikor 49,74-re volt képes. Nagy meglepetés, hogy a 2025-ben ezüstérmes Jászó Ádám ezúttal csak a 14. helyen (51,27) jutott tovább a középdöntőbe.

200 pillangón két percen kívül rekedt

Mindig a 200 pillangó a legjobban várt szám Milák Kristóf esetében, hiszen ebben aratta pályafutása legnagyobb sikereit, ráadásul ő a világcsúcstartó is. Az ob előtt az a hír járta, hogy Sopronban 1:55 perces időt vár magától, ami a tavalyi ob-n nem jött össze: 2025-ben 1:56,13-mal győzött Kaposváron. Most új kihívó is feltűnt a mezőnyben: a 200 pillangón tavaly junior vb-ezüstérmes, 17 éves, nyírbátori Antal Dávid.