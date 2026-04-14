Egy tizenhét éves nyírbátori srác az izmot építő Milák Kristóf új kihívója

A magyar úszósport jelenlegi legragyogóbb csillaga, Kós Hubert nem indul a szerdán kezdődő országos bajnokságon Sopronban. Milák Kristóf viszont egy év kihagyás után visszatér, és öt számban újra rajthoz áll. Úgy tudjuk, a szárazföldi edzéseknek köszönhetően az izomereje visszatért, de Kós hiányában is érheti meglepetés. A tizenhét éves, nyírbátori Antal Dávid lehet Milák új kihívója.

Szalay Attila
2026. 04. 14. 5:30
Milák Kristóf visszatér, Sopronban egy év után versenyez újra Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
Szerdától vasárnapig Sopronban rendezik meg az úszók országos bajnokságát, amelynek középpontjában Milák Kristóf visszatérése áll. A kétszeres olimpiai bajnok legutóbb egy éve, tavaly áprilisban, ugyancsak az ob-n versenyzett, ami után a 2025-ös év fő úszóeseményét, a szingapúri világbajnokságot is kihagyta.

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Az elmúlt egy évben kevés hír érkezett Milákról, így decemberben nagy hullámokat vert, hogy a klubja, a Budapest Honvéd elnöke, a vízilabdázóként olimpiai bajnok Gergely István belengette, hogy ha nem kezdi el a komoly úszóedzéseket, megvonhatják a pénzügyi támogatását. Az ultimátum állítólag hatott, bár lapunk úgy értesült, hogy Milák az elmúlt időszakban is a szárazföldi, konditermi munkát részesítette előnyben.

Ennek köszönhetően visszaépítette az izomzatát (ami megsínylette a kihagyást), sőt némely területen még erősödött is a korábbiakhoz képest. Milák ereje és robbanékonysága tehát visszatérhetett, és várhatóan a rövidebb távokon gyors lehet az ob-n. Bizonytalanságot az állóképessége okozhat, ami főként a korábbi csúcsszáma, a 200 pillangó miatt fontos.

Milák öt számban szerepel az ob nevezési listáján: 50-100-200 pillangón és 50-100 gyorson indul. Rögtön az első két napon sor kerül a legérdekesebbnek ígérkezői csatáira, szerdán és csütörtökön rendezik a 100 gyors és a 200 pillangó selejtezőit, illetve döntőit.

Előbbiben Miláknak a számban vb-bronzérmes Németh Nándor ellen kell megküzdenie, aki a 2024-es párizsi olimpián is csak hajszállal maradt le a dobogóról. Mindennek ellenére a 100 gyors országos csúcsát nem Németh, hanem Milák tartja 47,47 másodperccel még 2022-ből.

Hasonlóan izgalmas lehet a 200 pillangó is, amelynek Milák a világcsúcstartója. Csakhogy a 2024-es párizsi olimpia óta, amikor ezüstérmes lett Léon Marchand mögött, nem tudta megközelíteni a legjobbját (1:50,34). A tavalyi ob-n ugyan megszerezte az aranyérmet, de az 1:56,13 perces eredménye messze elmaradt attól, amire képes lehetne.

Most úgy hírlik, hogy Milák a legrosszabb esetben is 1:55 perc körüli időt vár saját magától, amire szüksége is lehet, ugyanis idő közben feltűnt egy új kihívó a mezőnyben. A nyírbátori Antal Dávid, aki tavaly nyáron lázas betegen is nagy egyéni csúccsal (1:56,87) szerzett ezüstérmet 200 pillangón a romániai junior világbajnokságon. Ebben a számban Milák 2017-es junior vb-győzelme óta ő volt az első magyar dobogós.

– Óva intek mindenkit attól, hogy Milák Kristófhoz kezdje el hasonlítgatni Antal Dávidot – fogalmazott lapunknak Selmeci Attila, aki többek között az első olimpiai aranyához és az első világcsúcsához segítette edzőként Milákot 200 pillangón. – Eleve teljesen más alkatok, Kristóf 190 centi magas, hihetetlen hosszú karjai vannak, Dávid alacsonyabb, mások az erősségei.

Fotó: Derencsényi István / MTI

Selmeci hozzátette, hogy 200 pillangón Cseh László 2008-as olimpiai ezüstje óta folyamatosan vannak klasszisaink, hiszen jött Kenderesi Tamás, majd Milák Kristóf – és most következhet Antal Dávid:

Óriási potenciál van benne. Egy pici műhelyből jön Nyírbátorról, az edzőjét, Kaliba Viktort is ki kell emelni, aki fantasztikus munkát végez. Tudom, hogy Dávid nagyon tiszteli Kristófot, felnéz rá, és hozzá hasonlóan sok szép pillanatot szerezhet még nekünk.

A 26 éves Milákhoz hasonlóan a 17 éves Antal Dávid is mindhárom távon, 50, 100, 200 méteren indul pillangóban az ob-n. Miláknak az 50 méteres sprinttávon elsősorban az őt eddig rendre legyőző Szabó Szebasztiánnal kell megküzdenie, 100 méteren viszont elmarad a visszavágója Kós Hubert ellen. A tavalyi ob-n Kós meglepetésre legyőzte az olimpiai címvédő Milákot 100 pillangón, de ő most az Egyesült Államokban készül tovább az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságra.

Az ob fontos állomás az év fő versenye előtt, hiszen a szövetség nem veszi figyelembe a 2025-ös vb-n úszott eredményeket az Eb-csapat válogatásakor, így idén mindenkinek újra teljesítenie kell a szintidőket, amire a soproni viadal jó lehetőség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

