Egy tizenhét éves nyírbátori srác az izmot építő Milák Kristóf új kihívója

Szerdától vasárnapig Sopronban rendezik meg az úszók országos bajnokságát, amelynek középpontjában Milák Kristóf visszatérése áll. A kétszeres olimpiai bajnok legutóbb egy éve, tavaly áprilisban, ugyancsak az ob-n versenyzett, ami után a 2025-ös év fő úszóeseményét, a szingapúri világbajnokságot is kihagyta.

Milák Kristóf egy év kihagyás után tér vissza a soproni úszó ob-n Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Az elmúlt egy évben kevés hír érkezett Milákról, így decemberben nagy hullámokat vert, hogy a klubja, a Budapest Honvéd elnöke, a vízilabdázóként olimpiai bajnok Gergely István belengette, hogy ha nem kezdi el a komoly úszóedzéseket, megvonhatják a pénzügyi támogatását. Az ultimátum állítólag hatott, bár lapunk úgy értesült, hogy Milák az elmúlt időszakban is a szárazföldi, konditermi munkát részesítette előnyben.

Milák Kristóf erős: rövid távokon robbanhat a soproni ob-n

Ennek köszönhetően visszaépítette az izomzatát (ami megsínylette a kihagyást), sőt némely területen még erősödött is a korábbiakhoz képest. Milák ereje és robbanékonysága tehát visszatérhetett, és várhatóan a rövidebb távokon gyors lehet az ob-n. Bizonytalanságot az állóképessége okozhat, ami főként a korábbi csúcsszáma, a 200 pillangó miatt fontos.

Milák öt számban szerepel az ob nevezési listáján: 50-100-200 pillangón és 50-100 gyorson indul. Rögtön az első két napon sor kerül a legérdekesebbnek ígérkezői csatáira, szerdán és csütörtökön rendezik a 100 gyors és a 200 pillangó selejtezőit, illetve döntőit.

Előbbiben Miláknak a számban vb-bronzérmes Németh Nándor ellen kell megküzdenie, aki a 2024-es párizsi olimpián is csak hajszállal maradt le a dobogóról. Mindennek ellenére a 100 gyors országos csúcsát nem Németh, hanem Milák tartja 47,47 másodperccel még 2022-ből.

Hasonlóan izgalmas lehet a 200 pillangó is, amelynek Milák a világcsúcstartója. Csakhogy a 2024-es párizsi olimpia óta, amikor ezüstérmes lett Léon Marchand mögött, nem tudta megközelíteni a legjobbját (1:50,34). A tavalyi ob-n ugyan megszerezte az aranyérmet, de az 1:56,13 perces eredménye messze elmaradt attól, amire képes lehetne.

A nyírbátori Antal Dávid lehet az új kihívó 200 pillangón

Most úgy hírlik, hogy Milák a legrosszabb esetben is 1:55 perc körüli időt vár saját magától, amire szüksége is lehet, ugyanis idő közben feltűnt egy új kihívó a mezőnyben. A nyírbátori Antal Dávid, aki tavaly nyáron lázas betegen is nagy egyéni csúccsal (1:56,87) szerzett ezüstérmet 200 pillangón a romániai junior világbajnokságon. Ebben a számban Milák 2017-es junior vb-győzelme óta ő volt az első magyar dobogós.