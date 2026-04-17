Milák Kristóf történelmi aranyat szerzett, és megint visszalépett az ob-n

Milák Kristóf edzője, Szabó Álmos az ob előtt azt mondta, hogy a soproni viadalt a felkészülés részének tekinti, és nem az eredmények a fontosak az egy év kihagyás után visszatérő klasszis esetében, hanem az, hogy a kétszeres olimpiai bajnok minél többet ússzon. Ennek jegyében telt az ob harmadik napja, amelyen Milák két számban összesen ötször állt rajthoz.

Milák Kristóf nagyot úszott pillangón Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség

Jól bírta a sűrű programot: 200 méteres gyorsúszásban a reggeli előfutamokat megnyerte, majd a középdöntőben az utolsó, kilencedik helyen ugyan, de bejutott a fináléba is. Igaz, azon nyomban vissza is lépett a szombati döntőtől az eredményközlő rendszer szerint, ahogy azt korábban 200 pillangón is tette, mivel jelenleg még nincsen abban az edzettségi állapotban, hogy állóképességgel bírja a hosszabb távokat, így a rövidebb számokra fókuszál.

Milák Kristóf most először lett bajnok 50 pillangón

A gyorsaságához ugyanakkor nem férhet kétség, ezt Sopronban is bizonyítja. Azok után, hogy csütörtökön 100 gyorson megszerezte az első aranyát az ob-n, pénteken egy olyan számban állt fel a dobogó legfelső fokára, amelyben korábban soha nem sikerült neki. Milák 50 pillangón háromszor is úszott a nap folyamán: az előfutamban itt is a legjobb volt, aztán a középdöntőben már az országos csúcstartó Szabó Szebasztián mögé szorult. Elsősorban kettejük nagy csatájára volt kilátás a döntőben, és így is lett. Milák 23,03 másodperccel az első helyen csapott a célba, Szabó 11 századdal lemaradva a második lett.

Milák 50 pillangón aratott győzelme történelmi, hiszen ez volt az egyetlen olyan száma az ob-ken, amelyen korábban hiába küzdött érte, nem tudott győzni. Az elmúlt hat évben mindig ezüstérmes volt – mindannyiszor Szabó Szebasztián mögött, aki pedig most először nem tudta megnyerni a specialitását.

Izgalmas döntőt hozott a férfi 100 hát is, amelyben az Egyesült Államokban készülő Kós Hubert távollétében az öccse, Kós Olivér, a jó barátja, Kovács Benedek és a pécsiek kétméteres óriása, Jászó Ádám feszült egymásnak. Jászó meggyőző, fél másodperces fölénnyel nyert, mögötte Kovács lett a második, Kós Olivér pedig Rácz Zsomborral holtversenyben szerezte meg a bronzérmet.