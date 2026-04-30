Le kellett menni a bányába, Rátgéber Lászlót is meglepte, mit talált ott a Pécs

A Pécs nagy bravúrral, csupa magyar – illetve hazai nevelésű – játékossal győzte le 61-53-ra a válogatottakkal felálló DVTK-t a női kosárlabda NB I döntőjének első mérkőzésén. Djokics Zseljko szerint a sikerért „le kellett menni a bányába”, Rátgéber László pedig lapunknak elárulta: a két légiós elvesztése után ő sem bízott igazán a győzelemben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 8:26
Bravúros győzelmet aratott a Pécs Forrás: NKA Pécs
Rátgéber László sem hitt igazán a győzelemben

A Pécs kosárlabdájának egyik legfontosabb alakja, a klub bázisát jelentő Rátgéber Akadémia névadó alapítója, Rátgéber László lapunk érdeklődésére elmondta: ő maga sem bízott igazán abban, hogy a Pécs a két légiós nélkül képes lesz legyőzni a DVTK-t. Éppen ezért különösen értékes a hazai siker.

A mérkőzés sokáig nem a látványos kosárlabdáról szólt. Mindkét csapat idegesen, sok hibával játszott, rengeteg volt az eladott labda, a kihagyott dobás és a pontatlanság. A DVTK jobban kezdett, az első negyedet 18-14-re megnyerte, és a szünetben is vezetett 32-31-re. A Pécs agresszíven védekezett, végig kapaszkodott, majd a harmadik negyedben átvette az irányítást.

Dúl Panka 13 ponttal a hazaiak legeredményesebb játékosa lett, mellette Török Ágnes és Rátkai Eszter is kilenc-kilenc pontot szerzett. A DVTK-ban Lelik Réka jutott 13 pontig, ám a miskolciak támadójátéka a hajrára teljesen akadozóvá vált.

Iványi Dalmának is tetszett a Pécs játéka
Forrás: NKA Pécs

Zseljko Djokics: Le kellett menni a bányába

A találkozó végjátékában minden kosárnak óriási jelentősége volt. A DVTK 50-49-nél még szorosan tapadt ellenfelére, de Török Ágnes fontos kosara, majd Dúl Panka bravúros találata és büntetője eldöntötte a meccset. A Pécs 61-53-ra nyert, megőrizte hazai veretlenségét, és 1-0-ra vezet a döntőben.

Djokics Zseljko a lefújás után találó képpel írta le a győzelem árát:

A távoli dobásokat és a büntetőket egyaránt rossz százalékkal dobtuk, ezek után le kellett mennünk a bányába kiásni a sikert. Szeretném, ha sok mérkőzés lenne, mert azt a játékosok és a nézők is élvezhetik, mi pedig tanulhatunk belőlük.

A DVTK szakvezetője, Völgyi Péter elsősorban a csapata pontatlanságát emelte ki. – A rengeteg eladott labda jelezte, mennyire pontatlan a játékunk. Bízom benne, hogy a hibáinkat képesek leszünk kijavítani, mert ki akarjuk egyenlíteni a hátrányunkat – fogalmazott.

A döntő természetesen még korántsem dőlt el: az egyik fél harmadik győzelméig tart a párharc. Folytatás szombaton Miskolcon, a DVTK hazai pályán javíthat, a Pécs pedig újabb lépést tehetne a bajnoki cím felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
