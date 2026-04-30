Le kellett menni a bányába, Rátgéber Lászlót is meglepte, mit talált ott a Pécs

Iványi Dalmának is tetszett a Pécs játéka. Forrás: NKA Pécs

Zseljko Djokics: Le kellett menni a bányába

A találkozó végjátékában minden kosárnak óriási jelentősége volt. A DVTK 50-49-nél még szorosan tapadt ellenfelére, de Török Ágnes fontos kosara, majd Dúl Panka bravúros találata és büntetője eldöntötte a meccset. A Pécs 61-53-ra nyert, megőrizte hazai veretlenségét, és 1-0-ra vezet a döntőben.

Djokics Zseljko a lefújás után találó képpel írta le a győzelem árát:

A távoli dobásokat és a büntetőket egyaránt rossz százalékkal dobtuk, ezek után le kellett mennünk a bányába kiásni a sikert. Szeretném, ha sok mérkőzés lenne, mert azt a játékosok és a nézők is élvezhetik, mi pedig tanulhatunk belőlük.

A DVTK szakvezetője, Völgyi Péter elsősorban a csapata pontatlanságát emelte ki. – A rengeteg eladott labda jelezte, mennyire pontatlan a játékunk. Bízom benne, hogy a hibáinkat képesek leszünk kijavítani, mert ki akarjuk egyenlíteni a hátrányunkat – fogalmazott.

A döntő természetesen még korántsem dőlt el: az egyik fél harmadik győzelméig tart a párharc. Folytatás szombaton Miskolcon, a DVTK hazai pályán javíthat, a Pécs pedig újabb lépést tehetne a bajnoki cím felé.