Le kellett menni a bányába, Rátgéber Lászlót is meglepte, mit talált ott a Pécs

Rátgéber László sem hitt igazán a győzelemben
A Pécs kosárlabdájának egyik legfontosabb alakja, a klub bázisát jelentő Rátgéber Akadémia névadó alapítója, Rátgéber László lapunk érdeklődésére elmondta: ő maga sem bízott igazán abban, hogy a Pécs a két légiós nélkül képes lesz legyőzni a DVTK-t. Éppen ezért különösen értékes a hazai siker.
A mérkőzés sokáig nem a látványos kosárlabdáról szólt. Mindkét csapat idegesen, sok hibával játszott, rengeteg volt az eladott labda, a kihagyott dobás és a pontatlanság. A DVTK jobban kezdett, az első negyedet 18-14-re megnyerte, és a szünetben is vezetett 32-31-re. A Pécs agresszíven védekezett, végig kapaszkodott, majd a harmadik negyedben átvette az irányítást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!