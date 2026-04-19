Robbie Keane hárítja a felelősséget, de jó hangulatról számolt be

Bajnoki döntőnek beillő mérkőzésen csap össze az ETO FC és a Ferencváros (Győr, 19.30. tv.: M4 Sport) a labdarúgó NB I 30. fordulójának zárásaként. A sorozatban a hetedik aranyérmére hajtó Fradi kedden megnyerte a pótolt mérkőzését a Puskás Akadémia ellen, így Robbie Keane csapata az élre állt, s azonos pontszámmal, több győzelmének köszönhetően akár kivárásra is játszhat.

Robbie Keane szerint a nyomás a győrieken lesz a Ferencváros ellen.

Robbie Keane hárít az ETO felé

– Nagyon jó a hangulat a csapat háza táján, ez érezhető volt a napokban elvégzett edzéseken is. Pénteken és szombaton is gyakoroltunk, felkészültünk, és már nagyon várjuk a meccset – számolt be klubja hivatalos oldalának a Ferencváros vezetőedzője. Robbie Keane próbálja levenni a terhet a játékosairól, s áthárítani azt a győriekre. – Négy bajnoki még hátravan a bajnokságból, ezeken 12 pont szerezhető.

Nem jelenteném ki, hogy ez a meccs dönt. Az ellenfél az egész szezonban jó teljesítményt nyújt, karácsonykor is vezette a pontversenyt, inkább rá nehezedik nyomás, főleg, hogy hazai közönség előtt lép pályára vasárnap.

Ezzel szemben mi úgy mehetünk oda, hogy már jobban állunk a tabellán, így élvezhetjük a mérkőzést. Az ETO egy nagyon jó csapat, a teljes szezonban az élmezőny tagja, szóval tudjuk, hogy jónak kell lennünk, de készen állunk! – mondta Robbie Keane.

Jó a döntetlen az FTC-nek?

Ha szigorúan ezt a mérkőzést nézzük, a döntetlen sem lenne rossz eredmény a Ferencvárosnak. Persze a győrieknek sem kell ész nélkül kockáztatniuk, bár egy győzelemmel óriásit léphetnének előre álmaik megvalósítása felé. Az utolsó három fordulóban az ETO FC még utazik Debrecenbe és Kisvárdára, közben a kiesett DVTK-t fogadja. Az FTC otthon játszik majd a dobogóért hajtó Paks, ZTE duóval, és vélhetően kulcsfontosságú derbire hivatalos Újpestre.

Persze ha Robbie Keane óvatos nyilatkozata ellenére a Ferencváros nyer Győrben, gyakorlatilag behozhatatlan előnyre tenne szert a plusz három pont és a kettővel több győzelem miatt. Ehhez azért Borbély Balázs csapatának is lehet egy-két szava – ha már a klub a saját hivatalos felületein egyáltalán nem adott ki nyilatkozatot az év NB I-es mérkőzése előtt.

