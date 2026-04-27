Ronnie O’Sullivan rossz sorozata után még javított, döntő frémes dráma a legendák csatáján

Döntő frémbe torkollott a sznúker két ötvenéves legendájának rangadója, a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivan és a négyszeres vb-győztes John Higgins mérkőzése az idei világbajnokság második fordulójában. Higgins a meccs korábbi szakaszában 9-4-es hátrányban is volt, a hétfői zárószakaszban azonban egyértelműen jobban játszott, mint Ronnie O’Sullivan, s 13-12-es sikerével a skót jutott a sznúker-vb negyeddöntőjébe.

Koczó Dávid
2026. 04. 27. 17:10
Ronnie O’Sullivan jól kezdett, aztán zsinórban hat frémet veszített a John Higgins elleni sznúker-vb-meccsen, drámai csatát vívott egymás ellen a két legenda Fotó: NorthFoto/PA Wire/Mike Egerton
Ebben a szakaszban azonban Higgins parádézott igazán, s ugyan a 111-es után a negyedik százas brék nem jött össze, visszavette a vezetést, azaz 12-11-nél ő került egyetlen frémre a negyeddöntőbe jutástól.

A következő frémben Higgins indult meg elsőként, de csak 21-ig jutott, O’Sullivan pedig nem engedte vissza az asztalhoz, következhetett a döntő frém.

John Higgins a tavaly a '92-es nagy trió harmadik tagja, Mark Williams ellen drámai döntő frémben esett ki a vb-ről. Ezúttal is volt a korai szakaszban mindkét klasszisnak esélye, Ronnie O’Sullivan a maga hibája után ugyanúgy az asztalra csapott, mint vasárnap. Még visszatérhetett az asztalhoz egyetlen lökésre, de abból már nem tudott mit kihozni, s nem is próbált sznúkereket adni, azonnal megadta magát.

Hétfő este dől el, hogy John Higgins ellenfele a negyeddöntőben Chris Wakelin vagy Neil Robertson lesz-e.

Sznúker-világbajnokság, 2. forduló

  • Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) 13-9
  • Shaun Murphy (angol, 8.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.) 13-3
  • John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.) 13-12
  • Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 6-10, részeredmény
  • Mark Allen (északír, 14.)–Kyren Wilson (angol, 3.) 13-9
  • Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 13-9
  • Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 10-12, részeredmény
  • Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.) 7-9, részeredmény

 

