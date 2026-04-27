Ronnie O’Sullivan rossz sorozata után még javított, döntő frémes dráma a legendák csatáján

Ebben a szakaszban azonban Higgins parádézott igazán, s ugyan a 111-es után a negyedik százas brék nem jött össze, visszavette a vezetést, azaz 12-11-nél ő került egyetlen frémre a negyeddöntőbe jutástól.

A következő frémben Higgins indult meg elsőként, de csak 21-ig jutott, O’Sullivan pedig nem engedte vissza az asztalhoz, következhetett a döntő frém.

John Higgins a tavaly a '92-es nagy trió harmadik tagja, Mark Williams ellen drámai döntő frémben esett ki a vb-ről. Ezúttal is volt a korai szakaszban mindkét klasszisnak esélye, Ronnie O’Sullivan a maga hibája után ugyanúgy az asztalra csapott, mint vasárnap. Még visszatérhetett az asztalhoz egyetlen lökésre, de abból már nem tudott mit kihozni, s nem is próbált sznúkereket adni, azonnal megadta magát.

Hétfő este dől el, hogy John Higgins ellenfele a negyeddöntőben Chris Wakelin vagy Neil Robertson lesz-e.