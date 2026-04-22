Tomboltak a kispesti ultrák, kiderült, miért mutogatott előttük egykori játékosuk

Fájó búcsút vett a labdarúgó Magyar Kupától a Budapest Honvéd. Az NB II-ben feljutásra álló kispestiek az elődöntőben hazai pályán tizenegyesekkel maradtak alul a Zalaegerszeggel szemben. Pikáns jelenet volt, amikor korábbi játékosuk, Szendrei Norbert belőtte a saját tizenegyesét, majd egyértelműen mutogatott. Kiderült, nem a szurkolóknak üzent, hanem az őt hergelő kapusnak, Dúzs Gellértnek. A zalaiak a végén visszavágtak.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 22. 12:22
Szendrei Norbert a kispesti tábor előtt mutogatott Fotó: Erdos Laszlo Elmedia
A 2023-as kupagyőztes Zalaegerszeg drámai csatában jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe. A ZTE előbb a 90+2. percben mentette hosszabbításra a Budapest Honvéd elleni mérkőzést, majd tizenegyespárbajban csikarta ki a győzelmet NB II-es ellenfele otthonában. Szendrei Norbert, a zalaiak csapatkapitánya kellemetlen helyzetbe került egykori klubja ellen, de úgy tűnik, nem a kispesti szurkolókkal akadtak problémái. Balhéval ért véget a feszült hangulatú kupacsata.

Szendrei Norbert (balról a második) nagyot harcolt a Honvéd ellen. Fotó: MTI/Purger Tamás

Szájról olvasók előnyben. Ide fogod rúgni! – ordította kétszer is egy kis káromkodással megspékelve a Honvéd kapusa Dúzs Gellért Szendrei Norbertnek, hogy a bal keze felé végezze el a tizenegyest. A ZTE csapatkapitánya nem tartotta be az utasítást, s a jobb sarokba lőtte a labdát. A kapus hiába vetődött jó irányba, esélye sem volt arra, hogy hárítson. Szendrei pedig nem volt rest, és egyértelműen mutatta a jobb kezével, hogy nyugodtan beszéljen, amit akar, ez nem zavarta meg. Egyébként a fővárosiak kapusa, aki a szezonban csak a kupában kapott lehetőséget, minden zalait megpróbált kizökkenteni, nem járt sikerrel. 

Szendrei Norbert kötődése

Mivel tizenegyespárbaj a kispesti tábor előtti kapunál zajlott, elsőre úgy tűnt, Szendrei Norbert a Honvéd-ultráknak üzent, de egyértelmű, hogy nem így volt. Hogy a 26 éves középpályás mennyire ismeri a nála két évvel fiatalabb Dúzst, nem tudni, ám vélhetően igen, mert mindketten a Magyar Futball Akadémián nevelkedtek. Arról nincs információink, hogy korábban milyen viszonyban voltak, netán vannak-e köztük személyes ellentétek, esetleg az ismeretség miatt gondolta úgy a kapus, hogy cukkolhatja. 

Szendrei azért sem valószínű, hogy tiszteletlen lenne bármikor is a kispestiekkel, mert ott vált élvonalbeli játékossá, s egy híján ötven tétmérkőzésen viselte a klub mezét. 

Dúzs Gellért nem csak a labdával foglalkozott Szendrei Norbert és csapata ellen. Fotó: MTI/Purger Tamás

Visszaszóltak a zalaiak és a korábbi kapus

A feszültség a párharc után nem csitult, még fokozódott is, mert az egyetlen lövést sem hibázó zalaegerszegi labdarúgók hol máshol, a hazai drukkerek előtt kezdtek el ünnepelni. Egyértelműen hergelték a Honvéd-fanatikusokat, a játékvezetőnek kellett onnan elküldenie őket. Nem először fordult ez elő a több dél-amerikait bevető zalaiakkal, akik korábban például Nyíregyházán szándékosan provokálva a hazai ultrákat, előttük örömködtek a góljukat követően. 

Olyan is előfordult, hogy Szendrei Norberttel ellentétben egy korábbi Honvéd-játékos, Szappanos Péter nyíltan a kispesti szurkolók ellen fordult.

Még 2023 őszén a klubtól éppen a kiesés után távozott kapus paksi színekben tért vissza, s miután tizenegyespárbajban továbbjutott új csapatával, kikelt az őt sértegető tábor ellen. Annak mutogatás és dulakodás lett a vége, majd idővel csillapodtak a kedélyek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
