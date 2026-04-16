Húszéves kihívó: lepipálta Carlsent, Fischer és Kaszparov örököse – új korszak a sakkban?

A mindössze 20 éves Javohir Szindarov hatalmas fölénnyel, másfél pontos előnnyel nyerte meg a ciprusi világbajnokjelöltek tornáját, így ő hívhatja ki a regnáló világbajnokot, Dommarázu Gukést. Az üzbég nagymester szenzációs rajt után a 14 forduló alatt végül 10 pontot szerzett. Ilyen meggyőző menetelés láttán óhatatlanul felmerülnek a nagy történelmi párhuzamok: Fischer, Kaszparov és Carlsen után vajon újabb korszakos alak érkezett-e a sakk csúcsára.

Novák Miklós
2026. 04. 16. 5:40
Javohir Szindarov lehet a sakkozás tizenkilencedik világbajnoka Fotó: NILS_ROHDE
A ciprusi Pafoszban rendezett, nyolcfős, kétkörös körmérkőzéses világbajnokjelöltek tornáján Szindarov már az első héten szétszedte a mezőnyt. Az első hat fordulóban egy döntetlen mellett öt győzelmet aratott, vagyis 5,5 ponttal állt, faképnél hagyta a többieket. Ezután még egy partit nyert meg (Praggnanandha ellen), inkább már a biztonságra törekedett, az utolsó négy partiját döntetlenre adta. A végső győzelmet a 13. fordulóban, az Anish Giri elleni remivel biztosította be, a záró kör előtt már tudni lehetett, hogy ő lesz Dommarázu Gukés hivatalos kihívója.

Javohir Szindarov hatalmas fölénnyel győzött a sakk világbajnokjelöltek tornáján és Gukés ellen is esélyes a vb-címért
Javohir Szindarov hatalmas fölénnyel győzött a sakk világbajnokjelöltek tornáján és Gukés ellen is esélyes a vb-címért Niki Riga

Meggyőző teljesítmény, hatalmas fölény a sakk világbajnokjelöltek tornáján

A torna során Szindarov tehát hat játszmát nyert meg, egyszer sem kapott ki, nyolcszor remizett, a 14 fordulóban 10 pontot szerzett, másfél ponttal előzte meg Girit. Ezzel ő lett a modern, 2013 óta használt kétkörös rendszer legeredményesebb győztese, még Magnus Carlsen 2013-as teljesítményét (8,5 pont) is felülmúlta.

Szindarov világossal és sötéttel is három-három győzelmet szerzett, hét ellenfeléből ötöt legalább egyszer legyőzött, Praggnanandhát pedig kétszer is megverte.

„Az utolsó hét volt életem legnehezebb időszaka”

A győzelem után Szindarov nem diadalittasan, inkább megkönnyebbülten beszélt. A FIDE-nek adott nyilatkozatában így fogalmazott:

– Nagy köszönet mindenkinek, aki támogatott ezen a hosszú versenyen.

Az utolsó hét életem legnehezebb időszaka. Az utolsó napokban nagyon rosszul aludtam.

Nagyon örülök, hogy vége. Nagy köszönet a családomnak, az edzőmnek, a segítőimnek és mindenkinek, aki támogat.

Nem üstökösként, hanem lépcsőfokonként jutott el idáig

Nem Szindarov a 2022-es sakkolimpián akkor még meglepetésre győztes Üzbegisztán egyetlen kiválósága, néhány éve még inkább a rangsorban jelenleg is előtte álló Nodirbek Abduszattorov berobbanását jósolták.

Szindarov pályája azért különösen érdekes, mert nem klasszikus villámkarrier. 2005-ben született, a 2500-as Élő-ponthatárt 2018-ban lépte át, 2600 fölé viszont csak három év múlva, 2021 decemberében jutott, a 2700-at pedig 2023 decemberében érte el. Vagyis nem egyik hónapról a másikra robbant be, hanem évről évre építette fel magát.

A valódi áttörést 2025 hozta meg. Szindarov megnyerte a kieséses rendszerű világkupát, amivel bebiztosította a helyét a világbajnokjelöltek tornáján. Ez volt az a pillanat, amikor a nemzetközi sakkvilág már nem egyszerűen nagy tehetségként, hanem lehetséges jövőbeli világbajnokként kezdett tekinteni rá. A ciprusi diadal ennek a fejlődési ívnek a logikus, de így is lenyűgöző folytatása.

Carlsen után űr maradt, ezt töltheti be Szindarov

Miután Magnus Carlsen 2022-ben lemondott a világbajnoki címről, a sakkvilág sokak szemében elveszítette azt az egyértelmű középpontját, amely köré egy évtizeden át rendeződött. 2023-ban Ting Li-zsen (angol átiratban Ding Liren) úgy lett a világbajnok, hogy a jelöltek tornájára is csak szerencsével csúszott be, majd minden idők legfiatalabb világbajnokaként 2024-ben Dommarázu Gukés 18 évesen hódította el a koronát. Mindketten teljes jogú világbajnokok, de Carlsen korszakos dominanciájához egyikük sem mérhető.

A norvég zseni 2011 óta megszakítás nélkül napjainkban is vezeti a világranglistát, a legfrissebb rangsorban Gukés csak a 15., Ting Li-zsen pedig inaktív, a 2024-es vb-döntő óta egyetlen hivatalos partit sem játszott. Szindarov testesíti meg a reményt, hogy újra nagy formátumú világbajnoka lesz a sakkozásnak.

Magnus Carlsen még ma is sakkozás világbajnoka lehetne. 2022-ben lemondott a címéről, 2011 óta vezeti a világranglistát
Fotó: MAHMUD HAMS / AFP

Fischer, Kaszparov és Carlsen útja a csúcsig

Ha minden idők legjobb sakkozóját kellene megnevezni, a legtöbb vita többnyire Bobby Fischer, Garri Kaszparov és Magnus Carlsen között dőlne el.

Fischer a negyedik nekifutására lett világbajnok: korábban kétszer jutott el a világbajnokjelöltek közé, majd az 1969– 1972-es ciklusban döbbenetes dominanciát mutatott. 1970-ben 18,5/23-mal megnyerte a Palma de Mallorca-i zónaközi döntőt, utána a világbajnokjelölti párosmérkőzéseken Tajmanovot 6-0-ra, Larsent 6-0-ra, Petroszjant pedig 6,5-2,5-re verte, mielőtt 1972-ben 12,5-8,5-ös végeredménnyel elhódította a címet Borisz Szpasszkijjal szemben.

Kaszparov első teljes világbajnoki ciklusában rögtön végigment a mezőnyön. 1982-ben 10/13-mal nyerte meg a moszkvai zónaközi döntőt, majd a világbajnokjelölti párosmérkőzéseken Beljavszkijt 6-3-ra, Korcsnojt 7-4-re, Szmiszlovot 8,5-4,5-re győzte le, és ezzel ő lett Karpov kihívója. Az ő útja már első nekifutásra a csúcs kapujáig vezetett.

Carlsen útja ennél kanyargósabb volt. A 2004-es kieséses vb-n még korán búcsúzott, a 2007-es ciklusban eljutott a világbajnokjelöltekig, a 2011-es ciklusból visszalépett, majd a negyedik próbálkozására, 22 évesen nyerte meg a 2013-as londoni világbajnokjelöltek tornáját, és még ugyanabban az évben legyőzte Anandot a vb-meccsen.

Szindarov robog-e tovább Gukés ellen is?

Szindarov természetesen még nincs egy polcon Fischerrel, Kaszparovval vagy Carlsennel. De a kérdés most már nem az, hogy rendkívüli tehetség-e, hanem az, hogy korszakos játékos lehet-e.

A világbajnoki cím megszerzése óta hullámzó formát mutató Dommarázu Gukés ellen valódi eséllyel ülhet majd asztalhoz, és ha ugyanilyen önbizalommal, ugyanilyen fegyelmezetten sakkozik tovább, akkor könnyen lehet, hogy új korszakot nyit a sportágban.

A világbajnoki döntőt az előzetes tervek szerint idén novemberben rendezik meg, a helyszín és a pontos menetrend még nem ismert.

Akárhogy is alakul majd a vb-meccs, a ciprusi siker már önmagában felejthetetlen eredmény. Azt mutatja, hogy minden ellenkező híresztelés dacára nem kell félteni a sakkot. A sportág igenis képes új csillagokat, új történeteket teremteni. Szindarov most ennek a legfényesebb bizonyítéka.

A sakkozás világbajnokai

  • Wilhelm Steinitz (1886–1894)
  • Emanuel Lasker (1894–1921)
  • José Raúl Capablanca (1921–1927)
  • Alekszandr Aljechin (1927–1935, 1937–1946)
  • Max Euwe (1935–1937)
  • Mihail Botvinnik (1948–1957, 1958–1960, 1961–1963)
  • Vaszilij Szmiszlov (1957–1958)
  • Mihail Tal (1960–1961)
  • Tigran Petroszjan (1963–1969)
  • Borisz Szpasszkij (1969–1972)
  • Bobby Fischer (1972–1975)
  • Anatolij Karpov (1975–1985)
  • Garri Kaszparov (1985–2000)
  • Vlagyimir Kramnyik (2000–2007)
  • Viswanathan Anand (2007–2013)
  • Magnus Carlsen (2013–2023)
  • Ding Liren (2023–2024)
  • Dommarázu Gukés (2024– )

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

