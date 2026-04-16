Húszéves kihívó: lepipálta Carlsent, Fischer és Kaszparov örököse – új korszak a sakkban?

A ciprusi Pafoszban rendezett, nyolcfős, kétkörös körmérkőzéses világbajnokjelöltek tornáján Szindarov már az első héten szétszedte a mezőnyt. Az első hat fordulóban egy döntetlen mellett öt győzelmet aratott, vagyis 5,5 ponttal állt, faképnél hagyta a többieket. Ezután még egy partit nyert meg (Praggnanandha ellen), inkább már a biztonságra törekedett, az utolsó négy partiját döntetlenre adta. A végső győzelmet a 13. fordulóban, az Anish Giri elleni remivel biztosította be, a záró kör előtt már tudni lehetett, hogy ő lesz Dommarázu Gukés hivatalos kihívója.
Meggyőző teljesítmény, hatalmas fölény a sakk világbajnokjelöltek tornáján
A torna során Szindarov tehát hat játszmát nyert meg, egyszer sem kapott ki, nyolcszor remizett, a 14 fordulóban 10 pontot szerzett, másfél ponttal előzte meg Girit. Ezzel ő lett a modern, 2013 óta használt kétkörös rendszer legeredményesebb győztese, még Magnus Carlsen 2013-as teljesítményét (8,5 pont) is felülmúlta.
Szindarov világossal és sötéttel is három-három győzelmet szerzett, hét ellenfeléből ötöt legalább egyszer legyőzött, Praggnanandhát pedig kétszer is megverte.
„Az utolsó hét volt életem legnehezebb időszaka”
A győzelem után Szindarov nem diadalittasan, inkább megkönnyebbülten beszélt. A FIDE-nek adott nyilatkozatában így fogalmazott:
– Nagy köszönet mindenkinek, aki támogatott ezen a hosszú versenyen.
Az utolsó hét életem legnehezebb időszaka. Az utolsó napokban nagyon rosszul aludtam.
Nagyon örülök, hogy vége. Nagy köszönet a családomnak, az edzőmnek, a segítőimnek és mindenkinek, aki támogat.
Nem üstökösként, hanem lépcsőfokonként jutott el idáig
Nem Szindarov a 2022-es sakkolimpián akkor még meglepetésre győztes Üzbegisztán egyetlen kiválósága, néhány éve még inkább a rangsorban jelenleg is előtte álló Nodirbek Abduszattorov berobbanását jósolták.
Szindarov pályája azért különösen érdekes, mert nem klasszikus villámkarrier. 2005-ben született, a 2500-as Élő-ponthatárt 2018-ban lépte át, 2600 fölé viszont csak három év múlva, 2021 decemberében jutott, a 2700-at pedig 2023 decemberében érte el. Vagyis nem egyik hónapról a másikra robbant be, hanem évről évre építette fel magát.
A valódi áttörést 2025 hozta meg. Szindarov megnyerte a kieséses rendszerű világkupát, amivel bebiztosította a helyét a világbajnokjelöltek tornáján. Ez volt az a pillanat, amikor a nemzetközi sakkvilág már nem egyszerűen nagy tehetségként, hanem lehetséges jövőbeli világbajnokként kezdett tekinteni rá. A ciprusi diadal ennek a fejlődési ívnek a logikus, de így is lenyűgöző folytatása.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!