A BBC-nél is kiemelték Tóth Balázs bravúrját válogatottbeli csapattársának klubja ellen

Az angol másodosztályban hat fordulóval a vége előtt még az egyaránt szebb múlttal rendelkező Blackburn Rovers és West Bromwich Albion sem biztosította be a bennmaradását, így húsvéthétfőn a két csapat egymás ellen próbált tovább menekülni a kiesés elől. A hazaiaknál Tóth Balázs kezdett a kapuban, míg a WBA színeiben balszélsőként szintén végig a pályán volt a Championship másik, magyar válogatott játékosa, Callum Styles. A Blackburn a legutóbbi bajnokiján a másik birminghami rivális ellen győzelmet aratott, a West Brom pedig szintén jó formában – ötmérkőzéses veretlenségi sorozattal – érkezett a találkozóra.

Az első félidőben a három sárga lapot is begyűjtő hazaiak előtt adódott több lehetőség, de a kaput nem találták el a Blackburn játékosai, ellenben Tóth Balázsnak be kellett mutatnia egy védést.

Az viszont bravúr volt a javából: Aune Heggebo kísérletét a kapufára tolta a magyar kapus,

és ezt klubja közösségi oldala is méltatta, valamint a BBC helyszínen lévő, lancashire-i sportújságírója is ezt a „kiemelkedő védést" emelte ki az első félidőből – a szünetre ugyanis 0-0-s állással mehettek a csapatok.

#rovers 0-0 #wba. Rovers solid although 3 defenders are in the book. An outstanding save from Toth touching a Heggebo effort on to the bar.

Cantwell & Morishita have fired wide at the other end.@BBCLancsSport pic.twitter.com/HvAlqlv5hj — Andy Bayes (@AndyBayes) April 6, 2026

Fordulás után is hazai próbálkozásból volt több, mégsem akadt dolga egyik lövésnél sem a West Bromwich Albion kapusának. Tóth Balázs végül három védéssel zárt, gólt ő sem kapott.

A Blackburn és a West Brom is a vonal felett

Az egymás elleni 0-0-s döntetlen után a Blackburn Rovers 47 ponttal a 19., míg a WBA 45 egységgel a 20. helyen áll. A már kiesést jelentő 22-23. pozíciókban lévő Leicesternek és Oxford Unitednek 41-41 pontja van – utóbbi együttes hétfőn a sérült Kosznovszky Márkot nélkülöző Portsmouth ellen játszott 2-2-t idegenben.

A West Brom pénteken a Millwallt fogadja, míg a Rovers szombaton a Stoke City otthonába látogat a következő fordulóban.