A BBC-nél is kiemelték Tóth Balázs bravúrját válogatottbeli csapattársának klubja ellen

A másodosztályú angol labdarúgó-bajnokság 41. fordulójának hétfői játéknapján a Blackburn Rovers 0-0-s döntetlent játszott a vendég West Bromwich Albion ellen. A Championship két, magyar érdekeltségű csapatának találkozóját Tóth Balázs és Callum Styles is végigjátszotta.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 17:51
Tóth Balázs és a Blackburn Callum Styles csapata, a West Brom ellen folytatta a bajnokságot Fotó: NurPhoto/MI NEWS
Az angol másodosztályban hat fordulóval a vége előtt még az egyaránt szebb múlttal rendelkező Blackburn Rovers és West Bromwich Albion sem biztosította be a bennmaradását, így húsvéthétfőn a két csapat egymás ellen próbált tovább menekülni a kiesés elől. A hazaiaknál Tóth Balázs kezdett a kapuban, míg a WBA színeiben balszélsőként szintén végig a pályán volt a Championship másik, magyar válogatott játékosa, Callum Styles. A Blackburn a legutóbbi bajnokiján a másik birminghami rivális ellen győzelmet aratott, a West Brom pedig szintén jó formában – ötmérkőzéses veretlenségi sorozattal – érkezett a találkozóra.

Tóth Balázs ismét a Blackburn kapujában állt, a West Bromwich Albion elleni Championship-mérkőzésen Callum Styles is a pályán volt. Fotó: NurPhoto/MI NEWS

Az első félidőben a három sárga lapot is begyűjtő hazaiak előtt adódott több lehetőség, de a kaput nem találták el a Blackburn játékosai, ellenben Tóth Balázsnak be kellett mutatnia egy védést. 

Az viszont bravúr volt a javából: Aune Heggebo kísérletét a kapufára tolta a magyar kapus, 

és ezt klubja közösségi oldala is méltatta, valamint a BBC helyszínen lévő, lancashire-i sportújságírója is ezt a „kiemelkedő védést" emelte ki az első félidőből – a szünetre ugyanis 0-0-s állással mehettek a csapatok.

Fordulás után is hazai próbálkozásból volt több, mégsem akadt dolga egyik lövésnél sem a West Bromwich Albion kapusának. Tóth Balázs végül három védéssel zárt, gólt ő sem kapott.

A Blackburn és a West Brom is a vonal felett

Az egymás elleni 0-0-s döntetlen után a Blackburn Rovers 47 ponttal a 19., míg a WBA 45 egységgel a 20. helyen áll. A már kiesést jelentő 22-23. pozíciókban lévő Leicesternek és Oxford Unitednek 41-41 pontja van – utóbbi együttes hétfőn a sérült Kosznovszky Márkot nélkülöző Portsmouth ellen játszott 2-2-t idegenben.

A West Brom pénteken a Millwallt fogadja, míg a Rovers szombaton a Stoke City otthonába látogat a következő fordulóban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

Novák Miklós avatarja

SPORTSZERŰEN – Az olasz futball bizonyos értelemben példát vehetne a magyarról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
