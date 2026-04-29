Vb 2026: a Vinícius-ügyre és az afrikai botrányra is új szabállyal reagált a FIFA

Ezzel a FIFA, s közvetve az IFAB az idei Afrikai Nemzetek Kupája-döntőre reagált, amikor a szenegáli futballistáknak lett elegük, miután a rendes játékidő hosszabbításában előbb elvett tőlük egy gólt a játékvezető, majd büntetőt ítélt a házigazda Marokkó javára. Szenegál végül a pályán megnyerte a meccset, a zöld asztalnál viszont később vesztesnek nyilvánították, a fellebbezésről a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) még nem hozott ítéletet.
Infantino már a döntő után jelezte, hogy elítéli a szenegáliak viselkedését, közvetve a FIFA-elnök szavai is hozzájárulhattak a finálé eredményének utólagos módosításához.
