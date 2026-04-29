Vb 2026: a Vinícius-ügyre és az afrikai botrányra is új szabállyal reagált a FIFA

Ami biztos: a tiltakozási módszer az új szabályok értelmében már Szenegál vereségét jelentené, ugyanis minden, tiltakozásként a pályát elhagyó játékos piros lapot fog kapni, s az már régi szabály, hogy ha az egyik csapatban hétnél kevesebb játékos marad a pályán, akkor elveszíti a találkozót.

A sárga lapos vb-szabályokon enyhítettek

Miközben a fenti módosítások szigorítások, más tekintetben enyhített a FIFA a vb-re. A sárga lapokat a csoportkör, majd a negyeddöntők után is eltörlik. Utóbbi szabály eddig is létezett, hogy többé ne járhasson úgy játékos, mint 2002-ben Michael Ballack, aki az elődöntőben kapta meg a második sárga lapját a tornán, s így a Brazília elleni fináléban nem játszhatott.

A csoportkör utáni eltörlést a létszámemelés miatt megnövekedett mérkőzésszámra reagálva hozta vissza a FIFA.