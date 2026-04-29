foci vb 2026FIFAGianni Infantinopiros lapVinícius Júnior

Vb 2026: a Vinícius-ügyre és az afrikai botrányra is új szabállyal reagált a FIFA

Új szabályokat jelentett be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra vonatkozóan a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA). Gianni Infantino FIFA-elnök korábbi szavai alapján már mindkettő sejthető volt. A sportvezető Vinícius és Prestianni balhéja, valamint az Afrikai Nemzetek Kupája nagy botrányt okozott döntője után is megszólalt, mostantól minden hasonló esetért jár a piros lap. A sárga lapot halmozó játékosokat viszont kevésbé büntetik, mint eddig.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 17:57
Vinícius szájról nem olvashat, aki Prestianni módszerét használja a vb-n, Gianni Infantino FIFA-elnök javaslatának elfogadása után mindenképpen piros lapot kap Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira
Ezzel a FIFA, s közvetve az IFAB az idei Afrikai Nemzetek Kupája-döntőre reagált, amikor a szenegáli futballistáknak lett elegük, miután a rendes játékidő hosszabbításában előbb elvett tőlük egy gólt a játékvezető, majd büntetőt ítélt a házigazda Marokkó javára. Szenegál végül a pályán megnyerte a meccset, a zöld asztalnál viszont később vesztesnek nyilvánították, a fellebbezésről a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) még nem hozott ítéletet.

Infantino már a döntő után jelezte, hogy elítéli a szenegáliak viselkedését, közvetve a FIFA-elnök szavai is hozzájárulhattak a finálé eredményének utólagos módosításához.

Ami biztos: a tiltakozási módszer az új szabályok értelmében már Szenegál vereségét jelentené, ugyanis minden, tiltakozásként a pályát elhagyó játékos piros lapot fog kapni, s az már régi szabály, hogy ha az egyik csapatban hétnél kevesebb játékos marad a pályán, akkor elveszíti a találkozót.

A sárga lapos vb-szabályokon enyhítettek

Miközben a fenti módosítások szigorítások, más tekintetben enyhített a FIFA a vb-re. A sárga lapokat a csoportkör, majd a negyeddöntők után is eltörlik. Utóbbi szabály eddig is létezett, hogy többé ne járhasson úgy játékos, mint 2002-ben Michael Ballack, aki az elődöntőben kapta meg a második sárga lapját a tornán, s így a Brazília elleni fináléban nem játszhatott.

A csoportkör utáni eltörlést a létszámemelés miatt megnövekedett mérkőzésszámra reagálva hozta vissza a FIFA.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
