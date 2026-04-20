férfi kézilabda Magyar KupaONE VeszprémMOL Tatabánya Kézilabda Clubkupadöntő

Ligetvári egy évet, a tatabányai szurkolók harminchét évet vártak erre a kupadöntőre

Papírforma-győzelmet aratott a ONE Veszprém a férfikézilabda Magyar Kupa vasárnapi, győri döntőjében. A Mol Tatabánya ugyan becsülettel küzdött, de a Veszprém az első félidő végére eldöntötte a mérkőzést és harminckettedszer nyerte meg a honi kupasorozatot. A vereség ellenére sem a Bányász játékosai, sem a szurkolói nem tűntek szomorúnak.

Kibédi Péter
2026. 04. 20. 6:09
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sportban egy mérkőzés kezdete előtt biztos végeredményt mondani felelőtlenség, de a férfikézilabda Magyar Kupa döntője előtt kevesen fogadtak volna arra, hogy az 1989 után fináléba jutó Tatabánya megnyeri a serleget a sorozatban negyvenedik kupadöntőjét játszó, harminckettedik sikerére készülő Veszprémmel szemben. Csoda nem történt: a mérkőzés – ha nem is az elején – az első félidő végére eldőlt, a második játékrészről talán mindkét csapat lemondott volna, a végén 34-22-re nyert a Veszprém. A díjátadón a tatabányai szurkolók és játékosok legalább annyira örültek az ezüstéremnek, mint a másik oldal az aranynak.

Sorozatban negyvenedik kupadöntőjét játszotta a Veszprém, és a harminckettedik aranyérmét ünnepelte
Sorozatban negyvenedik kupadöntőjét játszotta a Veszprém, és a harminckettedik aranyérmét ünnepelte Fotó: Mirkó István

A Veszprém szombaton elvégezte a munka dandárját

A mérkőzés utolsó másfél percében már egyik csapat sem akart mást, csak hogy megszólaljon a duda. Mindkét fél mosolyogva pacsizott a pályán, majd a saját szurkolótábora előtt kezdett ünnepelni. A veszprémiek magyar válogatott játékosa, Ligetvári Patrik hetedszer nyert aranyérmet a hazai kupasorozatban, amivel beállított egy korábban megcélzott rekordot.

– Beértem korábbi csapattársamat, Andreas Nilsont, aki hétszeres kupagyőztesként távozott Veszprémből. Már tavaly terveztem, egy évet vártam rá, nagy jelentősége nincs, de úgy gondoltam, hogy a hét szép szám. A lényeg az, hogy trófeával tudtuk kezdeni a szezon hajráját. A tegnapi, Szeged elleni meccs után fáradtak voltunk, de a Tatabánya sem volt frissebb a NEKA elleni elődöntő után. 

Komolyan vettük a találkozót, gyorsan szerettük volna eldönteni, de ellenfelünk szívósan küzdött. Néhány hete még nagyon mélyen voltunk, amit sikerült magunk mögött hagyni. Tavaly fordítva volt, akkor a szezon végére fogytunk el, nagyon remélem, hogy most szép lesz a vége az idénynek

– mondta lapunknak Ligetvári Patrik.

A tatabányi szurkolók cseppet sem voltak szomorúak kupadöntő után, a szurkolók is győztesként ünnepelték az ezüstérmest
A tatabányi szurkolók cseppet sem voltak szomorúak kupadöntő után, a szurkolók is győztesként ünnepelték az ezüstérmest Fotó: Mirkó István

Nincs kétség: ez volt a realitás

A tatabányai szurkolók becsülettel, a lefújás pillanatáig bíztatták kedvenceiket. A végén az ezüstérmes csapatot szinte kupagyőztesként ünnepelték – nagyon hosszú idő, harminchét év telt el az utolsó kupaezüst óta. Azt pedig valószínűleg még a legmerészebb álmaikban sem gondolták volna, hogy az 1969-es és az 1978-as kupaaranyuk után után idén megszerzik a harmadik Magyar Kupa-győzelmüket.

Kétség sem fér hozzá, hogy ezen a napon ez volt a realitás. A Veszprém nagyon magas szintű védekezést produkált, remek lövőteljesítménnyel párosítva. Ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Egyszerűen felőröltek minket, és elbizonytalanítottak támadásban, például a kapusteljesítményükkel. 

Próbálkoztunk mindennel, de nem találtunk rést, nem tudtunk kintről lőni, nem tudtunk betörni, és még a kevés ziccerünkből is sokat elhibáztunk. A játékosok mindent megtettek, büszke vagyok a csapatra – fogalmazott a lefújás után Tóth Edmund, a Tatabánya vezetőedzője.

A lefújás után ünneplés pillanatait és Ligetvári Patrikkal készült videóinterjúnkat itt nézheti meg:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

