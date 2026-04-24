Az RB Leipzig hazai pályán 3-1-re legyőzte az Union Berlint a német labdarúgó bajnokság, a Bundesliga 31. fordulójának nyitó mérkőzésén. Willi Orbánék két pontra megközelítették a tabellán a második helyezett, eggyel kevesebbet játszó Borussia Dortmundot. Schäfer Andrásék a második meccsüket is elvesztették a Bundesliga első női vezetőedzőjével, s immár 5 forduló óta nyeretlenek, ez idő alatt egyetlen pontot szereztek.
Nem Gulácsi Pétert küldték be kapuscserénél Willi Orbánék „magyaros” meccsén
Az RB Leipzig hazai pályán 3-1-re legyőzte az Union Berlint a német labdarúgó bajnokság, a Bundesliga 31. fordulójának nyitómérkőzésén. A harmadik helyezett lipcseiek Willi Orbánnal a soraikban, Gulácsi Péterrel a kispadon kétgólos előnyt szereztek az első félidőben. A 11. vendégeknél Schäfer András 82 percet játszott az egyoldalú találkozón, csapata immár öt forduló óta nyeretlen, ez idő alatt egyetlen pontot szerzett.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!