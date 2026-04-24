Nem Gulácsi Pétert küldték be kapuscserénél Willi Orbánék „magyaros” meccsén

Az RB Leipzig hazai pályán 3-1-re legyőzte az Union Berlint a német labdarúgó bajnokság, a Bundesliga 31. fordulójának nyitó mérkőzésén. Willi Orbánék két pontra megközelítették a tabellán a második helyezett, eggyel kevesebbet játszó Borussia Dortmundot. Schäfer Andrásék a második meccsüket is elvesztették a Bundesliga első női vezetőedzőjével, s immár 5 forduló óta nyeretlenek, ez idő alatt egyetlen pontot szereztek.