A Konferencialigában a Paks és DVSC sem lesz kiemelt. Mindkét gárda a második selejtezőkörben csatlakozik a küzdelmekhez, a lehetséges ellenfelek között olyan csapatok szerepelnek, mint a dán Köbenhavn, a görög Panathinaikosz vagy a szerb Partizan Beograd.
Különböző sorsok – kiderült, kik lehetnek a Győr és a Fradi első nemzetközi ellenfelei
Bár még csak nemrégiben ért véget a labdarúgó NB I 2025–2026-os idénye, már körvonalazódik, hogy a nemzetközi kupasorozatokban induló csapatokra milyen ellenfelek várhatnak. A Bajnokok Ligája-selejtezőben érdekelt ETO nem kiemeltként várja az első kör sorsolását, a Fradi viszont kiemelt lesz az Európa-liga-selejtező első fordulójában.
